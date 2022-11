FTX insolvable – quel avenir pour la crypto-monnaie ?

J’ai publié une analyse il y a trois semaines soulignant que je craignais que Bitcoin ne soit à une mauvaise nouvelle d’une chute vers 15 000 $.

Alors, avons-nous eu cet événement ?

Cependant, je n’avais pas tout à fait prédit cela. Mon article ne faisait aucune référence à quoi que ce soit concernant FTX. Non seulement cela, mais j’ai été lyrique dans le passé à propos de la perspicacité de Bankman-Fried. J’ai mal interprété son personnage, et je me suis trompé.

Dans un examen de la solvabilité de FTX publié lundi matin, je croyais toujours qu’il était hautement improbable que FTX soit insolvable.

J’ai également répété maintes fois le même vieil adage : jouer avec Bitcoin à court terme s’apparente à faire tourner la roulette.

Mais alors que nous étions à environ 20 000 $ et que nous nous dirigions vers un hiver inondé de variables inquiétantes comme une crise énergétique, une inflation élevée, un climat géopolitique désagréable et des bouleversements politiques aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans de nombreux pays d’Europe, le risque était extrêmement élevé.

Et puis une variable étrangère – FTX implosant. Et pour reprendre les mots des merveilleux Black Eyed Peas, « ça descend maintenant et pas un peu plus tard ».

Est-il temps d’acheter à la baisse ?

Je n’aime pas cette question pour deux raisons.

La première est que, étant un garçon au hasard trouvé sur Internet, comment suis-je censé savoir ? Comme je l’ai dit il y a quelques phrases, parier à court terme sur Bitcoin, c’est comme faire tourner la roulette. Mon opinion sur le fait que j’aime le rouge ou le noir serait tout aussi valable que ce que je pense de l’action à court terme de Bitcoin.

La deuxième raison est que cette question est presque une réaction à l’historique de la chute des prix de la crypto-monnaie. Né de la culture de l’espace, je suppose. Au centre, les gens pointent vers les cycles passés et font référence à la façon dont Bitcoin est toujours revenu. Mais ils ne réalisent pas quelque chose.

Bitcoin a été lancé en janvier 2009, dans l’une des courses haussières les plus longues et les plus explosives de l’histoire. Depuis cette année, ce n’est plus le cas. L’argent gratuit a été désactivé – puis la Réserve Fédérale a augmenté les taux d’intérêt à des taux historiquement rapides, avec une inflation à des niveaux jamais vus depuis les années 70.

C’est la première fois que Bitcoin connaît un marché baissier économique plus large. Et pour cette raison, tous les paris sont ouverts. Et il se négocie désormais à des niveaux inférieurs à ce qu’il était il y a cinq ans en décembre 2017.

Il n’y a rien de tel que d’acheter à la baisse et d’en rire jusqu’à la banque. Un coup d’œil au graphique ci-dessus montrera combien de creux il y a eu cette année. Ce truc est dur. Le commerce est difficile. La crypto-monnaie est un jeu volatil. Pour chaque capture d’écran que vous voyez sur Twitter montrant que la personne a multiplié par 100 son investissement initial, il y a 100 personnes de plus qui ont tout perdu.

Continuez à suivre les nouvelles de l’économie au sens large

L’implosion de FTX est sauvage. Et c’est incroyablement baissier pour la crypto-économie dans son ensemble. Attendez-vous à une certaine contagion, car nous ne savons pas encore qui a été exposé à qui – mais FTX, en tant qu’acteur si important de l’industrie, entraînera sans aucun doute quelques entités avec eux.

Mais ne quittez pas des yeux la grande tendance. La crypto-monnaie suit le marché boursier. Les actifs de premier ordre comme Bitcoin et Ethereum sont la queue du chien, le chien étant le marché boursier. Et ce marché boursier oscille entre les lectures d’inflation et l’approche de la Réserve Fédérale en matière de taux d’intérêt.

J’ai écrit le mois dernier sur la façon dont cette corrélation entre les actions et Bitcoin est aussi élevée qu’elle ne l’a jamais été. Il s’est nettement redressé en avril 2022, juste au moment où nous sommes passés à cet environnement de taux d’intérêt élevés.

Cet épisode FTX doit se dérouler à court terme. La contagion se propagera, des nouvelles éclateront, des surprises sortiront. Et puis après ça, nous repartirons voir le marché boursier. Si ce n’était pas déjà clair, les marchés de la crypto-monnaie sont sans pitié. Ne l’oubliez pas et restez vigilant.