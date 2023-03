Les 10 meilleures crypto-monnaies penny à investir en ce moment

Trouver la meilleure crypto-monnaie penny à acheter est toujours difficile, avec de nombreux nouveaux projets entrant dans ce secteur chaque jour. Les projets de crypto-monnaies penny sont toutefois des choix d’investissement populaires, car le faible prix des tokens signifie souvent qu’ils ont un potentiel élevé de générer des retours sur investissement pour les investisseurs.

Quelles sont les crypto-monnaies les plus intéressantes ?

Il y a de nombreuses qualités à rechercher lorsqu’on essaye de trouver le meilleur projet de crypto-monnaie à ajouter au portefeuille, et à certains égards, l’expérience s’apparente à la recherche d’actions de qualité. L’élément le plus important de toute crypto-monnaie de qualité est l’utilité du token, il est donc essentiel d’examiner les cas d’utilisation et le rôle du token natif.

Voici les dix meilleurs projets de crypto-monnaies penny, qui selon les experts en offrent une utilisation innovante de la technologie blockchain et la possibilité de réaliser d’importants profits pour les investisseurs précoces :

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) BitTorrent (BTT) Dogecoin (DOGE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Tron (TRX) Shiba Inu (SHIB) Cardano (ADA) Cronus (CRO)

AltSignals – Un incroyable fournisseur de signaux de trading de nouvelle génération

Qu’est-ce que AltSignals ?

AltSignals est un projet qui se concentre sur la fourniture de signaux de trading de qualité supérieure à ses utilisateurs, y compris les traders de crypto et ceux d’autres marchés aussi. Le projet est probablement mieux connu à l’heure actuelle pour son produit AltAlgo™, leader sur le marché, qui a aidé AltSignals à fournir plus de 1 500 signaux de trading avec un taux de réussite incroyable de 64 %.

L’équipe d’AltSignals continue de repousser les limites du possible pour offrir une expérience majeure à ses utilisateurs et lance le token ASI alors qu’elle cherche à construire sa plateforme de signaux de trading de nouvelle génération : ActualizeAI.

ActualizeAI utilisera les dernières méthodologies d’apprentissage automatique, y compris le traitement du langage naturel (NLP) et l’apprentissage par renforcement, afin de donner aux utilisateurs un avantage considérable sur la concurrence. L’ASI est la clé pour obtenir un accès anticipé à ActualizeAI, et il permet également aux détenteurs de rejoindre le club exclusif des membres de l’IA, offrant des opportunités de gagner des récompenses et de contribuer au développement du produit.

Quelles sont les raisons d’investir dans AltSignals ?

C’est pratiquement du jamais vu pour un projet de presale avec un token si réduit d’avoir une base d’utilisateurs existante, mais AltSignals se vante d’avoir déjà 50 000 utilisateurs, avec une note de 4,9/5 Trustpilot montrant que l’équipe est capable de tenir ses promesses.

L’équipe a pris un certain nombre de décisions stratégiques judicieuses, notamment qu’un mécanisme de rachat et de brûlage sera introduit si la communauté estime qu’il est bénéfique. L’intérêt considérable suscité par la presale de l’ASI dans les milieux de l’investissement n’est pas une surprise, car le projet AltSignals pourrait être une occasion rare d’acquérir un token destiné à devenir une valeur sûre.

Metacade – La meilleures crypto-monnaies à acheter pour le gaming

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un projet de l’espace GameFi qui développe un écosystème de jeu complet en utilisant le token natif du projet, MCADE. Le cœur de l’écosystème de jeu Metacade est la plus grande arcade de jeux play-to-earn du monde, qui permettra au projet de répondre à un grand nombre de styles de jeux différents.

Le projet comprend un grand système de récompenses, qui permet aux utilisateurs de gagner des récompenses non seulement pour jouer à des jeux, mais aussi pour d’autres activités qui profitent à l’écosystème dans son ensemble, comme l’engagement auprès de la communauté ou la rédaction de critiques de jeux.

