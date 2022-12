La chute de FTX ouvre la porte à d’autres nouveaux venus comme Metacade (MCADE) – Voici pourquoi

L’effondrement de FTX a gravement endommagé la confiance au sein de la communauté crypto

Des projets axés sur la communauté, la décentralisation et la transparence peuvent en tirer des bénéfices

Metacade, un nouveau centre communautaire de play-to-earn, est un excellent exemple de ces projets

Durant les dernières semaines, le monde des crypto a été secoué par l’étonnant effondrement de plusieurs milliards de dollars de l’un des exchanges crypto les plus reconnus au monde, FTX. Mais tout ne va peut-être pas si mal. Le besoin de transparence et de décentralisation a été remis sur le devant de la scène récemment, deux choses essentielles pour restaurer la confiance dans la communauté crypto.

Cet article explique pourquoi l’effondrement de FTX pourrait en fait être positif pour les nouveaux tokens comme Metacade.

Qu’est-il arrivé au FTX ?

FTX était l’un des plus grands exchanges de crypto centralisés au monde, desservant plus de 5 millions de clients et facilitant un volume de trading de plus de 700 milliards de dollars en 2021. Il fut lancé par Sam Bankman-Fried, qui gérait également Alameda Reserch, une société de trading quantitatif étroitement liée à FTX.

Le 2 novembre, un article de Coindesk déclarait que Alameda détenait environ 5 milliards de dollars en FTT, le token natif de FTX, parmi ses actifs de près de 15 milliards de dollars. Comme ces tokens ont effectivement été créés à partir de rien, des inquiétudes ont été soulevées quant à la capacité d’Alameda, et donc de FTX, à rester solvable en cas de baisse de prix du FTT.

Le premier domino est tombé lorsque Changpeng « CZ » Zhao a annoncé qu’il vendrait les avoirs de Binance en FTT le 6 novembre, ce qui a déclenché une spirale infernale de spéculations négatives, entraînant la chute du prix du FTT. Cela a conduit à une crise de liquidité alors que les investisseurs se sont précipités pour retirer leurs actifs de la bourse FTX. Le 8 novembre, FTX a suspendu les retraits.

Le même jour, le prix du FTT a chuté de 21,8$ à un minimum de 3,26$, décimant les actifs de FTX. Pendant ce temps, Binance a annoncé un plan d’achat de FTX mais s’est retiré le lendemain. Cela a conduit FTX à ne pas avoir les fonds nécessaires pour rembourser les investisseurs et a finalement conduit à la demande de mise en faillite de la bourse le 11 novembre. Grâce à une procédure de mise en faillite, il a été déterminé que FTX devait à ses 50 plus gros créanciers plus de 3 milliards de dollars. Les liquidateurs nommés par le tribunal ont cité des fraudes graves et de mauvaises pratiques de gestion des risques comme raisons de l’effondrement de FTX.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est un centre communautaire qui vise à être la destination numéro un pour les jeux play-to-earn. C’est là que les joueurs, les investisseurs en crypto, les développeurs et les entrepreneurs peuvent se connecter et s’amuser tout en explorant l’industrie naissante du GameFi. Sur la plateforme, vous pourrez voir les derniers jeux tendance, lire des critiques et accéder à l’alpha GameFi la plus avancée pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre aventure de play-to-earn.

Metacade a récemment attiré l’attention en raison de sa philosophie axée sur la communauté. L’objectif de Metacade est de maximiser la valeur utilisateur à chaque étape, en remettant le jeu entre les mains des joueurs. Par exemple, Metacade récompense toute personne qui publie des avis, des conseils ou tout autre contenu précieux avec le token MCADE. Il lance également le programme Metagrants, qui permet aux utilisateurs de diriger le financement vers les jeux auxquels ils souhaitent jouer dans une arène basée sur la compétition, le titre fini étant ajouté à l’arcade virtuelle de Metacade.

Le plan ultime de Metacade est de devenir la première plateforme d’arcade virtuelle au monde appartenant à des joueurs, révolutionnant ainsi la façon dont les centres communautaires traditionnels sont formés. Pour réaliser cette vision, Metacade prévoit de devenir une organisation autonome décentralisée (DAO) une fois le développement terminé. Cela signifie que chaque décision affectant la communauté sera soumise à un vote mené par les détenteurs de MCADE afin de déterminer l’avenir de la plateforme.

Pourquoi la chute de FTX serait positive pour Metacade (MCADE) ?

En rassemblant les pièces du puzzle, il est maintenant possible de voir pourquoi l’effondrement de FTX pourrait ouvrir des portes à de nouveaux tokens comme Metacade. Certains ont comparé l’effondrement dans la bulle Internet, qui a gravement ébranlé la confiance, mais a encouragé les entreprises basées sur Internet à adopter des modèles commerciaux plus durables. La même chose est susceptible de se produire sur le marché de la crypto ; une faible confiance signifie que davantage d’investisseurs en crypto rechercheront des projets transparents avec des fondamentaux solides, comme Metacade.

Par exemple, Metacade a clairement indiqué que 70% de ses tokens seront disponibles en presale, sans attribution de fondateur ou de capital-risque. Il met également en œuvre des portefeuilles multi-signatures, qui nécessitent que plusieurs détenteurs clés signent les transactions effectuées à partir de la trésorerie Metacade. Comme le dit l’équipe dans le whitepaper de Metacade, « atteindre une sécurité maximale pour $MCADE et ses détenteurs est notre priorité absolue », c’est pourquoi ils subissent un audit complet de Certik, l’un des leaders de l’audit de blockchain.

Il est également probable qu’il y ait une plus grande réorientation vers des projets décentralisés qui n’ont pas de point de défaillance central. Une fois que Metacade deviendra une DAO, la probabilité qu’il soit la proie des inconvénients de la centralisation est considérablement réduite car les décisions sont prises par la communauté, et non par une poignée de personnes.

Par-dessus tout, les projets qui se concentrent sur leurs utilisateurs, et non sur les profits, sont susceptibles de devenir beaucoup plus attrayants pour les investisseurs. FTX est un excellent exemple de ce qui se passe lorsqu’un groupe centralisé donne la priorité au profit et non à ses utilisateurs, et des projets comme Metacade pourraient être un antidote à cette philosophie toxique.

Metacade (MCADE) peut sortir gagnant après le fiasco de FTX

Il reste à voir comment les retombées de l’effondrement de FTX affecteront l’avenir de la crypto. Il y a de fortes chances qu’une plus grande surveillance réglementaire arrive, ce qui pourrait ne pas être une mauvaise chose pour des projets comme Metacade. La confiance est faible en ce moment, et ces types de projets transparents sont susceptibles d’être très recherchés par les investisseurs en crypto du monde entier.

Compte tenu du rythme rapide auquel le play-to-earn se développe, combiné à un certain nombre de fonctionnalités innovantes et à une approche transparente et communautaire, Metacade semble être une excellente opportunité d’investissement après l’effondrement de FTX. Et actuellement, il n’y a pas de meilleur moment pour s’impliquer avec le token MCADE toujours en presale. Si vous recherchez un nouveau token qui place les investisseurs, et non le profit, en premier lieu, il serait sage de consulter la presale de Metacade dès aujourd’hui.