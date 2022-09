Dans les cercles financiers, il n’y a peut-être pas de sujet plus polarisant que la crypto-monnaie.

Pour certains, le concept de blockchain est une perte de temps totale, qui ne sert à rien d’autre qu’à créer des crypto-monnaies sans valeur sur lesquelles les traders peuvent spéculer. Cependant, le revers de la médaille est que des quantités croissantes d’argent, de ressources et d’esprits intelligents se déversent dans l’espace, malgré le marché baissier dans lequel nous nous trouvons actuellement.

Nous avons interviewé le PDG de la Crypto Academy, Granit Mustafa, pour avoir son avis sur le marché baissier continu, l’avenir à long terme de la crypto-monnaie, sa nature polarisante et bien plus encore.

Coinjournal (CJ) : Trouvez-vous que ceux qui découvrent la crypto-monnaie sont parfois intimidés par la soi-disant complexité et les connaissances techniques nécessaires pour bien comprendre la blockchain ?

Granit Mustafa (GM) : Absolument. Même si de nombreux dirigeants d’entreprises ont à cœur de gérer des entreprises et s’appuient sur des experts pour obtenir des connaissances techniques spécifiques à l’industrie, la compréhension approfondie d’une industrie imprévisible semble être un facteur clé pour intimider les traders, investisseurs et entrepreneurs potentiels.

Il peut être effrayant pour les participants institutionnels et particuliers d’essayer de réaliser quelque chose dans cette industrie. Par ailleurs, il y a tellement de gens qui veulent un morceau du gâteau qu’offre la nouvelle industrie en évolution rapide qu’ils plongent la tête la première sans avoir toutes les informations.

Néanmoins, alors que les détails techniques et la technologie elle-même sont tout simplement complexes, le concept derrière la blockchain et les crypto-monnaies est par la suite assez simple, ce qui, je pense, pousse les gens à participer de toute façon.

Dans le meilleur des cas, l’engagement dans l’industrie elle-même fournit des connaissances pratiques sur le fonctionnement interne de la blockchain et la dynamique au sein de l’industrie. Cependant, dans les pires scénarios, la précipitation peut être préjudiciable à l’intéressé si sa diligence fait défaut.

CJ : La crypto-monnaie reste assez polarisante, certaines personnes disant qu’il y a trop de projets rémunérateurs, et d’autres disant que cela va révolutionner l’économie telle que nous la connaissons. Pourquoi pensez-vous qu’il y a un tel éventail de résultats prévus ?

GM : Comme dans toute autre industrie, il y a ceux qui croient pleinement au potentiel de nouveauté et d’application des technologies ou des industries émergentes, et ceux qui s’y opposent par peur de l’inconnu.

Nous savons que sur les marchés financiers, il y a toujours eu des vols et des stratagèmes à la Ponzi, nous savons qu’il y a eu de multiples piratages dévastateurs depuis l’émergence de cette ère numérique, et un certain nombre d’autres activités criminelles dans chaque industrie. C’est-à-dire que toute invention ou innovation révolutionnaire, ou dans ce cas une technologie de rupture, est une épée à double tranchant.

Au contraire, il y a ceux qui voient le verre à moitié plein et croient pleinement au potentiel de la technologie non seulement pour faciliter la vie des gens, mais aussi pour combattre ces mêmes crimes que les non-croyants signalent sans cesse.

Le large éventail de ces anticipations découle du fait que la technologie a une large application, et pour le meilleur ou pour le pire, les avantages de cette généralisation s’accompagnent également de certaines lacunes qui doivent être corrigées le plus tôt possible.

CJ : Pensez-vous que le marché baissier que nous connaissons actuellement incitera certains nouveaux arrivants à quitter définitivement l’industrie ?

GM : Absolument. J’aimerais penser aux marchés baissiers comme une force motrice pour certains participants. Les marchés haussiers et baissiers représentent le cycle fondamental des marchés, et ce n’est pas nouveau. Ce cycle répétitif est présent depuis le début du fonctionnement des marchés et, très franchement, il ne va jamais disparaître.