Le programme Metagrants, qui permet aux développeurs de présenter leurs idées de jeux à la communauté Metacade, retient également l’attention des analystes. Les détenteurs de MCADE peuvent ensuite voter pour le financement de ces projets, contribuant ainsi à orienter l’écosystème des jeux à l’avenir.

Pourquoi envisager d’acheter Metacade ?

Le projet de crypto-monnaie Metacade a été considéré comme l’une des meilleures opportunités d’investissement en crypto-monnaie grâce à l’énorme utilité du token MCADE. À mesure que la base d’utilisateurs de l’écosystème augmente, la pression d’achat sur MCADE est susceptible d’augmenter de manière significative, ce qui pourrait signifier des gains importants pour les investisseurs qui sont en mesure d’acheter suffisamment tôt.

BitTorrent – La meilleure crypto-monnaie penny pour le partage de fichiers

Qu’est-ce que BitTorrent ?

Le projet BitTorrent Crypto est une initiative qui vise à combiner la puissance de la technologie blockchain avec le protocole BitTorrent mondialement connu. Le projet est développé par la Fondation Tron et s’appuie sur la nature décentralisée de la blockchain pour tenter de créer une plateforme plus sûre, plus privée et plus efficace pour le partage et la distribution de contenu numérique.

À la base, BitTorrent Crypto utilise une crypto-monnaie penny appelée BTT, qui est conçue pour inciter les utilisateurs à partager leur débit et leurs ressources de stockage en échange de récompenses sous la forme de paiements en crypto-monnaie. Cela crée un puissant réseau peer-to-peer qui permet aux utilisateurs de partager des fichiers volumineux rapidement et en toute sécurité sans dépendre de serveurs centralisés, ce qui constitue un cas d’utilisation convaincant pour un token à ce prix.

Avec BitTorrent Crypto, les utilisateurs peuvent bénéficier de téléchargements plus rapides, d’un partage de fichiers plus fiable et d’une plus grande confidentialité, tout en gagnant des récompenses pour leurs contributions. En s’appuyant sur la puissance de la technologie blockchain, BitTorrent Crypto représente une avancée majeure dans l’évolution du partage de fichiers peer-to-peer, offrant aux utilisateurs une plateforme plus sûre et plus efficace pour le partage et la distribution de contenu numérique.

Pourquoi envisager d’acheter BitTorrent ?

BitTorrent profite d’une base d’utilisateurs importante de plus de 100 millions d’utilisateurs, ce qui donne à BTT un avantage significatif en termes d’adoption et d’effets de réseau potentiels. La crypto-monnaie BTT a déjà été intégrée dans plusieurs clients torrent populaires, tels que uTorrent et BitTorrent, ce qui permet aux utilisateurs de commencer facilement à gagner et à utiliser le token.

Les détenteurs de BTT estiment que le token a une utilité évidente dans l’écosystème BitTorrent, et si les volumes d’utilisateurs augmentent, cela pourrait créer un effet de réseau où plus les utilisateurs participent, plus la crypto-monnaie BTT prend de la valeur.

Dogecoin – La meilleure crypto-monnaie penny pour une communauté solidaire

Qu’est-ce que Dogecoin ?

Dogecoin est la toute première monnaie meme à avoir vu le jour, son créateur Billy Markus ayant lancé le projet en 2013 en réponse au sérieux de la communauté Bitcoin. Le Dogecoin a connu un parcours incroyable depuis lors, prouvant à d’innombrables critiques qu’ils avaient tort en restant près du sommet du marché des crypto-monnaies pendant des années.

Le Dogecoin est l’un des actifs numériques dont le principal cas d’utilisation est le remplacement de la monnaie fiat et, malgré une lente montée en puissance, le Dogecoin s’est bien comporté dans l’espace des paiements cryptos. Ce succès est dû en partie à l’incroyable communauté qui soutient avec passion les nouveaux détenteurs et utilisateurs.

