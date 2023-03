La presale du token ASI peut-elle suivre le rythme de Cosmos en 2023 ? Voici ce que les investisseurs doivent savoir

Une reprise généralisée du marché des crypto-monnaies a amené les investisseurs à s’interroger sur l’avenir du prix de Cosmos, alors que l’action du prix de l’ATOM a provoqué des doutes. Un renversement de tendance à long terme pourrait se profiler à l’horizon, ce qui devrait profiter à un nouveau projet en particulier.

La presale de crypto-monnaie d’AltSignals a permis de récolter plus de 112k $ au cours des 24 premières heures, ce qui a donné une ampleur encore plus forte au secteur blockchain de l’intelligence artificielle. Altsignals dépassera-t-il l’action de Cosmos au cours des prochaines années ?

Le prix de Cosmos se rétablit alors qu’AltSignals progresse dans le Web3

Le prix de Cosmos a commencé à se rétablir après avoir perdu 85 % de sa valeur lors du crash boursier de 2022. Le prix d’ATOM a plus que doublé depuis le début de l’année 2023, ce qui a conduit de nombreux investisseurs à prévoir un renversement de tendance à long terme pour la blockchain.

Alors que le prix de Cosmos continue de grimper, la presale du token AltSignals continue d’attirer des niveaux d’intérêt importants. $ASI est un nouveau développement passionnant du projet AltSignals, qui a constamment partagé des signaux de trading rentables au sein de sa communauté depuis 2017.

Après avoir publié un indicateur algorithmique leader de l’industrie appelé AltAlgo™, AltSignals s’aventure maintenant dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) basée sur la blockchain . Le token $ASI donnera accès à de nouveaux outils de trading améliorée et fonctionnant par l’IA, la plateforme se positionnant comme innovante dans le secteur de l’IA du Web3.

Qu’est-ce que Cosmos (ATOM) ?

Cosmos (ATOM) est un réseau de blockchain hautement évolutif, sécurisé et interopérable. L’écosystème permet aux développeurs de créer et de déployer des applications décentralisées personnalisées (dApps) qui ne sont pas soumises aux restrictions d’évolutivité et d’interopérabilité que l’on trouve généralement dans d’autres blockchains.

Cosmos permet aux développeurs de créer leurs propres tokens et de se connecter à d’autres blockchains basées sur Cosmos grâce à son protocole de communication inter-blockchain (IBC). Cela a conduit à un écosystème de chaînes connectées qui permettent de relier facilement des actifs à travers différents protocoles et a conduit à une demande constante qui a aidé à maintenir le prix de l’ATOM à haut niveau.

Prévision du prix de Cosmos : Le prix de l’ATOM peut-il valoir $ en 2023 ?

Le prix d’ATOM a connu une grande instabilité ces dernières années, mais les investisseurs restent confiants dans l’avenir de la plateforme. Le prix de Cosmos devrait refléter la solution blockchain unique et innovante de l’écosystème au cours des prochaines années, ce qui conduit à une prévision prometteuse du prix d’ATOM.

La prévision du prix d’ATOM pourrait atteindre 20 $ avant la fin de l’année 2023, car on s’attend à une certaine continuité avant un recul plus important pour les marchés cryptos au sens large. Le prix de Cosmos étant directement influencé par son utilité, les investisseurs à long terme pourraient considérer le prix actuel de 12 $ comme un point d’entrée prometteur.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals a été l’un des groupes de trading les plus performants de Web3 depuis son premier lancement en 2017. La plateforme s’appuie sur des outils algorithmiques avancés pour fournir des signaux avec un niveau de précision sans précédent. Certains traders utilisant AltAlgo™ ont eu des gains multipliés par 10 dans 19 des 32 mois enregistrés.

La plateforme lance maintenant une série d’outils de trading avec l’intelligence artificielle avancée appelée ActualizeAI. ActualizeAI est un développement révolutionnaire du projet, car il est spécialement conçu pour améliorer la précision des outils plus anciens afin de fournir des signaux de trading plus rentables que jamais.

Les tokens de projets d’IA basés sur la blockchain ont été parmi ceux qui ont enregistré les meilleures performances en 2023, nombre d’entre eux dans le secteur ayant même surpassé le prix du Cosmos. L’avenir de l’IA sur la blockchain semble intéressant, et la nouvelle série d’outils d’IA d’AltSignals fait du nouveau token ASI une opportunité d’investissement très recherchée.

Comment fonctionne AltSignals ?

Le token $ASI peut être utilisé pour accéder à ActualizeAI. Un protocole qui combine l’apprentissage automatique avec le traitement du langage naturel (NLP) pour analyser une gamme d’indicateurs de prix et de facteurs du marché. Comme il fonctionne avec l’IA, ActualizeAI peut prendre en compte de grandes quantités de données complexes avant de fournir un seul signal d’achat ou de vente à ses utilisateurs.

L’élément d’apprentissage automatique du protocole permet à ActualizeAI d’améliorer continuellement son taux de réussite. Étant donné qu’AltAlgo™ a déjà un palmarès impressionnant, il n’y plus de limite pour le système ActualizeAI.

Les utilisateurs peuvent accéder au Club ActualizeAI en achetant le token ASI . Le Club fournira un plus grand accès à ActualizeAI, des opportunités de bêta-test pour les derniers outils publiés par AltSignals, et des opportunités d’investissement exclusives dans le secteur du Web3. Le token $ASI peut également être staké pour gagner un revenu passif, ou gagner en participant à une variété de nouvelles fonctionnalités publiées dans le Club ActualizeAI.

L’ASI peut-il valoir 0,50 $ en 2023 ?

Le token $ASI devrait enregistrer des gains importants dans un avenir proche, car la presale du token a généré un élan pour les nouveaux développements de la plateforme. Le $ASI a des caractéristiques tokénomiques déflationnistes, et sa grande utilité au sein du Club ActualizeAI devrait produire des niveaux de demande en constante augmentation.

Les experts prévoient des gains allant jusqu’à 20 fois en 2023. La presale augmentera le prix de $ASI de 0,012 $ à 0,02274 $, avant que le token ne soit mis en vente sur les marchés boursiers et ne fasse l’objet d’une découverte de prix. D’ici la fin de l’année, le $ASI pourrait valoir jusqu’à 0,50 $ par token.

Prévision du prix d’ASI vs ATOM : Quel est le token le plus intéressant à acheter en ce moment ?

Alors que la prédiction du prix ATOM semble certainement haussière pour l’avenir, $ASI représente une évolution dans la blockchain qui pourrait conquérir les marchés au cours du prochain marché haussier. Il est donc peu probable que le prix d’ATOM dépasse AltSignals, qui est une opportunité d’investissement très prometteuse pendant la presale de crypto-monnaies.

Les presales de crypto-monnaies constituent le premier stade d’investissement pour les nouveaux tokens, c’est pourquoi elles produisent souvent des rendements multipliés par 100 pour les premiers participants. Le token $ASI prend de la valeur à chaque fois qu’une phase de presale sera terminée, les investisseurs doivent donc être rapides pour acheter le dernier projet fonctionnant par l’IA au meilleur prix possible.