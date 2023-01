Les 7 Meilleurs Jeux Métavers Dans Lesquels Investir en 2023

Les jeux métavers sont en constante expansion et deviennent de plus en plus avancés. La technologie permet aux joueurs d’accéder à de nouvelles opportunités de gains et à de nouvelles méthodes d’exploration de paysages immersifs en ligne, ce qui en fait l’une des opportunités d’investissement les plus recherchées.

Dans cet article, les meilleurs jeux Métavers seront examinés et évalués en fonction de leur potentiel d’investissement :

Metacade (MCADE) Axie Infinity (AXS) Gods Unchained (GODS) Decentraland (MANA) Enjin (ENJ) The Sandbox (SAND) Star Atlas (ATLAS)

1. Metacade (MCADE)

La meilleure opportunité d’investissement pour tous les jeux du métavers en 2023 est Metacade . Metacade est en train de construire la plus grande salle d’arcade sur la blockchain, offrant une gamme de différents jeux de style arcade qui ont chacun une mécanique de jeu play-to-earn (P2E). Les joueurs peuvent participer à des tournois PvP et gagner des récompenses financières en progressant à travers des niveaux infinis dans ces titres classiques d’arcade.

En outre, Metacade deviendra une plaque tournante pour l’ensemble de la communauté GameFi. La plateforme offre un lieu de rencontre avec d’autres joueurs et permet de découvrir les dernières tendances, et les joueurs seront récompensés par des tokens MCADE pour avoir fourni des informations utiles à la communauté.

Metacade est essentiellement axé sur la communauté. La communauté peut accéder à des rôles de bêta-testeurs rémunérés, ce qui permet de découvrir les éventuels bugs et d’optimiser le gameplay avant la sortie officielle des nouveaux jeux. Les utilisateurs de Metacade peuvent avoir un aperçu unique du processus de développement des jeux et bénéficieront d’un tremplin pour lancer une carrière dans Web3.

Pourquoi acheter MCADE?

Metacade soutient le développement de jeux métavers directement par le biais de son programme Metagrants. Les Metagrants seront attribués aux jeux blockchain les plus demandés, ce qui peut contribuer à stimuler le niveau global d’innovation dans le secteur du GameFi.

Le token MCADE est également tout nouveau et a récemment attiré 1,12 million de dollars d’investissements en seulement trois semaines lors de sa presale. Le prix de MCADE est actuellement de seulement 0,01 $ par token et a le potentiel de grimper à plus de 1 $ au cours de 2023, lorsque le Metacade sera entièrement développé.

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) est un jeu de cartes à collectionner numérique construit sur la blockchain Ethereum. Les Axies sont des animaux de compagnie virtuels uniques avec des compétences, des statistiques et des histoires différentes. Les joueurs peuvent collectionner ces animaux et améliorer leur niveau tout en progressant dans le jeu.

Le jeu métavers Axie Infinity a été décrit comme un croisement entre Pokémon et Tamagotchi. Comme ces deux jeux avant lui, Axie Infinity s’est avéré extrêmement populaire parmi les joueurs du monde entier. En octobre 2021, Axie Infinity a attiré plus de 2 millions d’utilisateurs quotidiens , ce qui en fait l’une des applications décentralisées (dApps) les plus utilisées sur la blockchain.

Axie Infinity a été l’un des premiers jeux à utiliser des tokens non fongibles (NFT) pour créer un jeu basé sur la blockchain. De l’avis général, Axie Infinity a popularisé le mouvement GameFi lors de son lancement en 2018, et le token AXS est depuis devenu une des 50 premières cryptomonnaies par capitalisation boursière.

Pourquoi acheter AXS?

Axie Infinity est l’un des jeux blockchain originaux et a été développé avec un design unique. Le pont Ronin est une sidechain Ethereum construite spécifiquement pour Axie Infinity afin d’améliorer la compatibilité du jeu avec la blockchain.

Au fil du temps, on s’attend à ce que le token AXS se remette complètement de ses bas de marché baissier. Le prix du token AXS est actuellement de 6,31 $, avec un sommet historique de 166 $ – le token AXS a le potentiel de récupérer ces sommets au fil du temps, ce qui en fait le deuxième meilleur jeu du métavers dans lequel investir en 2023.

3. Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained est un jeu de stratégie en ligne où les joueurs échangent des NFT, améliorent leur deck et affrontent d’autres joueurs pour la victoire. Le jeu métavers Gods Unchained utilise des mécanismes P2E pour offrir des récompenses financières aux joueurs lorsqu’ils gagnent des batailles et développent leur arsenal de NFT.

Le projet est mené par une équipe expérimentée, dont Chris Clay, qui est l’ancien directeur de jeu de Magic : The Gathering Arena (MTGA). Gods Unchained fonctionne de manière similaire à MTGA, mais avec les avantages supplémentaires d’actifs numériques en propriété propre et de récompenses financières intégrées pour les joueurs.

Gods Unchained a attiré un public important depuis le début de son développement en 2018. Le jeu a vendu des millions de cartes à collectionner individuelles et a lancé un token natif pour la plateforme, GODS, en novembre 2021.

Pourquoi acheter GODS?

Gods Unchained est un jeu de métavers établi avec un token relativement nouveau. Le token GODS a été lancé à la fin du marché haussier en 2021, de sorte que le prix actuel de 0,1997 $ ne reflète pas exactement sa valeur.

Comme le marché crypto plus large se redresse avant le prochain marché haussier, GODS pourrait augmenter considérablement et entrer dans la découverte des prix. Les marchés haussiers sont connus pour produire des hausses paraboliques pour les nouveaux tokens – GODS bénéficiera de cette explosion initiale et à la sécurité supplémentaire d’être un jeu métavers déjà largement utilisé.

4. Decentraland (MANA)

Decentraland est un jeu de métavers qui permet aux utilisateurs d’acheter des parcelles de terrain numériques et de créer des applications et des expériences uniques. Le token MANA est utilisé comme moyen d’échange sur la plateforme Decentraland, donnant aux joueurs la possibilité d’acquérir des tokens LAND – des NFT uniques qui représentent des parcelles de biens immobiliers virtuels.

Les utilisateurs peuvent construire ce qu’ils veulent sur leurs TERRES achetées, y compris des galeries d’art, des cours d’assaut, des salles de réunion, et presque tout ce qui peut être imaginé. Les créations peuvent être explorées et monétisées de diverses manières, car les utilisateurs ont le contrôle total de leurs biens sur la plateforme Decentraland.

Decentraland favorise l’expansion des métavers en plaçant le contenu généré par l’utilisateur ( CGU ) au cœur du jeu. La plateforme permet à quiconque d’acheter et de vendre des actifs numériques dans le métavers, réduisant ainsi les barrières à l’entrée des biens immobiliers numériques et encourageant une expérience utilisateur améliorée grâce à un contrôle personnel accru.

Pourquoi acheter MANA?

Decentraland peut contribuer à accroître l’adoption de la technologie des métavers grâce à sa mécanique unique. La plateforme peut servir aux créateurs de contenu individuels et aux entreprises qui cherchent à créer des expériences virtuelles. Elle offre de toutes nouvelles façons d’interagir avec d’autres personnes sur Internet, ce qui pourrait s’avérer de plus en plus populaire au fil du temps.

Le token MANA est actuellement évalué à 2,00 $, et semble sous-évalué à ce niveau. Les experts prévoient des gains importants pour MANA au cours des prochaines années, à mesure que le métavers sera plus largement adopté, ce qui en fait le quatrième meilleur jeu du métavers dans lequel investir en 2023.

5. Enjin (ENJ)

Enjin (ENJ) est une plateforme basée sur la blockchain qui facilite le développement de jeux métavers. La plateforme vise à rendre plus accessibles la création, la gestion et le commerce d’actifs numériques dans les jeux. Tout le monde peut créer des NFT facilement sur Enjin, car le projet offre une suite d’outils pour rendre le processus simple et intuitif.

Enjin propose également des fonctionnalités uniques, spécialement développées pour améliorer l’expérience utilisateur dans les jeux du métavers. Les tokens ENJ sont verrouillés dans des NFTs qui ont été créés sur la plateforme, ce qui permet de fournir une liquidité instantanée aux joueurs. Cette fonctionnalité permet des échanges instantanés à faible coût.

