C’est une période incroyable pour investir dans les crypto-monnaies, de nombreux analystes affirmant que le marché baissier est désormais derrière nous et que le marché des crypto-monnaies est en route vers le prochain marché haussier. Cela dit, il peut être difficile de connaître les meilleurs projets, et il peut donc être utile de suivre de près l’avis des investisseurs experts pour comprendre où se trouvent les opportunités.

Quelles sont les meilleures crypto-monnaies qui offrent aux investisseurs les plus grands bénéfices ?

Plusieurs facteurs jouent un rôle dans le succès potentiel d’un projet de crypto-monnaie, et il ne fait aucun doute que l’utilité du token et la force de la communauté sont essentielles pour obtenir de bonnes perspectives.

Voici donc quelques-uns des projets qui, selon tous les experts, pourraient connaître une évolution positive des prix à partir de 2023 :

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Bitcoin (BTC)

Shiba Inu (SHIB)

Chainlink (LINK)

The Graph (GRT)

Ethereum (ETH)

Dogecoin (DOGE)

Binance Coin (BNB)

Uniswap (UNI)

Cardano (ADA)

Basic Attention Token (BAT)

AltSignals – Une révolution dans les signaux de trading

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals révolutionne le monde de l’investissement. Le projet est une occasion rare d’investir dans une presale avec de nombreux utilisateurs et une offre intéressante. AltSignals est peut-être mieux connu pour son système innovant AltAlgo™, qui permet aux traders de prendre l’avantage sur la concurrence et a contribué à alimenter les 1 500 signaux envoyés par AltSignals avec un taux de réussite impressionnant de 64 %.

Le projet se tourne maintenant vers la prochaine étape du développement de signaux de pointe en développant ActualizeAI, une nouvelle étape d’innovation fonctionnant par l’IA qui garantit des taux de réussite incroyables pour ses utilisateurs.

Non seulement le token ASI offre à ses détenteurs l’opportunité d’un accès exclusif à ActualizeAI, garantissant un avantage incroyable sur ses concurrents, mais les détenteurs peuvent également rejoindre le club privé des membres de l’IA, donnant accès à une gamme d’avantages plus larges et d’opportunités de gains.

Quelles sont les raisons d’investir dans AltSignals ?

AltSignals offre des perspectives incroyables aux investisseurs, avec une communauté de 50 000 utilisateurs prêts et en attente. Étant donné qu’AltSignals se vante également d’une note de 4,9/5 sur Trustpilot, il est difficile de voir les inconvénients de l’investissement.

Au fur et à mesure que le développement de l’offre se poursuit, les détenteurs qui s’y engagent tôt pourraient également voir leurs bénéfices s’accroître, avec une augmentation de la valeur des tokens et l’accès à des signaux de trading de pointe en même temps.

Quels sont les risques liés à l’investissement dans AltSignals ?

Il est difficile de voir les risques de la presale d’ASI, bien que le marché des crypto-monnaies dans son ensemble reste très fluctuant, ce qui devrait être pris en compte avant tout choix d’investissement.

Metacade – Une incroyable arcade de jeux

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un nouveau projet innovant qui a publié des plans ambitieux pour construire la plus grande arcade au monde où l’on peut jouer pour gagner de l’argent. L’écosystème Metacade permet aux utilisateurs de gagner des récompenses pour leurs jeux et leurs contributions plus larges à l’écosystème, ce qui pourrait stimuler la croissance et la fidélisation des utilisateurs au fil du temps.

De nombreux analystes du secteur des crypto-monnaies estiment que le fait de permettre aux utilisateurs de gagner des récompenses en crypto-monnaies est une décision stratégique intelligente. Il n’est donc pas surprenant que l’arcade play-to-earn du projet en fasse un choix populaire parmi les meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir.

Le projet bénéficie également de l’utilisation de la blockchain Ethereum, qui est sûre et fiable.

Pourquoi envisager d’acheter Metacade ?

Le projet s’avère être l’une des presales de crypto-monnaies les plus populaires, et le prix du MCADE est considéré par beaucoup comme étant une énorme affaire par rapport au potentiel du projet. Les premiers investisseurs pourraient subir une forte pression d’achat dès cette année, en particulier si l’attrait des récompenses en crypto-monnaie permet de créer rapidement une base d’utilisateurs importante. La presale est actuellement dans sa phase finale, c’est donc la dernière chance d’acheter avant la cotation sur les marchés boursiers.

