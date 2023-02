La prévision du prix du Cardano s’annonce mauvaise alors que Metacade est prêt à décoller

La technologie blockchain innove des industries mondiales grâce à sa capacité unique à démocratiser la possession sur internet. Que ce soit dans le domaine du crypto gaming, des œuvres d’art numérique, de la gestion de chaîne logistique ou de la finance internationale, la technologie blockchain offre plus de transparence et un meilleur contrôle lors de l’utilisation de services en ligne.

Les investisseurs en crypto peuvent s’attendre à des gains importants dans les prochaines années, car les prévisions de prix de Metacade et Cardano ont un potentiel de rendement. Mais si on compare Cardano (ADA) et Metacade (MCADE), lequel est le meilleur investissement ?

Metacade et Cardano montrent la polyvalence de la technologie blockchain

Les progrès des projets utilisant la technologie blockchain ont conduit à la création d’un nouveau terme : Web3, il s’agit d’une nouvelle ère pour internet, dans laquelle les utilisateurs peuvent devenir propriétaires de leurs données et être libre d’effectuer des transactions sur la base du peer-to-peer.

Le Web3, grâce à la blockchain, est un terme global qui englobe une variété d’applications et d’utilisations différentes. L’utilité de la technologie blockchain est évidente lorsqu’on étudie deux projets clés : Cardano et Metacade.

Alors que Cardano est une blockchain de niveau 1 qui prend en charge le développement d’applications décentralisées (dApp), Metacade est une dApp favorisant l’adoption mondiale de la technologie blockchain grâce à ses caractéristiques intéressantes et à ses capacités uniques.

Qu’est-ce que Cardano (ADA) ?

Cardano est une blockchain proof-of-stake (PoS) capable de gérer un débit élevé de transactions à un faible coût pour ses utilisateurs. Elle se distingue des précédentes car elle améliore l’expérience utilisateur en réduisant la latence et les coûts. Cardano est également de type Turing, ce qui signifie que les développeurs peuvent créer des dApps pour une grande variété d’utilisations au sein de l’écosystème Cardano.

Le protocole PoS de Cardano a été l’un des premiers exemples d’utilisation du PoS. Il s’agit d’une méthode beaucoup plus rentable pour parvenir à un consensus dans un système informatique, ce qui explique pourquoi la blockchain Cardano peut traiter les transactions plus rapidement que les anciennes blockchains proof of work telles que le Bitcoin.

Prévision du prix du Cardano 2023 : ADA vaudra-t-il 1 $ ?

La prévision du prix de Cardano, après avoir été considéré comme un potentiel Ethereum killer lors de sa création en 2017, a souffert au cours des dernières années. ADA a atteint 0,38 $ lors de son sommet de 2018, et maintenant, près de 5 ans plus tard, se retrouve sous ce niveau de prix à moins de 0,30 $.

La prévision de prix Cardano prévoit une reprise pour ADA, mais de nombreux investisseurs se demandent s’il a le potentiel pour briser son précédent sommet historique de 3,09 $. Pour l’instant, la prévision du prix de Cardano est mauvaise, les experts s’attendent à ce que le token ait du mal à retrouver la barre du 1 $.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est une toute nouvelle plateforme GameFi à haut potentiel. Le projet a récemment annoncé le début de sa presale, au cours de laquelle plus de 1,5 million de dollars ont été collectés au cours des premières semaines. Metacade est une expérience complète de play-to-earn (P2E) et pourrait être un acteur essentiel pour révolutionner la blockchain dans l’industrie mondiale du gaming.

En plus d’offrir de nombreux jeux P2E différents dans son arcade, Metacade deviendra un lieu central pour les utilisateurs de Web3 pour se réunir, socialiser, apprendre et gagner. La plateforme intègre une variété de systèmes de gain innovants qui pourraient attirer beaucoup d’utilisateurs au cours des prochaines années.

Comment fonctionne MCADE ?

L’arcade P2E de Metacade offre une expérience à la fois occasionnelle et compétitive. Les utilisateurs peuvent gagner des tokens MCADE tout en progressant dans les niveaux dans une grande variété de jeux en ligne différents. Ils peuvent aussi rejoindre des tournois classés pour avoir la chance de gagner des prix importants payés en crypto.

L’un des principaux systèmes de gain proposés par Metacade est la fonction Create2Earn. Celle-ci encourage le partage des connaissances entre les membres de la communauté, car les utilisateurs seront récompensés par des tokens MCADE pour avoir publié des critiques de jeux, partagé des idées et interagit avec d’autres utilisateurs sur la plateforme Metacade.

Metacade aide également les utilisateurs à lancer leur carrière dans la technologie blockchain. Le mécanisme Work2Earn de Metacade offrira des opportunités d’emploi rémunéré à la communauté, y compris des emplois temporaires, en freelance et des postes à temps plein à partir de 2024.

Prévision du prix de Metacade pour 2023 : MCADE vaudra-t-il 1 $ ?

Metacade contribue à l’expansion de la technologie blockchain, en poussant la créativité grâce à son système Work2Earn et en finançant des innovations en phase de démarrage grâce à son programme Metagrants.

Le projet lui-même offre une expérience de jeu blockchain inégalée et de nombreuses fonctionnalités qui feront de Metacade l’un des dApps les plus populaires sur la blockchain. En 2023, MCADE devrait atteindre 1 $, ce qui représente un gain de 50x par rapport à la fin de la presale.

Prévision de Metacade contre Cardano : Quelle crypto vaut la peine d’être achetée ?

La presale de MCADE pourrait être l’une des meilleures opportunités d’investissement de l’année. À seulement 0,008 $ par token, MCADE pourrait afficher des gains supérieurs à 100x à l’avenir, car la technologie blockchain continue d’attirer des utilisateurs du monde entier.

Par contre, la prévision du prix de Cardano semble incertaine. Les investisseurs devraient opter pour Metacade , car il est peu probable que la prévision du prix du Cardano produise des rendements par 100. Pour les investisseurs qui cherchent à acheter Metacade pendant la presale, il faut le faire rapidement. Le token passe à 0,02 $ au cours de la presale, ce qui signifie qu’il n’y a qu’un temps limité pour acheter MCADE au meilleur prix possible.