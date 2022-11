L’échange de crypto-monnaies OKX listera MRST, le jeton natif du projet de métaverse The Mars.

OKX, l’un des principaux échanges de crypto-monnaies au monde, est sur le point de répertorier MRST, le jeton natif du métaverse de Mars.

Mars est une plateforme métaverse développée par Mars Lab. Dans la plate-forme de métaverse sur le thème de Mars, Mars Labs possède un petit territoire appelé « Colony ».

Ses utilisateurs peuvent posséder Colony, un élément semblable à un NFT, leur permettant de construire des maisons ou des bâtiments commerciaux. Ils peuvent également recevoir un bail en utilisant un contrat intelligent basé sur la blockchain.

Mars Labs a expliqué qu’en contribuant au métaverse de Mars, les utilisateurs peuvent gagner des récompenses en Mars Token (MRST). L’écosystème est conçu pour garantir que tous les utilisateurs de la plate-forme peuvent gagner des MRST via le système Play-and-Earn (PAE).

En tant que jeton natif du métaverse de Mars, MRST devrait avoir beaucoup d’utilité au sein de l’écosystème. La plupart des bâtiments de la colonie peuvent être achetés avec MRST et sont échangeables entre utilisateurs.

De plus, les utilisateurs peuvent également personnaliser l’espace, comme ajouter un centre commercial, une galerie, une salle des fêtes, une salle de classe, etc. Des activités telles que l’hébergement d’événements dans le métaverse permettent aux utilisateurs de gagner un revenu supplémentaire, qui sera payé via le jeton MRST.

Au fur et à mesure que la plate-forme se développe, les développeurs de jeux tiers ou indépendants seraient autorisés à développer et à publier des jeux à l’aide du logiciel « The Mars Game Creator ». Les utilisateurs du métaverse de Mars peuvent également héberger eux-mêmes des ligues sportives. En fonction du nombre d’utilisateurs actifs, MRST sera utilisé comme récompense pour les joueurs.

En plus d’inscrire le jeton MRST sur sa plate-forme, OKX a révélé qu’il avait ouvert une loterie offrant jusqu’à 20 000 $ de MRST aux gagnants.

L’échange de crypto-monnaie a révélé que les jetons MRST d’une valeur de 18 000 $ serait partagé entre les 20 meilleurs traders DEX quotidiens au cours des 10 prochains jours (1 800 $ par jour). OKX distribuera les 2 000 $ restants de jetons MRST à 20 utilisateurs chanceux qui effectuent des transactions d’une valeur de 10 jetons MRST ou plus en utilisant le portefeuille OKX du Web3.

OKX est l’un des principaux échanges de crypto-monnaies au monde. L’inscription du jeton MRST sur sa plate-forme garantirait une liquidité adéquate pour les utilisateurs du métaverse Mars et les détenteurs du jeton.

La liste d’OKX concernant MRST intervient environ deux mois après que l’échange a annoncé le lancement d’OKX Lite . OKX Lite facilite l’achat, la vente et l’échange de crypto-monnaies.

Selon l’équipe, la version simplifiée de l’application de trading OKX a une sensation et une apparence plus simples que l’autre version, ce qui est idéal pour les traders plus expérimentés.