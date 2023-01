Le prix du bitcoin (BTC) chute alors que l’inflation augmente – Voici pourquoi les nouveaux projets de crypto-monnaies comme Metacade (MCADE) pourraient exploser

Les résultats économiques du monde réel ont indéniablement un impact sur les marchés mondiaux des crypto-monnaies, le Bitcoin (BTC), le plus grand actif crypto en termes de valorisation du marché, se révélant être un excellent guide de la santé de l’industrie cryptographique. Les récentes augmentations de l’inflation dans le monde entier, mais particulièrement aux États-Unis, ont vu la valeur du Bitcoin chuter au cours du second semestre de 2022, alors que la crise économique mondiale s’installe.

Bien que ce ne soit pas une bonne nouvelle pour les investisseurs existants dans les principales crypto-monnaies du monde, comme le BTC, il reste d’excellentes opportunités d’investissement dans de nouveaux projets crypto passionnants. L’un des nouveaux projets de crypto-monnaies les plus attrayants est Metacade , qui a connu un engouement enthousiaste lors de la phase de presale de sa version bêta, recueillant près d’un million de dollars en trois semaines seulement.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est la première arcade de jeux virtuelle au monde qui utilise la technologie Web3 et la blockchain pour révolutionner l’industrie du métavers GameFi. La plateforme hébergera la plus large gamme de jeux de type « play-to-earn » (P2E) du métavers et offrira aux joueurs le même niveau d’amusement et d’interaction sociale qu’ils obtiendraient en visitant une salle d’arcade vidéo réelle dans le confort de leur chaise de gamer.

L’élément P2E de la communauté est l’une des nombreuses façons dont les utilisateurs de la communauté bénéficient de la plateforme. Les autres sources de revenus sont les suivantes :

Compete2Earn : gagner en stakant des tokens et en obtenant des récompenses de tournoi.

Create2Earn : gagner en interagissant avec la communauté et ses membres.

Work2Earn : gagner de l’argent en trouvant un nouveau poste Web3 sur le site d’offres d’emploi, qui sera lancé au premier trimestre 2024.

Outre les possibilités de gain, Metacade est une plateforme qui permet aux développeurs potentiels de gagner leurs galons en les aidant à apprendre le développement de jeux et prévoit de devenir une DAO autonome et à part entière d’ici le quatrième trimestre 2024.

Comment fonctionne Metacade

Contrairement à de nombreuses plateformes de GameFi, Metacade propose une offre diversifiée qui va au-delà de la composante P2E. Le token natif de la plateforme est la pièce MCADE et Metacade peut générer des revenus de plusieurs manières.

Les fonctions génératrices de revenus de Metacade comprennent une gamme de jeux d’arcade payants, comme ceux que les joueurs s’attendent à trouver dans une vraie salle d’arcade vidéo. Il y a aussi la publicité sur la plateforme, les frais d’inscription aux concours et aux tournois, et l’initiative « launchpad », qui permet aux entreprises externes de lancer des jeux sur Metacade moyennant un certain prix. Ces sources de revenus fournissent les fonds qui alimentent les portefeuilles des joueurs au fur et à mesure qu’ils gagnent des récompenses.

Le nombre de titres disponibles sur Metacade va continuer à augmenter. Cette croissance sera favorisée à partir du troisième trimestre 2023 par l’introduction de l’initiative Metagrants. Les Metagrants sont une source de financement permettant aux développeurs de créer des jeux sur la plateforme. Les développeurs soumettent des propositions de jeux qui sont soumises au vote des détenteurs de tokens MCADE, qui déterminent les idées préférées de la communauté. Les développeurs gagnants recevront un financement pour les aider à transformer leurs propositions en réalité. Les premiers jeux soutenus par le programme des Metagrants seront disponibles dans l’arcade Metacade au premier trimestre 2024.

Parmi les autres fonctionnalités prévues, citons l’introduction d’un site d’offres d’emploi au premier trimestre 2024 pour stimuler l’initiative Work2Earn. Le site présentera une série d’opportunités de stages, d’emplois à court terme et de postes à temps plein dans le secteur de la GameFi avec des partenaires approuvés par Metacade, afin de donner un coup de pouce à tous ceux qui souhaitent réellement travailler dans le développement Web3.

Pendant ce temps, la transition de Metacade pour devenir une DAO commencera au deuxième trimestre 2023, le processus étant estimé à 18 mois avant que les membres de la communauté n’assument tous les rôles essentiels. Cette autonomie est l’un des points forts de Metacade ; elle permet de confier le contrôle de l’orientation future de la plateforme aux membres les plus importants de la communauté.

Pourquoi MCADE pourrait-il exploser ?

L’ampleur des projets de Metacade, décrits plus en détail dans son whitepaper , en fait une opportunité intéressante pour les investisseurs à la recherche de nouveaux projets de crypto-monnaies. Avec de nombreux autres développements de GameFi se consacrant à une série limitée d’options, il leur est facile de devenir un peu plus qu’une simple mode.

L’offre de Metacade ne tombera pas dans ce piège. L’éventail des jeux proposés continuera de s’élargir, offrant des possibilités supplémentaires de gagner, que ce soit par le biais de concours, de jeux ou de la création de contenu social pour s’engager auprès de la communauté. De plus, l’ajout continuel de nouveaux jeux signifie qu’il n’y a aucun risque que la plateforme devienne ennuyeuse puisqu’elle se réinvente continuellement avec la sortie régulière de titres nouveaux et passionnants. Par conséquent, le projet Metacade a une solide longévité.

De plus, la communauté aura en fin de compte une autonomie complète sur le développement de Metacade. Les intérêts des joueurs seront toujours au cœur du développement de la plateforme, contrairement à ce qui se passe dans les jeux plus traditionnels, où les développeurs doivent trouver un équilibre avec la rentabilité pour les actionnaires.

Ces projets placent Metacade à la pointe de la révolution des jeux blockchain.

Comment acheter des tokens MCADE ?

La vente bêta de Metacade a été écoulée en moins de quatre semaines, ce qui en fait l’un des nouveaux projets de crypto-monnaies les plus attrayants actuellement en phase de presale. Le prix augmentera de plus du double à la fin de la 9e et dernière phase de presale, ce qui permettra d’atteindre une valeur marchande totale de 28 millions de dollars.

Il n’y a rien de plus simple que de rejoindre Metacade. Tu peux acheter des tokens sur le site Web de Metacade dès que tu disposes d’un portefeuille de crypto-monnaies compatible avec Wallet Connect.

Il est possible d’acheter des MCADE avec ETH (Ethereum) ou USDT (Tether). Tout d’abord, il faut connecter ton portefeuille au site Web de Metacade pour accéder au DEX, puis accepter l’option d’achat de MCADE avec ETH ou USDT.

