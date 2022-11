Le PDG de Binance, CZ, a annoncé que la bourse abandonnait ses avoirs en FTT suite aux révélations sur la relation Alameda/FTX.

Les 14,6 milliards $ d’actifs d’Alameda contiennent 40 % de FTT, le jeton natif de FTX.

Il y a peu d’informations sur la façon dont les 8 milliards $ de passif d’Alameda sont libellés.

Bankman-Fried a créé Alameda et FTX et a défendu le conflit d’intérêts.

Le volume de FTT est faible – l’illiquidité empêcherait Alameda de vendre son FTT.

Alameda a proposé d’acheter le FTT de CZ à 22 $ par jeton, car l’inquiétude monte que la pression de vente va faire chuter le marché.

CZ dit qu’il faudra des mois pour vendre.

Ma question est pourquoi le monde de la crypto-monnaie traverse-t-elle encore cela ?

Nous vivons dans un monde blockchain, à quel point est-il difficile de mettre tout cela sur une blockchain ?

Pas encore.

Avec le TSPT de la contagion de l’été toujours prédominant pour les investisseurs en crypto-monnaies, alors qu’apparemment la moitié de l’industrie a fait poof, cela ressemble maintenant à du déjà-vu. Et qui pour jouer le rôle du méchant cette fois-ci, mais seulement FTX, le supposé chevalier blanc qui était intervenu pour sauver la situation avec des offres de sauvetage de dernière minute des sociétés Celsius et BlockFi.

Qu’est-il arrivé ?

À l’époque – et en termes de cryptographie, cela signifie qu’il y a seulement quelques années – Binance a aidé à incuber FTX, qui se présente aujourd’hui comme son plus grand concurrent.

Ils ont quitté leur position en actions l’année dernière, recevant 2,1 milliards $ pour leur investissement. Mais cela n’a pas été payé en espèces, ils ont plutôt reçu le paiement réparti entre la pièce stable BUSD et, surtout, le jeton natif de FTX, FTT.

Le problème est centré sur le paiement effectué dans le jeton FTT. CZ, PDG de Binance, a annoncé sur Twitter que « en raison de récentes informations qui ont été révélées, nous avons décidé de liquider tous les TTF de nos livres ».

Il a ajouté que « nous essaierons de le faire d’une manière qui minimise l’impact sur le marché. En raison des conditions du marché et de la liquidité limitée, nous prévoyons que cela prendra quelques mois. »

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Quelles sont les révélations sur FTX ?

L’annonce de CZ fait suite à une histoire de CoinDesk sur le bilan de la société commerciale d’Alameda Research.

Alameda est (en quelque sorte) une société sœur de FTX, bien que les détails soient un peu plus flous. La société de fonds spéculatifs/trading a été fondée par Sam Bankman-Fried, le même Sam qui dirige FTX et qui a longtemps été confronté à des questions sur le conflit d’intérêts entre ces deux sociétés.

Les échanges vivent et meurent par leur liquidité, et c’est la chose la plus difficile à réaliser lors du lancement d’un nouvel échange. Les traders suivront la liquidité, mais lorsque vous commencez avec une liquidité nulle, vous n’obtenez pas de traders. Et par définition, la liquidité ne vient que des traders. Donc, c’est un peu comme un problème pervers de poule et d’œuf.

Bankman-Fried a résolu ce problème de poule et d’œuf en canalisant une charge de transactions d’Alameda via FTX, augmentant ainsi la liquidité. Bientôt, FTX partit pour faire la course avec une croissance phénoménale (lancé il y a seulement trois ans, avec Bankman-Fried catapulté dans le club des milliardaires dans la vingtaine).

Les questions entourant un conflit d’intérêts portent sur les informations qu’Alameda voit sur le marché et que les traders réguliers ne voient pas. Bankman-Fried a repoussé cela, mais la réalité est qu’Alameda est l’un des plus grands fournisseurs de liquidités sur la bourse et négocie activement contre les clients. En supposant que tout soit honnête, le conflit d’intérêts est toujours facile à voir.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Mais il y a d’autres histoires enchevêtrées entre les deux. Alors qu’il s’agit « de deux entreprises distinctes », CoinDesk a rapporté que « la division se décompose à un endroit clé : sur le bilan d’Alameda, selon un document financier privé examiné par CoinDesk ».

Les actifs d’Alameda s’élevaient à 14,6 milliards $ au 30 juin, dont 3,66 milliards $ étaient des « FTT débloqués » et 2,16 milliards $ en guise de « garantie FTT ». J’ai tracé la répartition des actifs ci-dessous, qui comprend une forte dose de Solana, la crypto-monnaie dans laquelle Sam Bankman-Fried a été l’un des premiers investisseurs et reste un fervent partisan.

Évidemment, c’est un bilan assez inquiétant d’instruments intensément corrélés. Mais c’est vraiment le jeton FTT qui se démarque, occupant un pourcentage stupéfiant de 40 % (entre les allocations verrouillées et déverrouillées). FTT est, après tout, un jeton créé par FTX.

Dans quelle mesure le jeton FTX est-il préoccupant ?

Ce ne sont pas seulement les liens incestueux entre l’entreprise, ni le fait que FTX a été créé à partir de rien et occupe désormais 40 % du bilan. Parce qu’il y a un problème de liquidité ici aussi.

Au moment où j’écris ceci, la capitalisation boursière du jeton FTT est de 3 milliards $ (selon CoinMarketCap) et la capitalisation boursière entièrement diluée est de 7,9 milliards $. Et maintenant vous voyez le problème – Alameda détient 3,7 milliards $ de cette capitalisation boursière, ainsi que 2,2 milliards $ supplémentaires en « garantie FTT » – pour lesquels votre théorie est aussi bonne que la mienne parce que je n’ai aucune idée de ce que cela signifie.

