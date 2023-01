Le plus grand fonds Bitcoin au monde, le Grayscale Bitcoin Trust, a vu sa valeur bondir de 25 % depuis le début de l’année. Bitcoin, en revanche, n’a augmenté que d’environ 4 % sur l’année.

Cela signifie que la remise sur l’actif sous-jacent, Bitcoin, est à son plus bas niveau depuis des mois. J’avais analysé la divergence en décembre, il y a seulement quatre semaines, lorsque la décote avait atteint un sommet historique de 50 %.

Aujourd’hui, la remise se situe à 37 %, là où elle était avant l’effondrement ignominieux de FTX.

Grayscale est une fiducie qui offre aux investisseurs la possibilité de s’exposer à Bitcoin sans acheter physiquement de Bitcoin. Cela peut être pratique pour les institutions ou autres entités qui peuvent ne pas être en mesure de participer directement au marché Bitcoin pour des raisons réglementaires ou juridiques.

Mais Grayscale s’est rarement négocié au même prix que sa valeur liquidative. Auparavant, il s’était négocié à une prime par rapport au Bitcoin sous-jacent alors que les actions montaient en flèche, les investisseurs cherchant désespérément à s’exposer à la crypto-monnaie de haut vol.

Aujourd’hui, cependant, c’est le contraire – il y a une forte remise. Bien qu’il y ait des frais importants de 2 % qui expliquent une partie de la remise, cela ne se rapproche pas suffisamment de la réduction de plu de 30 % que nous avons vue régulièrement au cours de cet hiver crypto.

La SEC a récemment rejeté la demande de Grayscale de convertir la fiducie en un fonds négocié en bourse, épelant une action baissière autour du fonds. Il y a également eu une augmentation de la concurrence, avec le lancement de fonds similaires, en particulier en Europe, et des dépôts pour les ETF Bitcoin.

Mais la préoccupation la plus importante concernait la sécurité des réserves. Ce problème a pris de l’ampleur après l’effondrement de FTX, alors que la spéculation montait que la société mère de Grayscale, Digital Currency Group (DCG), pourrait déposer son bilan.

DCG est également la société mère de Genesis, qui a récemment licencié 30 % de son personnel et envisagerait la faillite. L’inquiétude s’est accrue lorsque Grayscale a refusé de publier un rapport de preuve de réserves, soudainement en vogue suite aux actions néfastes dans les coulisses de FTX.

Il a cité des « problèmes de sécurité » comme raison pour laquelle cela ne serait pas possible, mais les analystes l’ont décrié, car il est très difficile de savoir quels problèmes de sécurité pourraient être déclenchés par la publication de documents publics sur la blockchain.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure.

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022