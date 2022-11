Les jetons sociaux sont l’une des nombreuses couches du métaverse (quelque chose sur lequel j’ai écrit récemment).

Certains soutiennent qu’une structure domiciliée sur une blockchain pourrait être un meilleur système, les créateurs et les consommateurs prenant une plus grande part du gâteau que le système actuel dominé par de grands acteurs comme Meta, TikTok, etc.

P00ls est une plate-forme qui espère que le Web3 perturbera l’espace. Ils ont une plate-forme qui permet aux créateurs et aux marques de lancer leurs propres jetons sociaux et de les distribuer à leurs communautés, devenant des devises pour chaque écosystème respectif.

Aujourd’hui, nous interviewons Hugo Renaudin, PDG de P00LS, posant quelques questions qui découlent de l’ambitieux projet, ainsi que des questions sur leur nouveau Creator World et leur jeton.

(CoinJournal) CJ : Creator Worlds semble être un concept intéressant. Quel est votre plan pour y attirer les utilisateurs, au lieu des concurrents qui existent dans l’espace avec des protocoles similaires ?

Je pense que la clé ici est que nous construisons pour les fans et non pour les spéculateurs, alors que la génération précédente de plates-formes de jetons de fans ciblait les traders de crypto et les spéculateurs. Cela signifie que nous nous concentrons sur la création d’expériences permettant aux gens de gagner (au lieu d’acheter) et d’utiliser (au lieu de vendre) les jetons sociaux de leurs créateurs préférés afin d’accéder à des expériences et des interactions significatives. Lorsque vous pensez à Creator Worlds, c’est là que se produit cette interaction entre la communauté et le créateur, et où les gens peuvent facilement utiliser leurs jetons sociaux pour obtenir de l’utilité. C’est le centre de la relation fan à créateur, où un jeton social vous permet de débloquer des niveaux de participation et d’implication d’une communauté que vous ne voyez pas dans des protocoles de jetons fan similaires, ou même avec des plateformes de médias sociaux du web2.

CJ : Avec une grande partie des médias sociaux et de contenu sur Internet contrôlés par de grandes entreprises (TikTok, Meta, etc.), pensez-vous que leur influence et leurs effets de réseau pourraient se traduire à l’avenir dans l’espace du Web3 ? Par exemple, qu’est-ce qui empêcherait Meta de lancer une version centralisée de quelque chose comme Creator Worlds ?

Vous avez raison, les plates-formes de Web2 héritées ont un avantage concurrentiel car elles ont déjà un public de masse et une base d’utilisateurs. Certains ont fait des poussées super réussies vers le web3, tout comme Reddit – qui a créé des millions de portefeuilles pour ses utilisateurs.

Cela dit, pour Meta et Tiktok, créer des jetons sociaux irait complètement à l’encontre de leur modèle actuel. Lorsque vous pensez à ce qu’un jeton social peut faire, c’est un moyen incroyable de connaître et d’interagir directement avec une communauté de fans. Si vous lancez un jeton social et que vous le distribuez à vos fans, vous savez qui sont vos fans les plus engagés (ils ont beaucoup de jetons) et vous pouvez interagir directement avec eux (via les mondes P00LS ou un canal Discord à jetons par exemple). Par ailleurs, le modèle commercial de Meta et Tiktok consiste à faire payer les créateurs et les marques pour ces informations.

La chose intéressante est que nous pouvons réellement utiliser Meta et Tiktok pour créer de la valeur et des interactions significatives pour les jetons sociaux. Nous pouvons utiliser ces plateformes pour fournir du contenu directement aux détenteurs de jetons sociaux. Par exemple, nous venons de lancer un compte Instagram privé pour l’un de nos créateurs Hugo Comte qui n’est accessible qu’en détenant certains de ses jetons sociaux.

CJ : Est-il difficile de lancer le zerozeroDEX, en ce qui concerne l’attraction de liquidités au départ ?

Nous sommes en fait plutôt heureux de lancer notre DEX avec une faible liquidité ! La façon dont nous envisageons un cycle de vie sain pour un jeton social est de le lancer d’abord avec une liquidité nulle et de le rendre uniquement accessible à une communauté grâce à l’engagement et à l’itération, puis d’introduire progressivement de plus en plus de liquidité.

Nous en sommes aux premiers stades en ce moment, nous n’avons donc pas besoin de trop de liquidités car les fans peuvent toujours gagner leurs jetons sociaux. Notre pari est qu’à mesure que ces communautés grandissent, la demande augmentera également, ce qui entraînera naturellement des liquidités.

CJ : Le jeton P00LS a été lancé récemment au milieu du marché baissier. À quel point a-t-il été difficile de construire alors que le marché s’est effondré cette année ?

Je pense que c’est un bien meilleur moment pour lancer que d’avoir un lancement au plus fort du marché haussier et d’avoir maintenant un jeton à un prix bien inférieur au prix de lancement.

Cela dit, j’aime construire dans les marchés baissiers. Les gens sont beaucoup plus concentrés sur la construction que sur la spéculation, et les membres de la communauté sont ici sur le long terme, pas seulement pour la spéculation à court terme.

CJ : La plupart des jetons sociaux sont en baisse de 90 % ou plus. Dans les marchés baissiers précédents, de nombreuses pièces à faible liquidité ont tellement chuté qu’elles n’ont jamais retrouvé ces sommets – pensez-vous que nous reverrons la même chose ici ?

Encore une fois, la génération précédente de jetons sociaux a été conçue pour les spéculateurs et les traders de crypto-monnaies et nous nous concentrons sur les fans. Cela fait une énorme différence : quels que soient les prix des jetons, il y aura toujours des fans qui gagneront des jetons grâce à leur engagement et les utiliseront pour accéder à des utilitaires et à des expériences qui leur permettront d’être plus proches de leurs créateurs préférés.

Cela ne changera jamais, quel que soit le prix du jeton, et c’est pourquoi nous mettons autant l’accent sur l’adoption des jetons sociaux par les vrais fans que par les spéculateurs.

CJ : Avez-vous déjà envisagé de fonctionner sans jeton natif ? Par exemple, avez-vous envisagé d’utiliser $ETH pour les échanger contre des jetons de créateur, au lieu du jeton natif P00Ls ?

Non. Dès le début, nous avons voulu construire une communauté, un avenir collectif dans lequel nous puissions rendre les utilisateurs et les créateurs acteurs de notre protocole au même niveau que notre équipe ou nos investisseurs. Pour cela, vous avez besoin d’un jeton, sinon nous ne sommes qu’une autre entreprise du Web2 !