Les autres actifs mentionnés dans le rapport CoinDesk ne sont non plus pas là pour nous apaiser. SRM en est un, qui est le jeton natif de l’échange décentralisé Serum fondé par, vous l’avez deviné, Sam Bankman-Fried.

Il y a trois autres jetons mentionnés – MAPS, OXY et FIDA. Je ne prétendrai pas en savoir beaucoup sur ceux-ci, mais cela résume en soi le problème. Encore une fois, ceux-ci sont très illiquides – beaucoup plus que le FTT.

Et donc, la grande question pointe vers les passifs. FTX a des passifs à son bilan totalisant 8 milliards $, dont 7,4 milliards $de prêts. Je n’ai pas pu trouver plus d’informations à leur sujet, mais il ne fait aucun doute que ce chiffre se présente comme inquiétant par rapport au côté des actifs illiquides analysé ci-dessus.

Il convient de mentionner que FTT est mentionné parmi les passifs. Cela atténuerait considérablement la crainte, car le même problème d’actifs « fantômes » pourrait alors s’appliquer au passif.

Mais nous n’avons aucune idée de la nature de la majeure partie du passif. Bien que je ne pense pas un seul instant qu’Alameda pourrait être insolvable, le scénario apocalyptique est un côté passif plein de fiat, car le côté actif ne peut tout simplement pas être liquidé en masse pour faire face aux dettes. On peut dire qu’il est exagéré à tort étant donné les liens avec FTX et le fait que FTT peut être imprimé à partir de rien et a une si faible liquidité.

Ce tableau dit tout. Le volume quotidien au cours des 6 derniers mois est en moyenne de 25 millions $, avant la montée en puissance cette semaine, car cette histoire a commencé à être diffusée. Il est tout simplement impossible qu’Alameda puisse liquider une partie significative de ses avoirs FTT sans faire chuter le prix du marché. Par conséquent, ses atouts sur papier dépassent largement ce qu’ils valent dans la vraie vie.

Alors que se passe-t-il lorsque Binance vend ?

Ainsi, CZ est effrayé par les révélations autour du jeton FTT. Un manque perçu de valeur sous-jacente est une chose, mais le créer à partir de rien et l’utiliser pour soutenir les bilans en est une autre. Alors vient l’ordre de vente.

Fait intéressant, CZ a lancé le tweet crypté selon lequel « nous ne soutiendrons pas les personnes qui font pression contre d’autres acteurs de l’industrie derrière leur dos », suggérant qu’il y a plus que des inquiétudes concernant la relation Alameda/FTX.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Et bien que nous ne sachions pas quel montant du versement de 2,1 milliards $ de Binance sur FTX est libellé en BUSD et FTT, il ne fait aucun doute qu’il est substantiel par rapport aux transactions de liquidité sur le marché – avec 500 millions $ comme total supposé.

C’est pourquoi la PDG d’Alameda, Caroline Ellison, a proposé d’acheter le sac total de FTT de CZ au prix de 22 $ par jeton. Au moment de la rédaction, le prix du marché est de 22,20 $. CZ avait reconnu la situation de liquidité en indiquant qu’il faudrait plusieurs mois pour terminer l’ordre de vente.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Elle avait également précédemment décidé de préciser que le bilan référencé dans le rapport CoinDesk était incomplet, bien que cela n’ait pas dissuadé CZ de vendre.

Mes pensées

Comme il est courant ici, il y a ici un manque de clarté frustrant.

Les commentaires d’Ellison selon lesquels le bilan est incomplet le montrent. Mais permettez-moi de poser la question suivante : dans une industrie fondée sur la blockchain, pourquoi y a-t-il si souvent un problème de transparence ? Pourquoi ne pouvons-nous pas demander à ces grands acteurs de présenter leurs avoirs et leurs bilans en chaîne à la vue de tous ?

Nous avons vu la même chose lors du fiasco concernant Terra, sans que personne ne sache quel capital détenait la Luna Foundation Guard, qui déployait désespérément Bitcoin pour défendre la cheville qui s’effondrait.

Et encore une fois – également du déjà vu ici – le tout est plus incestueux qu’une réunion de famille Lannister. Alameda détient des jetons FTT, lancés par FTX, dans lesquels Binance a investi, qui a été payé en FTT. Vu de l’extérieur, c’est de la folie.

C’était la même chose avec Three Arrows Capital qui détenait du Luna. Et BlockFi était également exposé. Et puis Celsius et Voyager Digital. Et la liste continue. Ils étaient tous exposés les uns aux autres, Terra et un Bitcoin tanké – une méchante spirale descendante qui est tombée comme un château de cartes.

Je ne pense pas que ce soit le cas ici. FTX semble OK et je crois qu’Alameda a ses secrets. Mais les informations ci-dessus sont préoccupantes, et il est ridicule que je doive même spéculer là-dessus en premier lieu. Sans oublier que le lien entre les deux est malsain pour toutes les personnes impliquées.

Ce n’est qu’une supposition. Bien sûr, nous n’avons aucune information sur le passif du bilan d’Alameda. S’il s’agit de 8 milliards $ de fiat, il pourrait y avoir un problème. Mais encore une fois, nous ne le savons pas.

C’est de la crypto-monnaie, alors pourquoi ne pouvons-nous pas simplement la coller sur la blockchain et arrêter d’avoir à donner notre avis sur Internet ? Nous avons vu ce film trop de fois et ça devient fatiguant.