Quels sont les risques liés à un investissement dans Metacade ?

En tant que projet crypto, Metacade opère sur un marché très fluctuant et, comme pour les autres crypto-monnaies, les investisseurs doivent en tenir compte avant d’investir.

Bitcoin – Le leader du marché

Qu’est-ce que le bitcoin ?

Le bitcoin a vu le jour il y a plus de 10 ans et s’est imposé comme la crypto-monnaie la plus populaire à acheter, grâce à son haut niveau de décentralisation et à sa stabilité, du moins sur le marché des crypto-monnaies.

Nombreux sont ceux qui pensent que le bitcoin a le potentiel de remplacer les monnaies fiat, et ce type de valeur réelle serait nécessaire pour stimuler un niveau élevé de croissance de la crypto-monnaie connue de tous.

Pourquoi acheter des bitcoins ?

Bien que la valeur boursière de Bitcoin soit très élevée par rapport à la plupart des projets et certainement pour une monnaie numérique, elle pourrait encore être la meilleure crypto à acheter pour les investisseurs crypto plus conservateurs. Si l’argent de TradFi commence à se déplacer vers les crypto-monnaies, le bitcoin est la le lieu probable pour cet argent, et le BTC pourrait donc encore connaître des hausses de prix spectaculaires à l’avenir.

Même si le bitcoin ne remplace pas complètement les monnaies fiat, il pourrait également jouer un rôle de réserve de valeur et de couverture de l’inflation à l’avenir. Si le token reste un investissement à long terme pour beaucoup, il ne fait aucun doute que la technologie blockchain, dont le bitcoin est à l’origine, est là pour durer.

Quels sont les risques liés à l’investissement dans le bitcoin ?

L’espace crypto s’est considérablement développé depuis l’apparition du bitcoin. D’une certaine manière, les projets qui permettent des fonctionnalités telles que les smart contracts sont favorisés en raison des cas d’utilisation innovants qu’ils rendent possibles.

Shiba Inu – Une communauté forte qui s’oriente vers des services ouverts

Qu’est-ce que le Shiba Inu ?

Shiba Inu est un projet de monnaie mimétique dont le Dogecoin s’est fortement inspiré et qui, comme la plupart des monnaies memes, a commencé avec très peu d’utilité. Il a réussi à créer une communauté importante et passionnée. Il s’est tourné efficacement vers le DeFi, ce qui a donné au token SHIB un niveau d’utilité qu’il n’a pas toujours possédé.

Pourquoi acheter Shiba Inu ?

L’enthousiasme de la communauté SHIB, ainsi que l’accessibilité de la marque, signifient que Shiba Inu pourrait être un bon projet qui tire parti de la sensibilisation limitée aux opportunités d’investissement dans les crypto-monnaies et qui sert de point d’entrée pour ceux qui se lancent dans ce domaine pour la première fois.

Cela pourrait signifier que le prix de SHIB a encore du chemin à faire, à condition qu’il puisse conserver son importance et continuer à attirer de nouveaux détenteurs vers les cas d’utilisation DeFi de la plateforme, tels que l’obtention de récompenses pour la fourniture de liquidités sur Shiba Swap.

Quels sont les risques liés à l’investissement dans Shiba Inu ?

La valeur boursière du projet est élevée, ce qui limite inévitablement les augmentations sur lesquelles le token peut agir. Comme de plus en plus d’actifs cryptos s’appuient sur des cas d’utilisation convaincants, nombreux sont ceux qui verront d’autres tokens basés sur les services publics offrir un meilleur rapport qualité-prix.

Chainlink – Apporter le monde réel sur la blockchain

Qu’est-ce que Chainlink ?

Chainlink fournit une grande série de services Web3, qui se concentre sur la capacité de son projet à intégrer des données hors chaîne dans les smart contracts. Le projet comporte un réseau oracle décentralisé (DON) qui utilise des incitations financières pour garantir l’exactitude des données fournies à ses clients. En conséquence, il profite du plus grand nombre de partenariats de tous les projets de crypto-monnaies.

