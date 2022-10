Depuis quelques années, le Portugal est devenu un refuge pour les investisseurs en crypto-monnaies.

Beaucoup y ayant déménagé tout au long de la pandémie, alors que la crypto-monnaie montait en flèche de haut en haut, le tapis est maintenant retiré sous eux.

Le gouvernement portugais a proposé une nouvelle politique fiscale sur les crypto-monnaies dans le cadre de son budget national 2023. Le document de 450 pages couvrant tout ce qui concerne la fiscalité contient un impôt sur les gains en capital de 28 % sur les gains de crypto-monnaie.

Cet impôt sur les gains en capital de 28 % est la norme au Portugal, ce qui signifie que ce n’est plus un paradis pour les crypto-frères. Une taxe de 4 % sur les transferts cryptographiques gratuits ainsi que des droits de timbre supplémentaires dans certains cas sont également ajoutés.

Cependant, il est important de noter que les gains provenant des ventes de crypto-monnaies détenues pendant plus d’un an seront toujours exonérés de cette taxe. Cela signifie que l’impôt sur les gains en capital proposé est davantage un impôt commercial, en réalité.

Le Portugal avait déjà fait allusion à cela

Ce mouvement n’est pas une surprise. Le ministre des Finances Fernando Medina avait annoncé en mai que la décision d’intégrer la crypto-monnaie dans le filet sur les plus-values interviendrait plus tôt que tard.

La décision fait suite à la décision de reclasser la crypto-monnaie comme un investissement plutôt que comme de l’argent, ce qui signifie qu’elle sera désormais prise en charge par l’impôt sur les plus-values.

Lisbonne et Madère

Lisbonne, la capitale du Portugal, est considérée comme l’un des hubs cryptographiques européens, en partie à cause des lois cryptographiques laxistes (auparavant ?). Le Portugal offre également une voie plus facile que de nombreux pays vers la résidence, attirant davantage les investisseurs en crypto-monnaies.

Il sera intéressant de voir comment cela affectera les choses à l’avenir. La course entre les juridictions pour s’établir en tant que points d’accès cryptographiques européens a été compétitive. Maderia, l’île portugaise d’où est originaire le footballeur superstar Cristiano Ronaldo, a envoyé un signal d’intention lors de la dernière conférence Bitcoin à Miami en annonçant que Bitcoin a cours légal.

Lugano, une petite ville de Suisse, est le seul autre endroit en Europe où Bitcoin a de facto cours légal. En plus de Bitcoin, la pièce stable Tether a également de facto cours légal, tandis qu’un pièce stable spécifique à Lugano est également en préparation.

Dernières pensées

Alors que le marché baissier gronde et que les investisseurs souffrent partout, il convient de rappeler qu’il faut sécuriser les gains pour être assujetti à l’impôt sur les gains en capital.

Par conséquent, la décision de facturer l’impôt sur les plus-values ne fera probablement pas de mal à court terme. N’oubliez pas que tous les gains d’il y a plus d’un an sont immunisés. Et étant donné que Bitcoin s’échangeait à 69 000 $ il y a onze mois, il est probablement peu probable que de nombreux traders s’inquiètent de cette taxe de 28 % de manière imminente. Point positif ?

Néanmoins, il sera intéressant de savoir si les passionnés de cryptographie commencent à s’installer ailleurs, alors que Lugano et d’autres endroits continuent de pousser pour attirer leur argent numérique.