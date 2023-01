Genesis dépose le bilan, qu’est-ce que cela signifie pour la crypto ?

Points clés à retenir

Genesis a plus de 3 milliards $ de dettes et 100 000 créanciers.

Gemini, l’échange fondé par les jumeaux Winklevoss, a menacé de poursuites judiciaires pour un prêt impayé de 900 millions $.

La SEC a également déposé une plainte contre Genesis pour négociation de titres non enregistrés.

La société mère de Genesis est DCG, la même société qui gère Grayscale Bitcoin Trust, le plus grand fonds Bitcoin au monde.

La contagion continue de se propager dans l’industrie, les investisseurs espérant que le lessivage est presque terminé.

DCG détient des participations dans plus de 200 sociétés de cryptographie, dont Circle, Kraken et la société de médias CoinDesk, qui cherche maintenant à vendre.

Dans le mouvement que tout le monde a vu venir, la plate-forme de cryptographie Genesis a finalement déposé son bilan.

C’est une autre victime sur la liste de Sam Bankman-Fried, car Genesis devient la dernière entreprise à succomber à la contagion déclenchée par l’effondrement de FTX. Mais les investisseurs en crypto-monnaie sont maintenant préoccupés par les dommages qui pourraient découler de ce dépôt de bilan, car la société mère de Genesis est Digital Currency Group (DCG) – la société qui possède Grayscale Bitcoin Trust, le plus grand fonds Bitcoin au monde.

Analysons ce que tout cela signifie.

Énorme dépôt de bilan

En examinant les documents de faillite, Genesis a répertorié plus de 100 000 créanciers. Il aurait une dette supérieure à 3 milliards $.

Le dépôt était depuis longtemps évoqué. Il a suspendu les retraits le 16 novembre, à la suite de l’effondrement stupéfiant de FTX. Cependant, il a affirmé qu’il n’avait « pas l’intention » de déposer le bilan et chercherait à résoudre la situation « de manière consensuelle ».

Il s’est ensuite empressé de lever des fonds pour éviter l’inévitable. Il aurait recherché des investissements auprès de Binance, qui ont refusé en raison d’un conflit d’intérêts. Il a également approché plusieurs sociétés de capital-investissement, mais a finalement déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11.

Que se passe-t-il Gémeaux ?

Le dépôt intervient la même semaine que la SEC a déposé une plainte contre Genesis et son ancien partenaire, Gemini, pour des transactions non enregistrées avec des titres.

Gemini est un échange crypto fondé par les jumeaux Winklevoss et a offert un produit « Earn » similaire à un grand nombre de ces prêteurs de crypto-monnaies. Le problème était que c’était en partenariat avec Genesis. Selon les termes d’Earn, les clients ont envoyé des crypto-monnaies à Gemini dans l’espoir d’obtenir un rendement. Afin de capturer le rendement à payer à ces clients, Gemini a transféré les dépôts à Genesis, qui a investi ces dépôts.

Les jumeaux Winklevoss disent que Gemini lui doit 900 millions $ via le produit Earn. Les retraits du produit Gemini Earn sont actuellement suspendus.

Cameron Winklevoss a répondu à la nouvelle du dépôt de bilan de Genesis sur Twitter, menaçant de poursuites judiciaires à moins qu’une « offre équitable aux créanciers » ne soit faite par DCG et le PDG Barry Silbert. Il a accusé Silbert de « fraude » et a exigé qu’il démissionne de son poste de PDG.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023

DCG dans le vif du sujet

Pour le marché au sens large, c’est l’implication de DCG qui est la véritable préoccupation.

La société d’actifs numériques détient une participation dans plus de 200 sociétés de cryptographie, y compris l’échange de crypto-monnaies Kraken et l’émetteur de pièces stables Circle. Le fait le plus médiatisé est le parent de Grayscale Bitcoin Trust, qui est le plus grand fonds Bitcoin au monde. Il a fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux quant à la sécurité de ses réserves à la suite de l’effondrement de FTX et des troubles auxquels DCG est confronté.

Le fonds s’est négocié avec une forte décote par rapport à sa valeur liquidative, l’écart atteignant 50 % après l’affaire liée à FTX. J’ai écrit une analyse de la tendance il y a deux semaines après que le fonds a fait un rebond, se négociant alors avec une décote de 37 %. La remise est actuellement de 40 %.

DCG possède également CoinDesk, la plateforme de publications d’actualités sur les crypto-monnaies. Il étudie actuellement une vente potentielle. Ironiquement, c’est le site d’information qui a initialement publié le scoop sur FTX, ce qui a déclenché les difficultés de DCG.

« Au cours des derniers mois, nous avons reçu de nombreuses manifestations d’intérêt pour CoinDesk », a déclaré cette semaine le PDG Kevin Worth.

Quant à Silbert, le PDG assiégé a écrit sur Twitter la semaine dernière qu’il « a été difficile de remettre en question mon intégrité et mes bonnes intentions après avoir passé une décennie à tout verser dans cette entreprise (DCG) et l’espace avec une concentration constante sur le fait de faire les choses de la bonne façon ».

DCG a répondu au chaos en réduisant son dividende, et en disant aux actionnaires qu’il se concentrait sur le renforcement de son propre bilan.

« En réponse à l’environnement de marché actuel, DCG s’est concentré sur le renforcement de notre bilan en réduisant les charges d’exploitation et en préservant la liquidité. En tant que tel, nous avons pris la décision de suspendre la distribution de dividendes trimestriels de DCG jusqu’à nouvel ordre », a annoncé DCG mardi.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’industrie de la crypto-monnaie ?

Quant au marché dans son ensemble, il s’agit d’une continuation du désastre qu’a été l’effondrement de FTX. La contagion était toujours inévitable, étant donné un trou de 8 milliards $ dans le bilan de FTX. En vérité, il est quelque peu surprenant de voir à quel point l’industrie de la crypto-monnaie a résisté à cela.

Bitcoin est en hausse de 25 % sur l’année, ETH est en hausse de 27 %, les deux se négociant à peu près au même niveau qu’avant l’insolvabilité. Le climat macroéconomique semble un peu plus optimiste qu’il y a quelques mois, car la baisse de l’inflation a conduit les investisseurs à parier que les banques centrales abandonneront leur politique de taux d’intérêt élevés plus tôt que prévu.

Pour en revenir au cœur de la crise, Bitcoin a vacillé mais s’est maintenu au-dessus de 15 000 $.

La plus grande retombée ici est peut-être le martelage continu de la réputation de la crypto-monnaie. Le recul de l’adoption institutionnelle sera probablement sévère, le processus de réparation devant être long.

L’économie mondiale est au bord de la récession, alors que le fardeau des taux d’intérêt élevés continue d’aspirer les liquidités des marchés. En plus de cela, l’inflation reste élevée avec une crise du coût de la vie dans le monde entier, malgré une image plus positive au cours des deux derniers mois. Ensuite, il y a la petite affaire d’une guerre en Europe.

Ce sont des défis énormes pour les marchés et la baisse des prix à tous les niveaux sur le tableau. L’incertitude est aussi élevée qu’elle l’a été depuis le grand krach financier de 2008. Et pourtant, en plus de ces énormes vents contraires, la crypto-monnaie continue de prendre des coups qui viennent s’ajouter au désordre général.

Les investisseurs espèrent que le lessivage des scandales de 2022 ne leur réservera plus de surprises. Avec la gravité de la situation macro, il n’a plus besoin de blessures auto-infligées.