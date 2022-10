Il n’y a pas si longtemps, une vague de contagion se propageait si violemment dans l’industrie de la crypto-monnaie qu’elle donnait l’impression que nulle part n’était sûre.

Tout comme Terra, une ancienne pièce du top 10, qui a été touché par la mort, de nombreuses entreprises ont été prises dans le carnage. Parmi ceux-ci, il y avait les soi-disant prêteurs cryptographiques, dont certains se présentaient comme des banques, mais qui étaient en réalité plus proches des fonds spéculatifs agressifs.

BlockFi a rencontré de gros problèmes. Voyager Digital a déposé le bilan, le cours de son action ayant chuté de 99,8 % jusqu’à présent cette année. Celsius était peut-être le plus médiatisé, fermant les retraits un soir, avant de déposer le bilan contre les allégations selon lesquelles les fondateurs avaient d’abord encaissé.

Tout cela revient à un conseil : si vous ne voulez pas avaler un risque que vous ne pouvez pas quantifier, courir après le rendement via ces plateformes n’est pas la solution. S’il y a une chose qui est vraie dans la cryptographie, c’est que le stockage à froid est l’endroit le plus sûr. Ou, comme le dit le dicton trop répété (mais vrai), « pas vos clés, pas vos pièces ».

CoolWallet

J’ai essayé le CoolWallet Pro, le dernier portefeuille matériel sur lequel j’ai écrit une critique.

La première chose qui m’a frappé, c’est le style plutôt old-school. Cela ressemble à une sorte de carte de crédit de la fin des années 90. Il ne gagnera pas nécessairement un concours de beauté, mais il est portable, léger et facile à cacher dans un endroit sûr. Comparé à beaucoup de portefeuilles plus volumineux avec des écrans ces jours-ci, j’aime bien ça.

La carte est livrée avec un bouton physique, bien qu’il soit assez subtil et que vous le remarqueriez à peine si vous ne le regardiez pas – il est presque à plat contre la carte. C’est le seul bouton sur la carte, et une fois que vous l’avez couplé à votre téléphone via Bluetooth (un processus très transparent, je dois dire), toutes les instructions et directives sont exécutées dans l’application. C’est facile.

La carte dispose également d’un tout petit écran, d’environ 2 cm de diamètre et 1 cm de haut, avec lequel elle fournit les numéros de base à l’utilisateur. Ce n’est pas le plus high-tech au monde ; j’ai l’impression de taper des mots sur l’écran d’une calculatrice à mes amis en classe de mathématiques à l’école primaire, mais bon, ça fait le travail.

Installer

Et donc, je l’associe et suis les instructions de l’application. Bien sûr, la première chose à faire est de configurer la phrase de départ. Et comme c’est souvent le cas, c’est un processus un peu douloureux. Je reçois 12 numéros de 5 chiffres chacun, que j’enregistre un par un sur une feuille de papier, en cliquant sur le bouton de la carte pour passer au suivant à chaque fois.

C’est un peu un processus cauchemardesque, bien qu’il s’agisse plus d’une déploration du processus de phrase de départ dans son ensemble que de tout ce qui a à voir avec ce portefeuille. Je pense qu’il est inévitable que la crypto-monnaie se développe et nous considérons cette phrase de départ comme risible, mais pour le moment, c’est la meilleure option de sécurité. De plus, cela prend environ deux minutes ici avec le CoolWallet, donc je suis juste en train de gémir.

Dans l’ensemble, le processus de configuration est très simple. Bien sûr, l’écran est un peu agité et peut être difficile à lire, mais ça va. Le seul vrai reproche que j’ai concernant le matériel est le chargeur. C’est un micro-USB, quelque chose que je pensais être condamné au passé à ce stade, digne d’être jeté dans un tiroir avec des DVD, des cassettes et des écouteurs filaires.