Chainlink dispose également d’une communauté de détenteurs passionnés qui considèrent depuis longtemps LINK comme la meilleure crypto-monnaie dans laquelle investir. Ils pensent que le prochain objectif de Chainlink, l’interopérabilité, pourrait faire exploser le prix de LINK s’il est également utilisé dans l’espace des entreprises.

Pourquoi acheter Chainlink ?

De nombreuses applications décentralisées utilisent déjà les services de Chainlink, ce qui fait du token LINK un actif crypto populaire pour les investisseurs dans les services publics. Le token est implémenté sur la blockchain Ethereum, mais il est indépendant, ce qui élargit sa cible d’adoption.

Les données sécurisées sont une exigence importante pour de nombreux projets cryptos, en particulier dans des domaines tels que la finance décentralisée. Au fur et à mesure que de nouvelles applications décentralisées sont mises en ligne, nous pourrions voir de plus en plus de smart contracts avoir besoin d’accéder aux données via Chainlink au fil du temps.

Quels sont les risques liés à un investissement dans Chainlink ?

Chainlink est déjà très connu dans le secteur crypto, et bien qu’il puisse rester un candidat pour la meilleure crypto à acheter, il pourrait présenter des gains plus modestes que ceux que l’on peut trouver ailleurs.

The Graph – L’indexation des données de la blockchain

Qu’est-ce que The Graph ?

The Graph est un projet crypto qui permet aux utilisateurs d’explorer les blockchains pour obtenir leurs données, ce qui rend possible l’élaboration de cas d’utilisation nécessitant des données provenant de blockchains sans avoir à héberger soi-même des nœuds coûteux pour chaque chaîne.

Le projet utilise le token natif GRT pour soutenir différents rôles dans l’écosystème The Graph. Bien qu’il utilise la technologie de la blockchain, il propose également des cas d’utilisation qui n’ont pas besoin d’être des applications décentralisées au sein de Web3.

De nombreux investisseurs considèrent The Graph comme un élément clé de l’avenir de Web3, car la technologie blockchain contribue à générer un nouvel ensemble d’expériences sur le web.

Pourquoi acheter The Graph ?

Bien que le GRT ait chuté de manière significative au cours de l’hiver crypto, le projet se vante d’être très utile en permettant aux utilisateurs d’accéder à une telle quantité de données. L’adoption du Web3 s’accélère lentement mais sûrement, et The Graph est bien placé pour s’assurer une part importante du marché des données à mesure que l’année avance.

Quels sont les risques liés à l’investissement dans The Graph?

L’adoption de la technologie blockchain progresse, mais pas à une vitesse fulgurante. Il faudra probablement attendre de nombreuses années avant de voir le grand changement du Web 2.0, de sorte que si le TRG est convaincant, il est définitivement considéré comme un investissement à long terme par les détenteurs qui comprennent profondément le projet.

Ethereum – Le protocole original de niveau 1

Qu’est-ce qu’Ethereum ?

Ethereum est peut-être mieux connu comme le créateur des smart contracts et s’est avéré immensément efficace pour capturer et conserver une grande partie du marché de niveau1 qu’il a créé. Beaucoup considèrent Ethereum comme la meilleure crypto à acheter en raison de sa position dominante, et compte tenu de l’incroyable temps de fonctionnement de la blockchain, il sera difficile de faire mieux.

De nombreux actifs cryptos sont basés sur la blockchain Ethereum afin de bénéficier de sa réputation de sécurité et de fiabilité. Bien que l’Ethereum ne soit pas considéré comme une monnaie numérique au sens des paiements, les fans de crypto-monnaies savent qu’il a une importance considérable en ce qui concerne le nombre d’industries qu’il pourrait perturber.

Pourquoi acheter Ethereum ?

L’écosystème Ethereum est un choix très populaire pour les développeurs, ce qui pourrait signifier un pourcentage de croissance élevé dans les années à venir. L’hiver crypto n’a pas créé d’enthousiasme pour le réseau Ethereum, et nous pourrions voir le marché des crypto-monnaies réagir favorablement aux mesures prises par Ethereum à la suite de son récent passage au proof-of-stake.

Quels sont les risques liés à l’investissement dans Ethereum ?

Ethereum a la réputation d’avoir des frais de transaction très élevés, et bien que le projet ait vu ces frais réduits au cours de l’année dernière, il reste un long chemin à parcourir avant qu’il ne puisse concurrencer la Smart Chain de Binance sur cela.

