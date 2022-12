Points clés à retenir

Mazar’s, le cabinet comptable qui a travaillé avec Binance sur le rapport de preuve de réserves, a retiré le lien de son site Web.

Il a également suspendu indéfiniment tous les projets de cryptographie.

Une controverse a suivi le rapport, les critiques dénonçant son manque d’informations sur la responsabilité.

Mazar’s avait précédemment déclaré qu’il s’agissait d’un « rapport » et non d’un « audit ».

Oups.

« L’audit » de Binance, avec les guillemets très voulus, n’est plus. Le cabinet d’audit de Mazar qui a travaillé avec Binance sur le rapport de preuve de réserves – ce à quoi il était fait référence par Mazar’s, plutôt qu’un audit – a supprimé le rapport de son site Web.

Il a également annoncé qu’il suspendrait son travail avec tous les clients cryptographiques. En plus de Binance, cela inclut Crypto.com et KuCoin.

« Malheureusement, cela signifie que nous ne pourrons pas travailler avec Mazar’s pour le moment », a déclaré un porte-parole de Binance.

Pourquoi le rapport de Mazar était-il controversé ?

J’ai beaucoup écrit sur l’échec de l’initiative de la preuve des réserves. En bref, il ne pouvait s’agir de moins d’un audit, le rapport soulevant plus de questions qu’il n’apportait de réponses.

Plus important encore, il y a eu un refus de présenter des passifs, le PDG Changpeng Zhao déclarant sur Twitter que c’était « plus difficile » et de simplement « demander autour de lui » pour vérifier que Binance ne doit rien à personne.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Inutile de dire que cette instruction de demander n’a pas vraiment apaisé le public investisseur, après avoir été informé que « les actifs vont bien » par le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, avant de supprimer rapidement le tweet, de déposer son bilan et d’être arrêté cette semaine.

Maintenant, Binance n’a rien à voir avec FTX, mais le SSPT que les investisseurs ont suite à l’effondrement de ce dernier alimente un marché très sensible en ce moment.

Puis vint la nouvelle terriblement opportune selon laquelle les procureurs américains auraient envisagé de déposer des accusations criminelles contre Zhao et d’autres dirigeants de Binance dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent qui dure depuis plusieurs années, et Binance est soudainement devenu l’actualité numéro un.

Les retraits ont ensuite afflué de Binance.

En plus de cela, le jeton BNB s’est décollé, qui avait auparavant bien résisté tout au long de 2022 – par rapport au reste du marché de la crypto-monnaie, au moins.

Que se passe-t-il ensuite ?

La révocation du rapport par Mazar ne change pas grand-chose. Il est désormais largement reconnu dans le secteur qu’une plus grande transparence est nécessaire. Binance – et d’autres bourses – fonctionnent de manière opaque par rapport aux sociétés financières traditionnelles.

C’est une vérité ironique dans une industrie qui est censée être construite sur le principe de l’absence de vérité, les investisseurs sont obligés de se fier aux assurances des dirigeants sur Twitter. Espérons que la fureur que cet épisode a provoquée forcera Binance à être complètement propre et à présenter au monde un audit de bonne foi.

Il n’y a certainement rien qui suggère que l’entreprise ait une raison de ne pas le faire, mais pour les investisseurs paranoïaques, le contraire est également vrai – il n’y a actuellement aucun moyen de vérifier que Binance tiendra parole.

Mazar’s avait déclaré que Binance était garantie à 101 %.

« Au moment de l’évaluation, Mazars a observé que les actifs dans le champ d’application contrôlés par Binance dépassaient 100 % du passif total de leur plate-forme », indique le rapport.

Mais à y regarder de plus près, les données n’étaient pas aussi satisfaisantes. Les actifs de Binance s’élevaient à 582 486 Bitcoins et ses passifs à 597 602 Bitcoins. Cela semble suggérer une sous-garantie de 3 %, mais si l’on inclut les actifs prêtés aux clients par le biais de comptes de prêt et de marge, on obtient un ratio de garantie de 101 %.

Alors que les choses semblent s’être calmées récemment, avec des retraits de Binance revenant à des niveaux normaux, l’épisode résume que la crypto-monnaie a un problème de transparence.

C’est formidable que Binance ait survécu à ce petit « test de résistance », mais en réalité, cela n’aurait jamais dû se produire en premier lieu. Jusqu’à ce que les sociétés de crypto-monnaies alignent leurs divulgations sur ce qui est présenté dans la finance traditionnelle, ces épisodes d’appréhension continueront d’apparaître au fil du temps.

De son côté, Binance a affirmé aller vers plus de transparence. C’est une bonne chose – et quelque chose dont l’espace a désespérément besoin.