Il est livré avec un câble, ce qui est agréable et facilite le branchement via USB sur une prise. Mais personnellement, je n’aime pas avoir à garder un câble supplémentaire juste pour cet appareil – tous mes autres appareils (ordinateur portable, téléphone, haut-parleur, écouteurs) sont USB-C, ainsi que les portefeuilles matériels que j’utilise actuellement. Donc pour moi, ce serait rédhibitoire. Je sais bien que que vous, les fans d’Apple, aimez garder vos propres câbles pour tout, alors peut-être qu’exagère un peu ici.

Connectivité et fonctionnalités

Maintenant que je suis installé, le CoolWallet est impressionnant. L’application a une excellente interface et est intuitive et fluide. Les fonctionnalités sont excellentes. Il est facile d’envoyer et de recevoir des crypto-monnaies, ce que vous savez, c’est en quelque sorte tout ce qui compte ?

Il existe également des options de jalonnement que certains clients apprécieront sans aucun doute. La gamme de portefeuilles est agréable ; il a tout ce que vous voudriez vraiment. ERC-20, BEP-20 et bien d’autres. Le Bluetooth est facile à utiliser. Une fois que vous êtes configuré, il est aussi simple que n’importe quel portefeuille matériel à utiliser.

Mais la connectivité à d’autres plates-formes est un cran au-dessus. Je peux me connecter à OpenSea s’il me plaît et lancer des NFT jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison. Je peux aussi envoyer mon ETH au Lido. Metamask est une autre option, tout comme la connexion au Binance DEX. Il y en a beaucoup plus. On dirait que la gamme de fonctionnalités, d’options et de voies de connectivité ici est aussi bonne que possible, vraiment. C’est impressionnant – vous pouvez voir une sélection sur ma capture d’écran ci-dessous :

Le prix est toujours important. Il se vend à 149 $, ce qui correspond plus ou moins à la plupart des portefeuilles du marché. Cela semble raisonnable. Je suppose que vous payez plus pour les fonctionnalités et la connectivité ici plutôt que pour le matériel, étant donné qu’il n’y a pas d’écran et que cela semble un peu « à l’ancienne ». Mais ces préoccupations sont-elles vraiment pertinentes pour un portefeuille matériel que vous allez ranger ?

Conclusion

Tout le monde est différent quant à ce qu’il veut dans un portefeuille. La sécurité est évidemment primordiale, ce que la plupart des portefeuilles ont résolu – et celui-ci ne fait pas exception. La prochaine consiste à fournir la gamme de portefeuilles que vous désirez et les fonctionnalités que vous souhaitez. C’est là que CoolWallet excelle, car les fonctionnalités ne seront pas battues.

Ensuite, les gens veulent quelque chose qui soit facile à utiliser. C’est à peu près aussi simple que possible, une fois que vous êtes configuré. Mais pour moi, la portabilité et la discrétion sont des facteurs importants. Cela ressemble à une carte de crédit, ce qui signifie que je peux la mettre dans mon portefeuille ou la cacher facilement dans un endroit sûr. C’est tellement facile à ranger. Certains autres portefeuilles que j’ai utilisés sont plus volumineux, ont des écrans ou ont l’air plus techniques et avancés.

Bien que ce dernier point puisse sembler être un avantage, j’aime que le fait que le CoolWallet ait l’air si inoffensif, ressemblant à une carte de crédit expirée ou à une carte de fidélité étrange pour un supermarché ou quelque chose du genre. Si je garde ça à la maison et que ma maison se fait cambrioler, ça ne sera pas volé à moins que le cambrioleur ne connaisse la crypto-monnaie, en d’autres termes.

En conclusion, je pense que c’est là-haut avec les meilleurs portefeuilles que j’ai utilisés. C’est dommage pour le chargeur micro USB, mais je suis un garçon Android et j’aime avoir un câble pour tout. Dans l’ensemble, si vous cherchez à vous lancer dans le stockage à froid, c’est une option solide – le CoolWallet Pro est un excellent portefeuille matériel avec des fonctionnalités de pointe.