DOGE est un token que la plupart des investisseurs qui achètent des crypto-monnaies penny auront dans leur portefeuille de crypto-monnaies à un moment donné, et compte tenu de la croissance des monnaies numériques à travers le monde, c’est un projet qui est susceptible de sortir de la catégorie des investissements en crypto-monnaies penny à un moment donné, car il dépassera 1 $ dans les années à venir.

Pourquoi envisager d’acheter Dogecoin ?

Le Dogecoin est la crypto-monnaie penny idéale pour les nouveaux venus dans le secteur crypto, car l’énorme communauté est bien connue pour son soutien et son accueil. Cela signifie qu’à mesure que la notoriété des crypto-monnaies penny et du marché dans son ensemble augmente, le Dogecoin pourrait être un projet qui connaît une forte croissance et permet aux détenteurs de réaliser de gros bénéfices.

Basic Attention Token – Utiliser des tokens pour récompenser les créateurs

Qu’est-ce que Basic Attention Token ?

Basic Attention Token est un projet qui cherche à récompenser les créateurs pour le contenu qu’ils produisent et les utilisateurs pour les publicités qu’ils peuvent choisir de voir. Pour ce faire, le projet utilise le token natif, BAT, comme moyen d’échange pour les paiements numériques requis.

Basic Attention Token est souvent considéré comme ayant l’un des produits les plus solides de toutes les crypto-monnaies penny avec le navigateur Brave. Celui-ci concurrence Google Chrome et Microsoft Edge et facilite la distribution des tokens BAT des publicitaires aux utilisateurs et des utilisateurs aux créateurs de contenu au fil du temps.

Seules les meilleures crypto-monnaies penny ont un cas d’utilisation aussi solide que le BAT, mais il ne fait aucun doute que si le projet peut créer une utilisation importante des tokens, il s’inscrit dans un marché très concurrentiel sur lequel il sera difficile de s’imposer.

Pourquoi envisager d’acheter le token Basic Attention ?

Les tokens BAT sont un élément absolument essentiel de la manière dont Basic Attention Token émet ses récompenses cryptos aux utilisateurs, et les investisseurs peuvent donc s’attendre à ce que la valeur du token BAT augmente à mesure que le nombre d’utilisateurs du navigateur Brave augmente, car il en faudra davantage pour que la plateforme fonctionne.

Dans ce contexte, BAT est un candidat sérieux au titre de meilleure crypto-monnaie penny. Le projet aura du mal à prendre le contrôle du marché aux géants de la technologie, mais même une petite part de l’énorme marché des navigateurs suffirait à faire exploser le prix du BAT.

Ripple – La meilleure crypto-monnaie penny pour les cas d’utilisation bancaire

Qu’est-ce que Ripple ?

Ripple est un protocole de paiement basé sur la blockchain et une monnaie numérique qui vise à révolutionner la façon dont les gens transfèrent de l’argent dans le monde entier. Fondé en 2012, Ripple est rapidement devenu l’une des plateformes blockchain les plus utilisées dans le secteur financier, malgré des problèmes avec la SEC.

Au cœur du réseau Ripple se trouve le XRP, le token natif utilisé pour faciliter les transactions sur le réseau. Les tokens XRP sont conçus pour être un moyen rapide et efficace de transférer de l’argent internationalement, les transactions ne prenant que quelques secondes et les frais étant nettement inférieurs à ceux des méthodes de paiement traditionnelles.

Ripple se distingue de nombreux projets de crypto-monnaies penny par ses cas d’utilisation en entreprise et sa volonté de travailler avec les institutions financières plutôt que contre elles. Ripple a conclu des partenariats avec plus de 300 banques et institutions financières dans le monde, dont Santander et American Express, qui utilisent sa technologie pour faciliter les paiements internationaux.

Pourquoi envisager d’acheter Ripple ?

