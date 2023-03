La vente de tokens Metacade devrait secouer les marchés crypto selon les experts

Le nouveau projet GameFi de Metacade a été l’une des bonnes nouvelles du marché crypto alors que le marché global émerge de l’hiver crypto de 2022. La tendance bull menée par le retour de Bitcoin au-dessus de 20 000 $ ont incité de nombreux analystes crypto à anticiper le prochain bull market. La presale réussie de Metacade constitue une excellente opportunité d’investissement pour les traders cherchant à en profiter pleinement.

Au fur et à mesure que 2023 progresse, la vente de jetons de Metacade continuera-t-elle à attirer l’attention des marchés de la cryptographie ?

Est-ce que la technologie Web3 aidera Metacade à attirer de nouveaux joueurs ?

Le GameFi, abréviation de « Game Finance », est un secteur pionnier du Web3 qui combine le monde du gaming avec les avantages financiers offerts par la technologie blockchain. Les projets GameFi comme Metacade, qui offrent aux gamers une plateforme complète et immersive, peuvent également ouvrir de nouvelles sources de revenus grâce à la fonctionnalité DeFi.

Par conséquent, Metacade peut permettre à sa communauté d’utilisateurs de trouver des sources de revenus grâce aux jeux, non seulement via la voie traditionnelle du Play-to-Earn (P2E) et le GameFi, mais également via des canaux supplémentaires. Cela pourrait susciter une énorme adoption chez les crypto addicts une fois que le grand public se rendra compte des vastes avantages.

Les recherches de Crypto.com illustrent l’énorme potentiel du secteur GameFi en prévoyant que le marché du crypto gaming pourrait valoir plus de 50 milliards de dollars d’ici 2025. Cette croissance surpasserait le marché classique des jeux sur PC et consoles de 10 fois au cours de la même période.

Ce potentiel énorme est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs sont extrêmement enthousiastes à propos de Metacade, en faisant une opportunité d’investissement convaincante pour les traders expérimentés et les nouveaux venus. La road map de Metacade expose une stratégie réaliste pour la plateforme de devenir un acteur majeur dans le secteur du GameFi grâce à son expérience de jeu immersive et son public potentiel de trois milliards de personnes et en stimulant l’innovation dans l’ensemble de l’arène du gaming sur la blockchain.

Le MCADE pourrait-il atteindre les 1 $ en 2023 ?

La token Metacade, le MCADE, est crucial pour la fonctionnement de l’écosystème. En conséquence, son prix augmentera à mesure que la demande augmente avec le nombre d’utilisateurs.

La popularité de cette cryptomonnaie est en grande partie due à sa conception intelligente axée sur les investisseurs. Avec une offre totale de seulement 2 milliards de tokens, le MCADE a une utilité intégrée exceptionnelle, une excellente tokenomics et une option de staking qui permet aux utilisateurs d’établir un flux de revenus passif à partir de leurs tokens.

Avec plusieurs lancements techniques en cours au cours des prochaines années et un plan marketing bien pensé pour 2023, les analystes estiment que le MCADE pourrait atteindre les 1 $ d’ici la fin de 2023. La faible offre de tokens donnerait au projet une capitalisation boursière réalisable de 2 milliards de dollars.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade vise à transformer le monde du gaming avec son arcade hébergée sur Ethereum, qui permet aux utilisateurs de gagner un revenu passif tout en profitant de leur passion. Cette approche expansive rassemblera les passionnés de gaming et les crypto addicts dans un seul hub, où tout le monde peut gagner des récompenses grâce à plusieurs voies tout en profitant de la plus grande bibliothèque de titres de jeux sur la blockchain. Cela prépare Metacade à un succès colossal.

Metacade propose également des fonctionnalités Create2Earn et Compete2Earn, permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses en crypto en publiant du contenu social sur le hub ou en participant à des tournois en ligne en stakant leurs tokens MCADE.

Parmi les meilleures fonctionnalités que Metacade apporte au marché de la crypto figure le programme révolutionnaire Metagrants. Les développeurs sont incités à offrir les derniers titres de jeux blockchain exclusivement à Metacade en demandant un financement en crypto pour soutenir leurs projets. Chaque candidature est regroupée et présentée à la communauté MCADE, qui vote pour ses idées préférées qui seront ensuite produites.

Comment fonctionne le MCADE ?

MCADE est le token de l’écosystème Metacade, utilisée pour jouer sur l’arcades et acheter des éléments. En raison de son utilité, la valeur de la cryptomonnaie devrait augmenter à mesure que la demande pour l’offre limitée augmente.

De plus, la transition de Metacade vers une organisation autonome décentralisée permettra à MCADE de devenir une cryptomonnaie de gouvernance, offrant des droits de vote aux détenteurs pour l’avenir de la plateforme et pour s’assurer que la communauté reste au cœur des décisions.

Metacade a passé avec succès l’audit CertiK, ce qui est rassurant pour les investisseurs. Ils peuvent donc acheter en toute sécurité des tokens MCADE lors de la presale, en sachant que les problèmes de codage ont été identifiés et résolus et que l’équipe est vérifiée.

Metacade pourrait être une excellente opportunité d’investissement

La presale de MCADE a récemment été lancée à 0,008 $ par token. Il est actuellement disponible à 0,02 $ pour une durée limitée lors de la dernière étape de presale. Les investisseurs souhaitant maximiser leurs rendements devraient donc envisager de profiter de cette opportunité dès maintenant avant de le regretter.

Avec une solide road map, une utilité remarquable et une excellente tokenomics, il est facile de comprendre pourquoi les experts soutiennent que Metacade pourrait prendre d’assaut le marché de la crypto en tant que meilleure opportunité d’investissement pour 2023.