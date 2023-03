Le prix du XMR de Monero chute alors que les gouvernements du monde entier réglementent les crypto-monnaies. La presale de Metacade n’en est pas affectée.

Les réglementations sur les crypto-monnaies continuent de menacer l’avenir du Web3, et de nombreux investisseurs recherchent les crypto-monnaies les plus sûres dans lesquelles investir. Monero (XMR) a été un projet phare du secteur blockchain pendant un certain temps, et Metacade (MCADE) semble maintenant être une meilleure option à long terme.

Monero pourrait connaître une évolution désastreuse de son prix en raison des réglementations sur les crypto-monnaies. En revanche, Metacade continue de connaître un succès massif au cours de ses premières phases. Alors, quel projet est le meilleur investissement à long terme ?

Quel est l’impact de la réglementation sur les crypto-monnaies sur le secteur ?

L’avenir de Monero, blockchain majeure axée sur la protection de la vie privée, est menacé. La réglementation des crypto-monnaies s’est penché sur les protocoles privés à la suite de l’incident de Tornado Cash en 2022. Tornado Cash était un protocole qui rendait les transactions de la blockchain intraçables, ce qui a conduit à l’arrestation de son fondateur.

Cette actu a mis le doute sur l’avenir de Monero et, par extension, sur le prix du XMR. Le prix du XMR a déjà atteint des sommets de plus de 500 $, mais les investisseurs recherchent désormais des placements plus sûrs en raison de l’importante réglementation sur les crypto-monnaies.

L’une des options les plus populaires pour les investisseurs en crypto-monnaies ces derniers temps a été Metacade . La presale du token MCADE a attiré $12.6m en 17 semaines depuis que l’événement a été mis en ligne, en raison d’une forte capacité à servir un nombre considérable d’utilisateurs au fil du temps.

Qu’est-ce que Monero ?

Créée en 2014, Monero est l’une des plus anciennes crypto-monnaies du top 50. Elle utilise un mécanisme de consensus proof of work et des technologies cryptos avancées pour masquer l’identité de ses utilisateurs. En tant que l’une des blockchains privées les plus populaires, Monero a été un projet phare du Web3 depuis son lancement.

La plupart des blockchains disposent d’un registre public qui enregistre les adresses privées, les montants des transactions et d’autres informations permettant de remonter jusqu’à l’expéditeur, mais Monero cache la plupart de ces données. Par conséquent, l’envoi d’argent par l’intermédiaire de la blockchain Monero est totalement privé et sécurisé.

Le prix du XMR peut-il atteindre 200 $ en 2023 ?

Le prix du XMR a chuté de 70 % depuis qu’il a atteint son plus haut niveau historique en 2021. Après l’incident de Tornado Cash et le renforcement des réglementations sur les crypto-monnaies, de nombreux experts ont suggéré que le prix du XMR pourrait avoir du mal à retrouver son niveau de prix antérieur.

Un objectif clé pour le prix du XMR est de 200 $. Monero fait face à une forte résistance à ce niveau de prix, et il pourrait avoir du mal à le franchir dans les années à venir. Le prix du XMR sera rempli d’incertitudes tant que Monero restera une blockchain privée, en raison des réglementations actuelles sur les crypto-monnaies.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est la première plateforme d’arcade gérée par la communauté. La plateforme combine des mécanismes de gains avancés avec la plus grande collection de jeux d’arcade blockchain pour offrir une expérience GameFi complète.

L’arcade metaverse accueillera une grande gamme de titres différents et deviendra également un hub central dont les utilisateurs de Web3 pourront profiter. En effet, l’offre de Metacade va au-delà de l’arcade, car les utilisateurs peuvent découvrir certains des meilleurs alpha de l’espace de jeu blockchain directement sur la plateforme.

Comment fonctionne MCADE ?

Le token MCADE sera utilisé pour payer les récompenses dans l’arcade. Metacade propose un jeu décontracté et compétitif, permettant aux joueurs de jouer en solo ou de participer à des tournois payants pour avoir la chance de gagner des prix en crypto-monnaies .

Le hub communautaire récompensera également les créateurs de contenu grâce au mécanisme Create2Earn. Les utilisateurs peuvent contribuer en publiant des critiques de jeux, en partageant des alpha, en interagissant directement avec d’autres membres de la communauté et en gagnant des tokens MCADE.

Metacade publie également des offres d’emploi pour les utilisateurs de Web3 grâce à sa fonction Work2Earn. Que tu sois à la recherche d’un travail en freelance, d’un emploi à temps partiel ou d’un poste à temps plein dans une grande entreprise du Web3, Metacade peut mettre les professionnels en contact avec de nouveaux postes passionnants.

MCADE peut-elle atteindre 1 $ en 2023 ?

La presale du token MCADE a attiré beaucoup d’attention en raison de la stratégie créée par le nouveau projet. Une fois la presale terminée, MCADE sera lancé sur les marchés boursiers, ce qui pourrait renforcer la demande d’achat.

Les experts prévoient des gains importants pour Metacade en 2023 et au-delà, avec 1 $ comme objectif de prix clé cette année. Non seulement le token sera lancé sur les bourses en 2023, mais l’arcade metaverse ouvrira également ses portes et commencera à offrir une expérience GameFi passionnante aux joueurs du monde entier.

Prévision de prix MCADE vs. XMR : Quel est le meilleur investissement ?

La réglementation des crypto-monnaies continue de se pencher sur les protocoles axés sur la protection de la vie privée, et Monero semble être un investissement risqué à long terme. En revanche, Metacade commence tout juste à se faire un nom en tant que projet phare blockchain gaming, ce qui lui confère un énorme potentiel pour l’avenir.

Metacade semble être donc le meilleur investissement à l’heure actuelle. Cependant, les investisseurs doivent être rapides pour acheter MCADE au meilleur prix possible, car la valeur de MCADE passera de 0,008 $ à 0,02 $ pendant la presale. Les projets Web3 tels que Metacade sont fortement favorisés par la réglementation des crypto-monnaies par rapport aux projets qui protègent l’anonymat des utilisateurs, il sera donc intéressant de suivre l’avenir de ces deux projets.