Dogecoin – La première monnaie meme

Qu’est-ce que le Dogecoin ?

Dogecoin est un projet que Billy Markus a lancé en 2014 telle une blague. De tous les projets cryptos, le Dogecoin a connu l’un des parcours les plus impressionnants, se hissant presque au sommet du marché des crypto-monnaies grâce à une communauté passionnée.

Le Dogecoin est principalement utilisé comme moyen de paiement alternatif, une monnaie numérique similaire au Bitcoin et au LTC (souvent considérés comme le second après le Bitcoin).

Pourquoi acheter du Dogecoin ?

Le Dogecoin est peut-être la crypto-monnaie la plus populaire dans laquelle investir pour les nouveaux venus, ce qui lui confère un avantage considérable par rapport aux projets plus complexes techniquement. Les meilleurs projets de crypto-monnaie sont ceux qui ont la plus grande base d’utilisateurs et, bien qu’il s’agisse d’une monnaie meme, le Dogecoin se vante d’avoir des frais de transaction peu élevés et d’être très populaire.

Quels sont les risques liés à l’investissement dans le Dogecoin ?

Dogecoin se considère comme l’avenir de l’argent, mais il est peu probable qu’il puisse gérer le grand nombre de transactions mondiales sans une solution de mise à l’échelle. Il a également une valeur boursière très élevée compte tenu du niveau relativement faible d’adoption du projet pour des cas d’utilisation dans le monde réel.

Binance Coin – Un écosystème centralisé populaire

Qu’est-ce que Binance Coin ?

Binance est le plus grand marché de crypto-monnaies au monde, et son volume de transactions fait envier tous les autres marchés décentralisés. Binance s’est développée de manière significative avec sa propre blockchain : la smart chain Binance.

Binance apporte un soutien important aux projets lancés sur le BSC, et de nombreux investisseurs préfèrent soutenir des actifs cryptos comme Binance Coin, qui ont des investissements élevés même s’ils ne sont pas décentralisés.

Pourquoi acheter Binance Coin ?

Binance fournit un environnement à haut débit et à faibles frais pour les développeurs et continuera probablement à voir une croissance énorme sur la plateforme. Si la chaîne s’empare d’un ou deux projets à fort volume qui se généralisent, nous pourrions voir le prix du token natif BNB augmenter de manière significative. La BNB peut également être staké pour obtenir des récompenses, ce qui en fait l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter.

Quels sont les risques liés à l’investissement dans Binance Coin ?

L’époque où l’on obtenait BNB à prix bas est terminée, et le projet a désormais une valeur boursière très élevée par rapport à beaucoup d’autres. Il rivalise également contre la blockchain Ethereum, et si les marchés TradFi entrent dans l’espace dans les années à venir, la domination de Binance pourrait être remise en question.

Uniswap – Le marché décentralisé la plus populaire d’Ethereum

Qu’est-ce qu’Uniswap ?

Uniswap est un marché d’échange décentralisé qui permet aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies en toute confiance. La plateforme permet d’échanger un grand nombre de actifs cryptos et constitue l’un des premiers moyens d’acquérir des tokens pour de nouveaux projets, car elle utilise des smart contracts pour effectuer les transactions.

Uniswap étant implémenté sur la blockchain Ethereum, il bénéficie du consensus proof of stake pour la sécurité et de son lien avec ETH, qui est considéré comme l’un des meilleurs projets cryptos.

Pourquoi acheter Uniswap ?

Le token natif UNI est utilisé pour faciliter les échanges. Les détenteurs d’UNI estiment donc que la capacité de gagner des récompenses en fournissant de la liquidité le place parmi les meilleures crypto-monnaies existantes. Si nous assistons à une augmentation des échanges de projets à faible valeur boursière, Uniswap pourrait continuer à se développer dans les années à venir.

Quels sont les risques liés à un investissement dans Uniswap ?

Comme de plus en plus de marchés traditionnels s’impliquent dans la crypto, nous pourrions voir beaucoup d’entre elles utiliser des smart contracts pour essayer de prendre une partie du volume d’échange dans cet espace. Uniswap dépend également de la part de marché d’Ethereum et a déjà une valeur boursière élevée.

Cardano – Une alternative pour les applications décentralisées

Qu’est-ce que Cardano ?