Pourquoi acheter ENJ?

Le GameFi continue de gagner en popularité, et la technologie NFT reste à la base de l’industrie. Enjin peut aider à optimiser l’expérience utilisateur pour de nombreux jeux blockchain en améliorant la vitesse de transaction et la transparence des NFT dans de nombreux jeux blockchain différents, ce qui lui confère une valeur significative dans l’écosystème GameFi plus large.

Le token ENJ est actuellement évalué à 0,247987 $ – en baisse par rapport à son sommet historique de 4,82 $. Enjin Network devrait étendre son écosystème de jeux, et le token ENJ bénéficiera d’une forte demande et d’un prix en hausse en conséquence. ENJ est un excellent projet dans lequel investir, car il soutient directement la croissance des jeux du métavers.

6. The Sandbox (SAND)

The Sandbox permet aux utilisateurs de créer leur propre monde numérique et d’explorer un grand nombre d’expériences de jeu créées par d’autres joueurs. Contrairement aux autres métavers qui se concentrent sur le combat et le jeu actif, The Sandbox encourage les joueurs à explorer le paysage, à raconter des histoires avec leurs amis et à construire leurs propres mondes.

The Sandbox se concentre sur le CGU et rend la création d’actifs de jeu plus accessible à tous. Les utilisateurs peuvent créer des jeux avec peu ou pas d’expérience de programmation, ce qui peut contribuer à stimuler le niveau d’innovation dans le développement de jeux au fil du temps.

The Sandbox a été comparé à Minecraft en raison de l’accent mis sur le CGU. Minecraft est le jeu PC le plus populaire de tous les temps, ce qui reflète la demande généralisée pour le type d’expérience que propose The Sandbox.

Pourquoi acheter SAND?

SAND est le moyen d’échange qui permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des actifs de jeu sur la plateforme. The Sandbox est un métavers populaire qui a attiré plus de 2 millions d’utilisateurs actifs en mars 2022, et la plateforme devrait continuer à se développer au fil du temps.

Au prix de 0,413 $, la valeur de SAND devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années. Pour cette raison, c’est l’un des meilleurs projets metaverse dans lesquels investir au cours de l’année 2023.

7. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas est un métavers futuriste qui se déroule dans l’espace. Le métavers utilise le moteur Unreal, qui permet d’offrir des graphismes cinématiques capables de plonger les joueurs dans un monde 3D époustouflant. Les joueurs peuvent explorer l’univers et conquérir de nouveaux défis, ainsi que construire des villes entières à l’aide de terrains achetés et d’actifs négociables.

Les NFT peuvent être achetés, vendus et améliorés à l’aide du token ATLAS. Les objets échangeables comprennent un vaisseau spatial, des membres d’équipage, des parcelles de terrain et d’autres objets qui peuvent être utilisés pour améliorer l’expérience de jeu. Le jeu utilise des mécanismes P2E pour offrir des récompenses ayant une valeur financière à tous les joueurs.

Pourquoi acheter ATLAS?

Star Atlas a été lancé en 2021 et est depuis devenu un nom majeur parmi les jeux métavers. La plateforme propose une expérience unique qui immerge les joueurs dans l’espace, offrant une intrigue captivante et des graphismes avancés aux côtés de récompenses financières intégrées.

ATLAS devrait connaître une croissance significative de sa valeur à partir de son prix actuel, 0,00292817 $. C’est certainement l’un des meilleurs jeux du métavers à surveiller au cours de l’année 2023, car un investissement à ce niveau de prix pourrait produire des retours importants au fil du temps.

Metacade: Le meilleur jeu métavers dans lequel investir en 2023

La presale du token MCADE s’est écoulée extrêmement rapidement pendant sa phase bêta. Le prix de MCADE a commencé à 0,008 $ et augmente progressivement jusqu’à 0,02 $ au cours de la presale. Étant donné que Metacade a le potentiel de devenir l’un des plus grands projets crypto au cours des prochaines années, la presale de MCADE pourrait être la plus grande opportunité d’investissement de 2023.

