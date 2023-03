La presale de crypto-monnaies d’AltSignals a été lancée en mars. Voici pourquoi les investisseurs veulent profiter de ses prix de presale

AltSignals vient de lancer une presale de crypto-monnaie pour son token ASI. La plateforme est l’une des plus grandes communautés de trading en ligne du Web3 qui offre des outils complets pour aider les gens à apprendre à trader des crypto-monnaies.

Après près de 5 ans de partage de signaux fructueux entre les membres de la communauté, la plateforme AltSignals va maintenant lancer sa propre monnaie numérique. AltSignals a produit d’intéressants signaux de trading dans le passé, et étend maintenant son offre avec un nouvel outil fonctionnant par l’IA appelé ActualizeAI.

L’IA pourrait-elle être le prochain grand développement de la blockchain ?

AltSignals développe sa plateforme de trading en introduisant des outils fonctionnant avec l’IA dans une nouvelle offre appelée ActualizeAI. L’intelligence artificielle, comme la blockchain, est un développement révolutionnaire qui innove les industries mondiales. En déployant des technologies d’apprentissage automatique pour analyser instantanément des ensembles de données complexes, les nouveaux outils d’IA d’AltSignals sont prêts à produire des résultats étonnants.

La blockchain elle-même et les données sur les prix des crypto-monnaies contiennent un flux d’informations complexes constamment mis à jour, d’où l’utilité des algorithmes d’IA. ActualizeAI est conçu pour aider les gens à apprendre à trader des crypto-monnaies avec un taux de réussite initial impressionnant. AltSignals se positionne donc comme un projet majeur dans le développement de l’IA basé sur la blockchain.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals aide tout le monde à apprendre à trader des crypto-monnaies grâce à son nouveau système d’intelligence artificielle avancée. Qu’il s’agisse d’un trader expérimenté ou d’un novice, AltSignals aidera ses utilisateurs à maximiser leurs rendements grâce à un tout nouvel outil en cours de développement appelé ActualizeAI.

ActualizeAI combine des capacités d’IA avancées avec des signaux de trading crypto, en utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique pour analyser le marché et une gamme d’indicateurs instantanément.

L’algorithme de trading phare d’AltSignals, AltAlgo™, a produit plus de 70 % de taux de réussite, ce qui en fait un outil de trading intéressant pour les marchés cryptos. La communauté d’AltSignals a bénéficié de milliers de prompts réussies et a appris à trader grâce à un ensemble d’outils avancés.

ActualizeAI devrait améliorer les taux de réussite déjà impressionnants d’AltAlgo™, et les détenteurs de tokens auront accès à l’outil ActualizeAI, ce qui fait du lancement du token ASI un développement extrêmement intéressant de la part de l’équipe d’AltSignals.

Comment fonctionne $ASI ?

L’utilité principale du token ASI est l’accès à ActualizeAI, avec ses avantages pour les utilisateurs. ActualizeAI veut améliorer l’indicateur AltAlgo™ d’AltSignals, qui analyse le marché en permanence et envoie des alertes pour aider les traders à maximiser leurs profits. Ceci grâce à l’IA, notamment l’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel (NLP) et l’analyse avancée du marché. L’ajout de ces fonctions d’IA améliorera les signaux de trading donnés aux détenteurs de tokens.

De plus, les détenteurs de tokens peuvent rejoindre le club des membres de l’IA pour bénéficier d’un accès anticipé à des outils de trading avancés et à certaines des meilleures nouvelles opportunités d’investissement, y compris les presales de crypto-monnaies et les ventes privées.

De nombreux tokens ont produit un rendement multiplié par plus de 100 avec la presale de crypto-monnaie, de sorte que les informations que le club des membres IA partage sur ces ventes de tokens à un stade précoce donneront aux détenteurs de tokens ASI l’accès à des opportunités très utiles, en particulier lorsqu’ils apprennent à trader des crypto-monnaies.

Les utilisateurs d’ASI peuvent tirer encore plus d’avantages d’une série d’outils de trading de niveau professionnel en détenant le token. La presale de crypto-monnaie est lancée en quatre phases, qui verront le prix de l’ASI passer de 0,012 $ à 0,02274 $ au cours de la presale de crypto-monnaie.

La presale de crypto-monnaie ASI est une opportunité d’investissement majeure

La communauté de traders d’AltSignals a déjà obtenu un taux de réussite impressionnant, ce qui fait d’ASI un investissement intéressant pendant sa presale de crypto-monnaies. L’ajout de fonctions liées à l’IA devrait rendre les signaux de trading proposés par AltSignals encore plus rentables pour les utilisateurs, ce qui renforcera son attrait, en particulier lorsqu’Alt signals sera plus connu et qu’il atteindra les marchés boursiers publics.

De plus, la presale de la crypto-monnaie $ASI représente un projet de longue date avec un succès certain. Le token ASI est une super opportunité d’investissement, et la hype autour de la presale de crypto-monnaie commence déjà à se répandre.

La presale de crypto-monnaie d’ASI vaut-elle l’achat ?

Pour tous ceux qui cherchent à apprendre à trader des crypto-monnaies, le token ASI est un bon choix car il donne à ses détenteurs un accès à ActualizeAI. Avec une équipe expérimentée, un projet communautaire naissant et une série d’outils de trading très poussés, AltSignals semble prêt à exploser.

Les experts prévoient des rendements impressionnants pour le token ASI au cours des prochaines années. Il pourrait être l’ajout idéal à tout portefeuille d’investissement en raison de ses fonctions fondamentales, et les premiers participants à la presale de crypto-monnaie sont prêts à bénéficier le plus de l’action future des prix.

Quand la presale de crypto-monnaie sera-t-elle lancée ?

Après avoir enseigné avec succès à sa communauté comment trader depuis 2017, la presale de crypto AltSignals sera lancée en mars de cette année. Le prix du token commencera à 0,012 $ par token, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent obtenir plus de 6500 tokens pour aussi peu que 100 $.

En tant que pépite potentielle dans le secteur de l’IA de la technologie blockchain, et en tant que centre éducatif majeur enseignant aux utilisateurs comment trader des crypto-monnaies, AltSignals pourrait s’avérer être l’achat de l’année. Pour en savoir plus sur la façon dont AltSignals révolutionne les échanges de crypto-monnaies, visite la plateforme ici .