Considérée comme l’une des meilleures crypto-monnaies penny, XRP pourrait représenter une étape majeure dans l’évolution de la technologie blockchain, en offrant un moyen rapide, sécurisé et efficace de transférer de l’argent dans le monde entier. La technologie derrière Ripple est comme une innovation majeure dans l’industrie financière, avec le potentiel de transformer la façon dont nous envoyons et recevons de l’argent dans les années à venir, et si le projet est en mesure de surmonter son procès avec la SEC cette année, alors XRP pourrait ne pas être une crypto-monnaie penny pour très longtemps.

Tron – La meilleure crypto à acheter pour l’industrie du divertissement

Qu’est-ce que Tron ?

Tron est une plateforme de divertissement décentralisée basée sur la blockchain qui vise à révolutionner la façon dont les internautes consomment et partagent le contenu numérique. Lancée en 2017 par Justin Sun, Tron a pour objectif de créer une industrie du divertissement plus efficace et décentralisée où les créateurs de contenu et les consommateurs peuvent interagir directement les uns avec les autres au lieu de s’appuyer sur les intermédiaires des grandes entreprises.

Au cœur du réseau Tron se trouve TRX, la crypto-monnaie utilisée pour faire fonctionner la plateforme. TRX est souvent considérée comme une crypto-monnaie populaire à investir, car elle est très utile pour inciter les créateurs de contenu et les consommateurs à participer à l’écosystème Tron, ainsi que pour faciliter les transactions et d’autres activités sur le réseau.

La plateforme Tron offre une série d’outils et de services aux créateurs de contenu, notamment une plateforme de distribution de contenu, une plateforme de crowdfunding, une plateforme de réseaux sociaux, et bien d’autres encore. Elle propose également un réseau blockchain à grande vitesse et à faible coût qui peut traiter jusqu’à 2 000 transactions par seconde, ce qui en fait l’un des réseaux blockchain les plus rapides au monde. Cela explique pourquoi Tron est souvent cité comme l’une des meilleures crypto-monnaies penny à acheter.

Pourquoi envisager d’acheter Tron ?

De nombreuses personnes du secteur considèrent que Tron et TRX représentent une innovation majeure dans l’industrie du divertissement, en offrant une plateforme décentralisée et rationalisée permettant aux créateurs de contenu et aux consommateurs d’interagir les uns avec les autres.

Le projet a de nombreux partisans qui affirment que TRX est la meilleure crypto-monnaie à acheter étant donné le nombre de développeurs qui travaillent actuellement sur la plateforme, mais avec une valeur boursière élevée, il est difficile de placer TRX comme la meilleure crypto-monnaie à investir par rapport à certains projets à un stade plus précoce.

Shiba Inu – La meilleure monnaie meme sur Ethereum

Qu’est-ce que Shiba Inu ?

Shiba Inu est l’une des nombreuses monnaies memes qui ont suivi les traces du Dogecoin, et le projet a également construit une communauté de fans de la même manière que le Dogecoin a pu le faire. Shiba Inu n’a été créé qu’en 2020 mais s’est répandu rapidement sur les plateformes de réseaux sociaux pour devenir un projet remarquable tout en continuant à être une crypto penny en raison de son offre élevée.

Le fait que SHIB reste une crypto-monnaie penny contribue probablement au succès du projet, mais il a également évolué avec succès vers une plateforme financière décentralisée pour ajouter de l’utilité au token. Une grande partie de la longévité du projet est le résultat de la capacité de l’équipe à réaliser le variant stratégique, et c’est une qualité que les investisseurs qui cherchent à acheter des crypto-monnaies penny devraient considérer comme très importante pour la qualité de l’investissement.

Pourquoi acheter Shiba Inu ?

SHIB restera probablement la crypto-monnaie la plus populaire dans laquelle investir pour les débutants, avec le Dogecoin, et cela lui donne un énorme avantage sur les projets plus complexes qui nécessitent beaucoup plus de recherche et de compréhension.

