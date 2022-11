Le Dogecoin (DOGE) va-t-il repartir à la hausse ? Les investisseurs s’intéressent à la presale de Metacade (MCADE)

En parallèle du Bitcoin, le Dogecoin est sûrement l’une des crypto-monnaies dont même vos parents et grands-parents ont entendu parler. Il était partout en 2021, mais après une chute impressionnante dans un marché en baisse en 2022, de nombreux investisseurs en crypto se sont demandé si le Dogecoin allait rebondir. La réponse est certes incertaine, mais un nouveau projet appelé Metacade attire l’attention de la communauté Dogecoin.

Dans cet article, nous allons nous demander si le Dogecoin va repartir à la hausse et pourquoi le projet Metacade pourrait prochainement dépasser le premier des jetons memes.

La valeur du Dogecoin va-t-elle augmenter ? Probablement

Le Dogecoin (DOGE) a fait la une de l’actualité en 2021 après qu’une série de tweets d’Elon Musk a fait monter le DOGE à des sommets incroyables. Le jeton meme a même été récemment aperçu dans un épisode de Rick et Morty ! Mais parmi ceux qui ont raté la flambée épique du DOGE en 2021, nombreux sont ceux qui se demandent si le cours du Dogecoin va remonter.

Bien que peu utilisé dans le monde réel, le Dogecoin a trouvé la faveur des investisseurs sur le marché des crypto-monnaies et des géants de la tech comme Google qui a récemment annoncé accepter le Dogecoin comme moyen de paiement pour les services Cloud. Étant donné que le cours du DOGE semble avoir connu un nouveau plancher, les investisseurs pourraient bientôt être récompensés par la confiance dans ce numéro un des jetons meme.

Alors, le Dogecoin va-t-il remonter ? Difficile à dire. Mais vu qu’il conserve une base de fans fidèles et qu’il se négocie bien en dessous de son pic de 0,74 $ à une valeur de 0,058 $ en octobre 2022, il y a de fortes chances que le DOGE monte à nouveau lors du prochain marché haussier de la crypto.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade a pour objectif de devenir le centre communautaire de référence, au cœur de la révolution du jeu à venir. Il s’agit d’une plateforme où les joueurs, les investisseurs en crypto-monnaies, les fans de Web3, les développeurs et les entrepreneurs vont pouvoir découvrir le monde extraordinaire de la GameFi .

Le principal enjeu de Metacade est de jouer un rôle clé dans l’industrie de la GameFi. Ce projet vise non seulement à devenir la destination numéro un pour apprendre et gagner plus grâce au Play2Earn, mais il veut aussi encourager les développeurs les plus talentueux du secteur à créer de nouveaux jeux et aider les joueurs à trouver du travail en y alliant leur passion.

Pourquoi les investisseurs s’intéressent-ils à Metacade (MCADE) ?

Une vision centrée sur la communauté

L’équipe responsable du projet Metacade veut que la communauté des joueurs influence l’ensemble du secteur. Car sans cette communauté, l’industrie du jeu n’existerait pas. Concevoir une plateforme axée sur la communauté est au cœur de la philosophie de Metacade. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils utilisent la plateforme, Metacade veut offrir à ses utilisateurs une valeur exceptionnelle à chaque étape.

Redonner du pouvoir aux joueurs

Cela consiste au départ à permettre aux utilisateurs de bénéficier directement de la valeur qu’ils apportent à la plateforme Metacade. Traditionnellement, les plateformes encouragent leurs utilisateurs à donner leur avis ou à s’entraider sans les récompenser, et dans ce cas, c’est la plateforme qui perçoit la valeur générée. Au lieu de cela, avec Metacade, si tu publies un feedback, que tu partages une version alpha ou génères du contenu qui aide les autres membres de la communauté à comprendre l’univers de la GameFi, tu seras récompensé en jetons MCADE pour ta contribution.

Du financement pour des titres communautaires

Récompenser les utilisateurs n’est qu’un début. La création de valeur de Metacade ne s’arrête pas là. En 2023, Metacade lancera les Metagrants, un moyen pour la communauté de décider des jeux qu’elle souhaite voir développés. Les développeurs mettront leurs idées de jeux en compétition et les utilisateurs de Metacade voteront. Le gagnant recevra alors un financement venant de la trésorerie. L’heureux gagnant pourra même utiliser le système de test intégré à Metacade pour recueillir les feedbacks des utilisateurs les plus passionnés par son projet de développement.

Travailler et jouer sur la même plateforme

Metacade offrira aux utilisateurs de nombreuses opportunités d’augmenter leurs revenus grâce au Play2Earn, mais son projet de lancement d’un site d’offres d’emploi en 2024 pourrait remplacer intégralement les revenus standard de certains joueurs. Grâce à Metacade, tu pourras trouver des emplois, qu’il s’agisse de tester de nouveaux jeux pour quelques heures par semaine ou d’un poste de développeur confirmé dans un grand studio de jeux Play2Earn. Même si tes talents sont autres, tu trouveras forcément une opportunité qui te conviendra avec Metacade.

Laisser de la liberté à la communauté

La communauté Metacade sera un jour prête à s’étendre et à devenir une organisation autonome décentralisée (DAO) . C’est alors que l’équipe centrale de Metacade se retirera et permettra aux membres de la communauté de prendre leur place. La communauté Metacade sera alors totalement autonome et constituera le premier centre de jeux virtuel appartenant à des joueurs.

Le Dogecoin (DOGE) va-t-il remonter ? Metacade (MCADE) pourrait grimper encore plus haut

Le Dogecoin va-t-il remonter ? De toute évidence, oui, probablement. Toutefois, pour que DOGE retrouve son niveau de 2021, il est logique de supposer qu’il faudrait une hype médiatique de la même envergure, voire plus importante, pour stimuler la croissance du DOGE. Cela peut bien sûr se produire, mais le dicton dit bien que la foudre frappe rarement au même endroit.

Metacade, dans le même temps, a tout pour connaître la même ascension fulgurante. Non seulement, ce projet a le potentiel de développer une large communauté, mais il offre réellement une utilité réelle qui va bien au-delà d’un simple jeton meme. Tandis que Dogecoin a fortement été alimenté par les spéculations d’Elon Musk, le projet Metacade reposera sur la croissance exponentielle que l’industrie de la GameFi va indéniablement connaître dans les années à venir. Si le projet Metacade peut suivre le même parcours de réussite que Dogecoin, alors il pourrait facilement détrôner DOGE et devenir l’un des jetons dont on parlera le plus en 2023.

Donc, à titre de conclusion, à la question de savoir si le Dogecoin est susceptible de retrouver de la valeur, la réponse est oui, probablement, mais pas autant que Metacade s’apprête à en gagner.