Cardano est un autre protocole de niveau 1 proof of stake qui a produit de nombreux projets basés sur sa blockchain. De toutes les plateformes blockchain, Cardano peut se vanter d’avoir certains des meilleurs investisseurs cryptos du domaine, avec l’industrie crypto ne sachant toujours pas si Cardano peut s’avérer fiable (et avec des frais suffisamment bas) pour rivaliser avec le réseau Ethereum.

Le projet utilise sa crypto-monnaie, ADA, pour payer les frais sur les transactions, bien que les frais actuels sur Cardano soit beaucoup plus bas que sur des chaînes comme Ethereum. Le projet a également pu se faire connaître grâce à son fondateur, Charles Hoskinson, qui est sans filtre.

Pourquoi acheter Cardano ?

Cardano dispose d’une grande communauté de développement, qui construit des projets qui prennent en charge les actifs des jeux, les récompenses du monde réel, les mondes virtuels, et bien plus encore. La communauté dévouée signifie que l’ampleur se maintiendra ce qui pourrait signifier des gains importants au fil du temps.

Quels sont les risques liés à l’investissement dans Cardano ?

La question de savoir si d’autres crypto-monnaies offrent une meilleure fonctionnalité de niveau 1 est discutable, mais Cardano a lutté avec les libérations, même pendant le marché baissier actuel. Bien que beaucoup considèrent ADA comme l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter actuellement, il y a probablement d’autres actifs numériques qui pourraient rapporter davantage, en particulier s’ils sont investis dans un portefeuille à long terme.

Solana – Un protocole de niveau 1 soutenu financièrement

Qu’est-ce que Solana ?

Solana est un projet de protocole de niveau 1 qui utilise le token crypto SOL pour ses frais, comme d’autres crypto-monnaies. Le token SOL peut également servir de token de gouvernance, et Solana a formé des partenariats avec de nombreuses grandes entreprises.

Solana a formé une communauté de développement active, avec des projets permettant aux utilisateurs d’acheter des terrains virtuels, des récompenses pour les jeux mobiles, et de nombreux projets d’échange de crypto-monnaies. Bien que certains serveurs centralisés dominent le réseau, le projet reste très populaire auprès des puristes de la blockchain.

Pourquoi acheter Solana ?

SOL est un token crypto dont le prix varie en fonction de l’activité sur son réseau. Avec de nombreux lancements de presales sur la plateforme, la crypto-monnaie native SOL pourrait bénéficier d’une aide de la part d’un projet réussi lancé sur blockchain.

Les marchés des crypto-monnaies peuvent être difficiles à prévoir. Cependant, SOL est certainement un actif numérique qui pourrait fournir une utilité réelle si des cas d’utilisation tels que la tokenisation sont repris sur la plateforme. De nombreux autres actifs cryptos dans le domaine sont construits sur le réseau Solana ou y sont intégrés.

Quels sont les risques liés à l’investissement dans Solana ?

SOL est une coin populaire, et bien que beaucoup pensent qu’elle pourrait avoir un énorme potentiel, elle a une valeur boursière beaucoup plus élevée que beaucoup d’autres coins. SOL étant présent sur toutes les bourses centralisées et dans les portefeuilles de crypto-monnaies de la plupart des investisseurs, certains pourraient affirmer qu’il a déjà atteint sa bonne valeur de marché. Sa valorisation par rapport aux premiers projets l’exclut des plus grands gains.

Quelle est la meilleure crypto-monnaie à acheter en ce moment ?

Tout le monde peut voir qu’il y a beaucoup d’opportunités intéressantes pour les investisseurs en ce moment, mais il est difficile de voir au-delà d’AltSignals comme un investissement incroyable qui semble destiné au succès.

Il reste à voir combien de temps il faudra pour que le token connaisse une montée massive de son prix. La plupart des investisseurs ne seraient pas surpris de voir des rendements incroyables cette année, à mesure qu’une plus grande partie du marché réalise l’opportunité.

FAQ sur les crypto-monnaies

Que sont les crypto-monnaies ?

Une crypto-monnaie est un ensemble de tokens numériques ou virtuels qui utilisent la cryptographie pour la sécurité et fonctionnent indépendamment de toute autorité centrale. Elles sont décentralisées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas contrôlées par des gouvernements ou des institutions financières et sont généralement basées sur un réseau blockchain pair-à-pair.