SHIB a également un avantage sur Doge car le fait d’être sur le réseau Ethereum lui permet d’utiliser des smart contracts, et ce sont eux qui lui ont permis d’évoluer vers DeFi. S’il peut continuer à s’appuyer sur le succès qu’il a connu jusqu’à présent, les détenteurs pourraient bien voir une autre forte augmentation du prix grâce à l’afflux d’utilisateurs cherchant à acheter des crypto-monnaies, avec la blockchain devenant de plus en plus courante au fil du temps.

Cardano – La meilleure crypto-monnaie pour investir dans les protocoles de niveau 1

Qu’est-ce que Cardano ?

Cardano est un projet de blockchain décentralisée qui est considéré par de nombreux analystes comme une crypto-monnaie majeure dans laquelle investir. Elle a été fondé par Charles Hoskinson, l’un des cofondateurs d’Ethereum, et a été créée dans le but de remédier à certaines des principales limitations des technologies blockchain antérieures, telles que l’évolutivité.

Cardano utilise un algorithme de consensus unique proof of stake connu sous le nom d’Ouroboros, qui est conçu pour être plus économe en énergie que l’algorithme proof of work utilisé par Bitcoin et Ethereum, ce qui en fait une option de blockchain plus durable et moins gourmande en ressources, réduisant ainsi son empreinte carbone. Cela a contribué à attirer un certain nombre de projets respectueux de l’environnement, par exemple pour aider à établir des bilans de crédits carbone, et cela pourrait expliquer pourquoi Cardano est présent sur toutes les principaux marchés centralisés.

Cardano se vante d’une architecture multi-niveaux, qui sépare le registre des transactions du niveau informatique qui exécute les smart contracts. Cela permet une plus grande flexibilité et une meilleure évolutivité, car chaque niveau peut être mis à jour indépendamment sans affecter les autres. Cela suggère qu’il convient à des projets avec un niveau élevé de calcul, tels qu’une plateforme de jeu metaverse ou des projets similaires.

Cardano vise également à promouvoir l’interopérabilité entre une plateforme blockchain et une autre, en permettant le transfert transparent d’actifs cryptos et de données entre différents réseaux. Cet objectif est atteint grâce à l’utilisation de sidechains, qui sont des chaînes distinctes pouvant communiquer avec la blockchain principale de Cardano et contribuer à une plus grande efficacité.

Pourquoi envisager d’acheter Cardano ?

Cardano met fortement l’accent sur la durabilité et est conçu pour être plus économe en énergie et respectueux de l’environnement que de nombreux autres projets de blockchain. Comme les préoccupations environnementales deviennent de plus en plus importantes dans le monde de la finance, cela pourrait faire de Cardano une option intéressante pour les investisseurs qui accordent la priorité à la durabilité et place ADA parmi les meilleures crypto penny.

Le projet dispose d’une équipe de développeurs dévoués et d’une solide communauté de fans qui travaillent activement à l’amélioration du projet et au développement de nouvelles applications pour sa technologie. Cela signifie que, des investisseurs fans des tokens seront conducteurs de véhicules électriques. Il existe donc un large éventail de fans pour l’ADA et Cardano a le potentiel de continuer à évoluer dans les années à venir.

L’architecture multi-niveaux de Cardano et l’accent mis sur l’interopérabilité en font un projet de blockchain plus polyvalent que beaucoup d’autres dans le domaine, ce qui signifie qu’il pourrait subir une pression d’achat grâce au potentiel d’être utilisé dans un large éventail de secteurs et d’applications. L’industrie de la blockchain continue de se développer, cette polyvalence pourrait faire de Cardano un atout précieux pour les investisseurs à la recherche d’un placement à long terme, malgré sa valeur boursière relativement élevée.

Cronos – La meilleure crypto penny utilisé par les marchés de crypto-monnaies

Qu’est-ce que Cronos ?

