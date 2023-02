L’arcade de jeux crypto, Metacade, a le potentiel d’être multiplié par 10 en 2023 ! Voici ce que tu dois savoir !

Les investisseurs à la recherche de gains potentiels en 2023 ont été impressionnés par le fait que les étapes initiales de presale de Metacade ont été vendues en quelques semaines. Les investisseurs optimistes ont versé plus de 6,7 millions de dollars de financement dans la plateforme de jeu crypto naissante.

La presale de MCADE continue à susciter un grand intérêt en presale ultérieurs, certains experts prédisent que les premiers investisseurs pourraient bénéficier de gains multipliés par 10 en 2023.

Metacade pourrait être l’achat de l’année.

Les investisseurs visionnaires et les fans de jeux cryptos ont apporté un soutien considérable à Metacade lors de la presale, soutenant l’objectif de la plateforme de proposer la gamme la plus complète de jeux d’arcade en ligne dans le metaverse.

Cet engouement derrière la presale s’est accéléré au cours de la troisième étape, ce qui indique que la valeur du token utilitaire et de la monnaie native de Metacade va exploser. Cela entraînerait des gains potentiellement impressionnants à long terme à réaliser dans les années à venir.

Débutant à 0,008 $ par token dans la phase bêta, la valeur de MCADE devrait atteindre 0,02 $ à la fin de la neuvième et dernière phase de presale. On s’attend à ce que le prix augmente enocre une fois que MCADE sera accessible au public.

Les investisseurs optimistes ont été séduits par le grand potentiel à long terme de Metacade, exposé dans son white paper complet et ambitieux. Ce potentiel, combiné à l’explosion prévue du secteur des GameFi au cours des cinq prochaines années et aux plans visant à se placer au centre des jeux cryptos pour les années à venir, signifie que MCADE a le potentiel de réaliser des gains multipliés par 10 cette année.

Quel niveau MCADE pourrait-il atteindre en 2023 ?

La valeur du MCADE devrait augmenter pendant toute la durée de la presale, pour atteindre une valeur de 0,02 $ par token avec sa préparation IDO . La coin sera ensuite lancée sur les échanges décentralisés (DEX), lorsque les acheteurs du monde entier se dépêcheront pour obtenir MCADE.

On s’attend à ce que les premiers investisseurs maintiennent leur HODLing, dans l’attente d’une grosse augmentation de la valeur de MCADE. Avec une offre fixe limitée à 2 milliards de tokens, on s’attend à ce que la demande de MCADE monte sur les échanges centralisés et décentralisés, ce qui pourrait entraîner une augmentation du prix à mesure que MCADE s’impose comme un token de crypto solide.

L’utilité du token MCADE en fait une perspective encore plus intéressante pour les investisseurs qui souhaitent mettre la main dessus. Les attentes sont que la valeur peut offrir des gains multipliés par 10 avec une hausse de la valeur entre 0,10 et 0,20 $ ce qui est une perspective réaliste pour 2023.

Les crypto-monnaies sont-elles un bon investissement à long terme ?

Entre 2016 et 2021, les investissements mondiaux de crypto-monnaies ont été multipliés par presque 60 . Bien que les conditions du marché soient devenues assez ternes en 2022, sous l’effet de la faillite de certains grands noms des marchés de crypto, comme FTX, et de la situation économique mondiale, le nombre d’investisseurs et de plateformes continue de croître.

De plus, le marché des jeux cryptos devrait croître d’environ 70 % par an pour devenir une industrie de 63 milliards de dollars d’ici 2027 . Metacade est en bonne position pour profiter de cette croissance avec sa grande gamme de jeux d’arcade en ligne.

Le monde des crypto-monnaies évolue rapidement, avec un nombre de possibilités d’utilisation en constante augmentation, il est donc difficile de prédire l’avenir. Cependant, avec des pays comme le Salvador qui commencent à adopter la crypto comme un véritable moyen de paiement international, les facteurs pour les marchés de la crypto sont très positifs.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade développe une toute nouvelle plateforme hébergeant la gamme la plus grande de jeux d’arcade en ligne dans le metaverse, devenant ainsi le premier projet de ce type à être lancé dans le monde du crypto gaming. Créé sur la blockchain Ethereum, Metacade hébergera une grande variété de titres play-to-earn (P2E) permettant aux fans de jeux de se réunir avec des personnes partageant les mêmes idées, de construire une communauté et de gagner des récompenses en crypto-monnaie en jouant.

Avec son approche communautaire, Metacade offre aux joueurs et aux utilisateurs des systèmes de gain différents en dehors de la capacité P2E. Ceci avec des membres récompensés pour leurs interactions sociales avec la plateforme et, bientôt, la possibilité de postuler pour des postes rémunérés, y compris des testeurs de jeux, sur Metacade et dans l’industrie Web3 plus large.

Metacade : Le moteur du développement de GameFi

Metacade veut aller plus loin avec les plateformes de jeux cryptos P2E en apportant des innovations dans le secteur GameFi grâce à son système révolutionnaire de Metagrants. Les développeurs peuvent soumettre des demandes de financement pour soutenir la création de nouveaux titres exclusifs. Ces demandes seront soumises et présentées aux détenteurs de tokens MCADE qui votent pour leurs favorites.

En donnant le contrôle des jeux qui sont développés à la communauté, Metacade permet à l’industrie du GameFi de bénéficier de jeux que les joueurs veulent sur leur plateforme. Ils fourniront une expérience de développement indispensable aux développeurs de jeux les plus talentueux pour qu’ils utilisent les technologies Web3 les plus récentes et les meilleures, ce qui permet à Metacade de garder une longueur d’avance sur ses concurrents.

Metacade : La meilleure crypto de jeu avec des gains multipliés par 10 en 2023

La presale de MCADE offre aux investisseurs une occasion rare d’acheter des tokens dans l’un des projets de jeux cryptos les plus passionnants du metaverse. Le prix actuel de $0.014 à 4 de la presale semble sous-évalué, même dans les conditions actuelles de marché baissier.

Les experts s’attendent à ce que la presale de Metacade soit vendue rapidement à chaque étape, faisant de MCADE le token à acheter absolument avant que le prix n’augmente. Avec des gains multipliés par 10 possibles en 2023, c’est le bon moment pour les investisseurs d’acquérir le token MCADE.