La peur sur le marché en ce moment est assez importante, mais c’est un terrain d’essai pour ceux qui croient et prennent des décisions d’investissement judicieuses pendant cette période critique, et ceux qui ne peuvent pas y faire face et choisissent de concentrer leur attention et leurs fonds sur autre chose.

Il va de soi qu’une croissance malsaine et non naturelle des marchés constituerait un krach ultérieur tout aussi brutal et grave. Bien que le marché soit nouveau et volatil, et plein d’incertitudes, les comportements et concepts de base s’appliquent, même si l’incertitude est plus importante.

Prenez l’exemple de MicroStrategy. L’un des principaux investisseurs institutionnels qui détiennent du Bitcoin (BTC), malgré toutes les attentes, Michael Saylor, le PDG, a déclaré que la seule façon pour MicroStrategy de liquider ses avoirs en Bitcoin (BTC) serait si Bitcoin (BTC) tombait à 3 000 $, et qu’ils mettraient d’autres actifs en garantie au lieu de décider de vendre. C’est un exemple de titulaires dans l’industrie qui ne sont pas intimidés par un cycle.

CJ : Vous déclarez que vous pensez que la crypto-monnaie est l’avenir de la finance sur votre site Web. Je suis curieux de savoir quel rôle voyez-vous pour Bitcoin dans ce futur ?

GM : Mon équipe et moi soutenons totalement l’affirmation selon laquelle la blockchain et les crypto-monnaies redéfiniront très certainement la finance numérique.

Contrairement à la croyance populaire, les réglementations sont très importantes pour faciliter et accélérer l’adoption mondiale de la crypto-monnaie, Bitcoin (BTC) inclus. Avec une adoption croissante, Bitcoin (BTC) justifiera son rôle d’investissement refuge et de réserve de valeur, tout en prenant la forme d’une véritable monnaie numérique à mesure que l’adoption institutionnelle se développe et que les paiements mondiaux sont facilités grâce à la crypto-monnaie phare.

Bitcoin (BTC) a la position clé sur le marché en raison de son offre limitée et en ce moment en raison des liquidations causées par le marché baissier, Bitcoin (BTC) est prêt. Le temps d’acheter est maintenant. Dans quelques années, de nombreuses personnes se souviendront de l’époque où Bitcoin (BTC) se négociait à 20 000 $, tout comme elles se souviennent d’une époque où elles auraient pu posséder Bitcoin (BTC) pour 2 $.

CJ : Avez-vous été surpris de la croissance de l’industrie depuis le lancement de la Crypto Academy en 2016 ?

GM : Je suis heureux que l’industrie se soit développée, mais je ne suis pas surpris. Je suis dans l’industrie depuis assez longtemps pour réaliser son potentiel d’applications à grande échelle. Je suis heureux que le reste du monde ait rattrapé les fans de l’industrie.

Au contraire, je m’attendais à plus de croissance et à un meilleur paysage réglementaire pour faciliter l’adoption de la technologie blockchain et des crypto-monnaies, donc je suis un peu déçu sur ce point-là.

Cependant, je m’attends à ce que Binance et son PDG Changpeng Zhao (CZ), en tant qu’accélérateur clé de l’adoption, incitent et motivent les gouvernements et les institutions financières du monde entier à boucler leur ceinture et à monter à bord.

Coinjournal (CJ) : Vous publiez de nombreuses prévisions de prix sur votre site Web. Quel est le bilan de ceux-ci et comment arrivez-vous à de telles prédictions ?

Granit Mustafa (GM) : Nous basons nos prévisions de prix sur le mouvement global du marché, des indices importants et des sentiments tels que l’indice Fear and Greed, la feuille de route de la crypto-monnaie, l’acceptation du marché et les opinions d’experts pour analyser et présenter le prix attendu le plus précisément mouvement.