La plupart des échanges de crypto-monnaies utilisent un « token d’échange » pour aider à fournir de la liquidité sur leurs plateformes, et Cronos est le token d’échange pour le populaire marché de crypto-monnaies crypto.com. Le marché héberge toutes sortes de crypto-monnaies, telles que des tokens de fans, des jeux cryptos, des projets de vente de terres virtuelles, et bien d’autres encore . Le CRO est donc très utile. Il permet également le staking de tokens pour obtenir des récompenses en crypto-monnaie, ce qui rend la détention du token CRO très intéressante.

La bourse crypto.com s’est avérée très populaire et, bien qu’elle n’ait pas encore lancé sa propre plateforme blockchain comme le projet Binance Smart Chain de Binance, elle est prise très au sérieux dans l’espace crypto.

Pourquoi envisager d’acheter Cronos ?

CRO est souvent considéré comme l’un des meilleurs projets de crypto-monnaie penny en raison de l’énorme base d’utilisateurs dont l’échange se vante. Un token qui récompense les utilisateurs pour leur staking offre une autre dimension à l’investissement pour les détenteurs, et comme crypto.com offre un nombre croissant d’actifs numériques, il est tout à fait normal que le prix du token augmente au fil du temps.

Les crypto-monnaies penny sont-elles un bon investissement ?

Les crypto-monnaies peuvent constituer un excellent investissement, à condition que les projets offrent un réel potentiel, de la même manière que d’autres investissements tels que les cryptos penny. Les crypto-monnaies les plus prometteuses pour des gains importants en sont souvent à leurs débuts, mais ce qui importe le plus, ce sont les fondamentaux du projet.

Conclusion – Quelle est la meilleure crypto penny à acheter en ce moment ?

Il est difficile de choisir la meilleure crypto-monnaie penny à investir, mais AltSignals est clairement un niveau au-dessus de la plupart des projets avec l’énorme base d’utilisateurs existante et les prix des tokens au plus bas lors de la presale de l’ASI.

FAQ sur les crypto-monnaies

Quelles crypto-monnaies vont exploser en 2023 ?

Il y a beaucoup de prétendants pour la meilleure crypto-monnaie penny, et avec autant de projets de ce type, nous pouvons nous attendre à ce que plus d’un d’entre eux connaisse une croissance énorme en 2023. SHIB est un candidat sérieux pour la meilleure crypto-monnaie penny, mais la presale ASI d’AltSignals semble être en tête des meilleures crypto-monnaies penny pour maximiser les profits en 2023.

Quelle crypto-monnaie a un potentiel de multiplication par 1000 ?

La plupart des meilleures crypto-monnaies penny se considèrent comme le meilleur projet crypto existant, mais la meilleure crypto-monnaie penny est probablement un projet comme AltSignals qui offre un potentiel élevé tout en ayant une valeur boursière globale très faible.

Cela vaut-il la peine d’acheter des crypto-monnaies à bas prix ?

La plupart des investisseurs recherchent des projets de crypto-monnaies penny pour compléter un portefeuille équilibré. De nombreux investisseurs en crypto-monnaies penny pensent qu’ils peuvent gagner plus d’argent en investissant dans des crypto-monnaies penny, mais cela dépend également de la valeur boursière globale des projets.

Qu’est-ce qu’une crypto penny ?

Le terme « crypto penny » ne désigne pas exclusivement les crypto-monnaies à moins d’un centime, mais plutôt les projets cryptos dont les tokens sont disponibles pour moins de 1 $. Étant donné que l’offre de tokens a également un impact sur la valeur boursière totale des projets, il existe toutes sortes de crypto-monnaies penny : tokens de fans, projets axés sur le secteur des paiements pour la recharge des véhicules électriques, et même tokens pour les institutions financières permettant de transformer leurs actifs en actifs numériques. Il existe donc des crypto-monnaies penny pour presque tous les secteurs.

