La presale de Metacade (MCADE) se vend en plein hiver des crypto-monnaies – voici pourquoi

L’hiver crypto en cours a laissé de nombreux investisseurs déçus de gains faibles (voire inexistants) en 2022, l’année 2023 devrait apporter de meilleurs résultats. Alors que de nombreux tokens devraient revenir en force, il y en a un en particulier sur lequel beaucoup ont récemment parié. Il s’agit de Metacade, et la hype entourant le projet a conduit à des ventes élevées lors de la presale des tokens. Lis la suite pour savoir pourquoi.

L’hiver actuel des crypto-monnaies a laissé de nombreux investisseurs dans le froid.

À la suite de la hausse de l’inflation, des hausses de taux d’intérêt et de la chute de certaines cryptos les plus importantes en 2022, de nombreux projets sont en baisse significative par rapport à leurs sommets de 2021 pendant cet hiver crypto actuel. Le bitcoin, souvent considéré comme la référence en matière de performance des crypto-monnaies, a chuté de 77,5 % entre son sommet de 69 000 $ en novembre 2021 et son plus bas niveau de 15 476 $ environ un an plus tard.

Les altcoins comme DOT ont chuté de plus de -92% au cours de la même période, tandis que d’autres ont montré un peu plus de résistance. TRX, par exemple, a plus ou moins égalé la performance de BTC, chutant de -74,9 % entre son plus haut niveau de 2021 et son plus bas niveau de 2022. Bien que les prix aient fait une légère remontée au début de 2023, certains considèrent toujours que les malheurs de l’hiver crypto sont loin d’être terminés. Malgré cette tendance baissière persistante, un token a attiré des millions d’investissements : Metacade.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est un hub communautaire de jeux play to earn (P2E) qui vise à devenir un des premiers leaders de la révolution GameFi. Son objectif est d’être l’endroit ultime du Web3 pour explorer, apprendre et tirer le meilleur parti du jeu P2E. Metacade offre aux joueurs tous les avantages dont ils ont besoin pour progresser dans cet espace en pleine expansion, comme des forums dédiés, des critiques, des classements de jeux et des alpha GameFi partagés par des fans du P2E.

De plus, il encourage la communauté en donnant aux joueurs autant de valeur que possible. En plus des tournois réguliers, des concours et des tournois, Metacade utilise le potentiel de la décentralisation et des crypto-monnaies, en récompensant les joueurs pour leurs contributions et en leur donnant leur mot à dire sur les jeux auxquels ils participent. Il est même prévu de créer un site d’offres d’emplois et de transformer le projet en une organisation autonome décentralisée (DAO) .

Analyse des principales fonctionnalités de Metacade (MCADE)

Traditionnellement, les joueurs sont invités à partager des critiques et des conseils avec d’autres personnes sans rien recevoir pour leurs efforts. Qui profite de ça ? Principalement la plateforme qui héberge ces avis et conseils.

Metacade s’en est rendu compte et, au lieu de ne rien donner en retour, il paie directement les utilisateurs avec le token MCADE pour leur développement dans la communauté. Cela signifie que même si tu débutes dans le P2E, tu peux gagner de l’argent en partageant simplement ton opinion sur un nouveau jeu auquel tu as joué ou en publiant des conseils que les autres joueurs peuvent utiliser pour progresser.

Vers la fin 2023, Metacade attribuera également son premier Metagrant. Les Metagrants permettent à la communauté de diriger les fonds du projet vers des développeurs de jeux sélectionnés, dans le but de financer la prochaine génération de jeux P2E soutenus par la communauté. Les développeurs soumettent leurs propositions de jeu à l’un des concours Metagrant, et l’idée qui obtient le plus de votes des détenteurs de MCADE se voit attribuer un financement de la trésorerie.

Le jeu terminé sera hébergé dans l’arcade virtuelle de Metacade, où tout le monde peut se connecter pour en profiter. Il suffirait d’un seul jeu révolutionnaire développé par la communauté pour que Metacade connaisse un succès fulgurant reconnu par les grands médias et que le token MCADE explose.

Comme nous l’avons mentionné, Metacade va également lancer un site d’offres d’emploi. Il est prévu pour 2024, ce site proposera des emplois freelance, des postes à temps partiel et des postes à temps plein en collaboration avec les grands acteurs du Web3 et du GameFi. Que tu souhaites tester des jeux à l’aide de l’environnement de test de Metacade pour gagner un peu d’argent ou que tu cherches à te faire une place en tant que développeur de jeux, tu trouveras certainement quelque chose qui correspond à tes compétences.

Enfin, Metacade effectuera une transition vers une DAO complète à la fin de 2024. Les bases devraient être développées dès le deuxième trimestre 2023, cette transition verra l’équipe centrale de Metacade se retirer et passer les rênes aux membres élus de Metacade. À partir de ce moment, les détenteurs de MCADE détermineront l’avenir de la première arcade de jeux metaverse au monde gérée de manière démocratique.

Metacade (MCADE) pourrait bien être l’une des meilleures performances de 2023

Comment Metacade s’en est sorti en presale, malgré l’hiver crypto actuel ? Au cours des sept premières semaines de la presale de MCADE, environ 3,4 millions de dollars ont été collectés par des milliers d’investisseurs dans le monde.

Le prix des tokens MCADE est déjà passé du prix de départ de 0,008 $ à 0,012 $, et devrait atteindre 0,02 $ d’ici la fin de sa presale. Cependant, de nombreux analystes estiment que MCADE a encore beaucoup de marge de progression, certains fixant des objectifs d’au moins 0,20 $ d’ici la fin de 2023 si l’hiver crypto se calme comme prévu.

Ceci est soutenu par le fait que le GameFi va décoller cette année. Absolute Reports estime le taux de croissance annuel du secteur à 20,4 % entre 2022 et 2028, tandis que Crypto.com prévoit une croissance beaucoup plus rapide, à un rythme de 100 % par an. Compte tenu de l’importance des hubs communautaires pour les joueurs et de l’avantage du premier arrivé, Metacade pourrait bientôt devenir la première destination pour tout ce qui concerne le P2E.

Si tu penses que Metacade est une super opportunité, alors consulte la presale de MCADE dès que possible. Il ne reste plus beaucoup de temps pour acquérir des tokens MCADE à 0,012 $ avant de passer à l’étape suivante de la presale !