Les crypto-monnaies offrent plusieurs avantages par rapport aux monnaies fiat traditionnelles, notamment des frais de transaction moins élevés, des délais de transfert plus rapides et une plus grande confidentialité. Elles offrent également une plus grande inclusion financière, permettant aux personnes n’ayant pas accès aux services bancaires traditionnels de participer à l’économie mondiale.

Bien que le marché des crypto-monnaies ait connu une instabilité et ne soit pas sans risques, le potentiel de rendement important a attiré les investisseurs et les traders du monde entier. À mesure que les crypto-monnaies évoluent et s’imposent, elles sont sur le point de révolutionner notre conception de l’argent et des transactions financières.

Qu’est-ce qu’une presale de crypto-monnaie ?

Une presale de crypto-monnaie est un événement de collecte de fonds permettant aux investisseurs d’acheter des tokens ou des coins d’un nouveau projet de crypto-monnaie avant son lancement officiel. Cette opération vise généralement à collecter des fonds pour le développement, le marketing et d’autres dépenses liées au lancement de la crypto-monnaie.

Lors d’une presale, les tokens ou les coins sont généralement vendus à un taux réduit aux premiers investisseurs. L’idée est d’inciter les investisseurs à investir dans le projet dès le début, en espérant que la valeur des tokens ou des coins augmentera à l’avenir.

Les presales de crypto-monnaies sont souvent considérées comme un moyen pour les investisseurs d’entrer dans le vif d’un projet potentiellement prometteur, mais elles peuvent aussi être risquées. Comme pour tout investissement, il n’y a pas de garantie de rendement et les investisseurs doivent faire preuve de prudence avant de participer à une presale.

Quelle crypto-monnaie explosera en 2023 ?

De nombreux projets pourraient être performants en 2023, bien que de nombreux analystes chargés de trouver les meilleures crypto-monnaies à acheter considèrent AltSignals comme une opportunité fantastique pour des rendements élevés.

Quelle crypto acheter aujourd’hui pour le court terme ?

La meilleure crypto pour les gains à court terme est difficile à identifier, mais le choix d’une crypto dans laquelle investir pour des gains en 2023 repose sur l’ampleur du projet cette année. AltSignals pourrait être performant à court et à long terme en raison de sa base d’utilisateurs actifs, et sa faible valeur boursière qui en fait un choix solide pour des profits importants.

Quelle crypto-monnaie acheter aujourd’hui pour le long terme ?

Parmi les autres projets susceptibles d’obtenir de bons résultats sur le marché des crypto-monnaies, citons Metacade, dont le play-to-earn est en pleine expansion et qui pourrait figurer parmi les meilleures crypto-monnaies à acheter pour obtenir des rendements à long terme si son arcade de play-to-earn parvient à constituer une large base d’utilisateurs.

Quelle crypto-monnaie a le plus de potentiel ?

Lorsque de nombreux investisseurs pensent aux crypto-monnaies, ils pensent à l’actif crypto Bitcoin. Mais avec les smart contracts, tels que ceux de l’écosystème Ethereum, qui permettent une finance décentralisée, de nombreux projets ont un grand potentiel. Les projets développés sur des chaînes proof of stake sont considérés comme des investissements judicieux, et une faible valeur boursière est nécessaire pour obtenir des rendements élevés.

Quelle est la meilleure crypto-monnaie à investir en 2023 ?

La meilleure crypto à acheter en 2023 aura probablement une faible valeur boursière, et tous les meilleurs projets de crypto-monnaies ont besoin d’une grande utilité. Il est donc plus probable que la meilleure crypto-monnaie dans laquelle investir soit un projet en phase de démarrage comme AltSignals plutôt qu’un projet à forte capitalisation boursière comme le Bitcoin.

Existe-t-il des ETF (Exchange Traded Funds) sur les crypto-monnaies ?

Il existe un nombre croissant d’ETF sur les crypto-monnaies, même si, comparés aux meilleures crypto-monnaies à acheter sur le marché, ils sont susceptibles d’offrir des rendements plus modestes. Pour les investisseurs conservateurs, plus à l’aise avec un actif numérique comme le bitcoin qu’avec des projets de finance décentralisée et d’autres cas d’utilisation des crypto-monnaies, les ETF peuvent être une bonne option.

