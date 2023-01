La presale de Metacade va exploser en 2023 – Lance-toi avant qu’il ne soit trop tard !

La crypto est réputée produire des revenus démentiels, et participer aux presales crypto est le moyen le plus facile d’assurer le plus gros potentiel de gains. Ce potentiel élevé de gains, suivi d’une diminution, est causé par un principe économique appelé la « loi des rendements décroissants », qui stipule que la croissance de la valeur d’un actif ralentit indéniablement au fil du temps.

Metacade (MCADE) a connu un énorme succès lors de sa presale. Metacade est en train de construire une plateforme de GameFi majeure pour rivaliser avec certains des plus grands noms de ce secteur, il est donc intéressant de l’étudier avant que le prix ne monte encore plus.

La presale de Metacade offre une belle opportunité d’investissement

Les presales de crypto-monnaies sont extrêmement populaires, en particulier pour les projets aux bases solides comme Metacade . En effet, la phase bêta de la presale de MCADE a attiré plus de 1,3 million de dollars d’investissements en seulement quatre semaines, reflétant le potentiel à long terme du projet.

Metacade a mis en vente son token MCADE à 0,008 $ au début de sa presale, mais son prix est maintenant en hausse. Le prix continuera à augmenter jusqu’à ce qu’il atteigne 0,02 $ à la fin de la presale. Pour les investisseurs qui cherchent à faire une bonne affaire, le plus tôt tu te procures ces tokens, mieux c’est.

Prévision du prix de MCADE en 2023 et au-delà

Après avoir atteint 0,02 $ à la fin de sa presale, MCADE sera tradé sur les marchés d’échange décentralisés (DEX), et l’équipe commencera à établir des partenariats afin d’étendre la notoriété du token. Par ailleurs, le token MCADE gagnera en utilité lorsqu’il ouvrira l’expérience de jeu complète prévue pour la plateforme Metacade.

Le potentiel à long terme de Metacade est donc très prometteur. Les experts prédisent une explosion des prix au cours de l’année 2023, avec des gains multipliés par jusqu’à 50 fois la valeur initiale. Cette explosion des prix donnerait au token MCADE une valeur de 1 $ – une augmentation significative par rapport à sa valeur finale de 0,02 $ à la fin de la presale.

Après 2023, les analystes s’attendent à ce que le marché de la crypto entame son prochain cycle haussier lorsque l’événement de division par deux du Bitcoin prendra fin au cours de l’année 2024. Les marchés à la hausse produisent généralement des gains importants à tous les niveaux, ce qui pourrait faire grimper encore plus la valeur du token MCADE. À ce moment-là, MCADE pourrait valoir plus de 5 $, une augmentation massive de 250 fois sa valeur entre la presale et 2025.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade vise à créer la plus grande arcade sur la blockchain, en offrant des fonctionnalités de jeu avancées au monde du Web3. Les passionnés de GameFi peuvent jouer à un large éventail de jeux de style arcade qui offrent chacun des récompenses en crypto et participer à des tournois à entrée payante pour gagner des prix en MCADE.

Plusieurs fonctionnalités supplémentaires font vraiment de Metacade une opportunité d’investissement de choix pendant sa presale. Tout d’abord, le projet vise à servir directement les utilisateurs du Web3 en fournissant un guichet unique où les joueurs peuvent se réunir et accéder à des informations utiles sur les jeux et l’univers Web3.

Au fil du temps, Metacade vise à devenir une organisation autonome décentralisée ( DAO ) qui accordera le contrôle total de la plateforme à la communauté Metacade. Tous les détenteurs de tokens MCADE pourront voter pour ou contre les propositions de gouvernance et contribuer ainsi à la progression future du projet.

Comment fonctionne Metacade ?

Les joueurs de jeux blockchain peuvent accéder à des défis sans fin à travers de nombreux jeux play-to-earn ( P2E ). Qu’ils cherchent à jouer de manière décontractée ou compétitive, Metacade offre aux joueurs la possibilité de profiter de divers jeux d’arcade accrocheurs tout en gagnant des tokens MCADE pour leurs efforts.

Dans Metacade, les joueurs gagnent également des tokens MCADE en contribuant à des informations utiles à la communauté. Ces contributions peuvent inclure les derniers conseils et astuces et tout ce qui peut aider les autres joueurs à tirer le meilleur parti de leur expérience de jeu blockchain.

Une autre fonctionnalité clé offerte par Metacade est la possibilité de tester de tout nouveaux jeux blockchain avant leur lancement officiel. Ces rôles de bêta-testeurs permettent aux joueurs de fournir des commentaires aux développeurs de jeux, qui peuvent mettre en œuvre toutes les améliorations suggérées par la communauté Metacade, y compris les corrections de bugs et les optimisations de gameplay.

Metacade étend la portée des jeux basés sur la blockchain

Metacade a également pour objectif de fournir un service essentiel qui peut aider l’industrie GameFi au sens large à se développer. Son programme Metagrants permettra de financer les jeux blockchain les plus demandés, car la communauté Metacade pourra voter pour les titres auxquels elle souhaite le plus jouer à l’avenir.

La blockchain est un centre de progrès technologique, et Metacade soutient les progrès continus dans ce domaine. Le financement de départ est essentiel dans ce processus, car la création et le lancement de nouveaux jeux nécessitent un niveau élevé de soutien. En mettant les développeurs en relation avec sa communauté de joueurs, Metacade contribue directement à étendre la portée et l’ampleur de l’innovation dans le domaine de la blockchain.

Vaut-il la peine d’acheter Metacade en 2023 ?

La presale de Metacade est une opportunité importante pour les investisseurs en crypto-monnaies. Par chance, 0,008 $ est un prix dérisoire pour un projet qui offre de réelles promesses pour l’avenir, et il n’est pas surprenant que la phase bêta se soit écoulée rapidement.

La presale verra le token MCADE passer à 0,02 $, de sorte que les investisseurs ont encore le temps de réaliser quelques gains sur le marché à la baisse. Cependant, Metacade est sans aucun doute un excellent ajout à tout portefeuille d’investissement, et il sera fascinant de voir s’il atteindra la barre des 1 $ au cours de l’année 2023.