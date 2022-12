Les meilleures altcoins à acheter pendant le crash de la crypto pour 2023

La forte baisse généralisée du marché de la crypto a un impact important sur de nombreux détenteurs de jetons, qui ont souffert des récents déboires de certaines crypto-monnaies. La situation a laissé beaucoup d’investisseurs surexposés avec des jetons achetés près de l’apogée du marché haussier. Ainsi, certains hésitent à présent à se lancer dans de nouveaux investissements.

Cela dit, les conditions baissières sont toujours propices à d’importantes opportunités. En effet, lors de moments comme ceux-ci, les jetons sérieux ont tendance à être sous-évalués et ont plus de potentiel que jamais. Et après des réductions de prix de 90 % dans tous les domaines, il y a d’excellentes options pour les investisseurs crypto qui sont prêts à aller de l’avant et à se préparer pour le prochain marché haussier.

Dans cet article, nous allons analyser 5 des meilleures altcoins à acheter avant la reprise. Ces jetons ont un haut potentiel pour l’avenir, et peuvent chacun apporter des gains importants à ton portefeuille.

#1 Metacade (MCADE) – Jeux de type Play-to-Earn

Metacade a pour but de devenir la plus grande arcade en chaîne du métavers et la première de ce type au monde. Le projet est largement dirigé par la communauté, avec pour objectif de devenir une organisation autonome décentralisée ( DAO ) qui servira l’écosystème GameFi au sens large et de nombreuses manières. La plateforme semble déjà destinée à devenir un projet important rivalisant avec certains des plus grands titres de GameFi du moment, tels qu’Axie Infinity et Decentraland.

En plus d’offrir une variété de jeux Play-to-Earn, Metacade est un guichet unique pour les passionnés de GameFi, qui offre des fonctionnalités révolutionnaires.

Les joueurs peuvent gagner de l’argent de nombreuses façons sur la plateforme Metacade, notamment en partageant leurs connaissances sur les jeux. Metacade récompensera les utilisateurs qui contribuent à la communauté, en publiant des feedbacks, en aidant d’autres joueurs et en effectuant des tests bêta pour des jeux encore en développement. Grâce à cela et à d’autres moyens, les utilisateurs de Metacade gagnent le jeton natif – MCADE.

Metacade est également un lieu où se rencontrent les joueurs et les développeurs de jeux. Les développeurs de jeux peuvent proposer leur projet à la communauté pour obtenir un financement via les Metagrants. Les récompenses et les votes se font par l’intermédiaire du jeton MCADE, ce qui fait de ce jeton un outil avec de nombreux cas d’utilisation.

MCADE dispose d’un stock total fixe de 2 000 000 000 de jetons, dont 70 % sont disponibles pour la presale. Le fait d’avoir une offre fixe donne à MCADE une tokenomique déflationniste, qui peut être extrêmement bénéfique en raison de la relation naturelle entre l’offre et la demande. Une offre fixe, combinée à une demande croissante, entraîne une hausse continue du prix car le jeton devient plus rare.

En offrant aux joueurs de vastes possibilités de gains et en soutenant le développement continu des jeux blockchain au sein de la communauté, MCADE offre une valeur énorme. Pour l’instant, le jeton semble sous-évalué et sa presale le reflète bien. Avec des gains de plus de 100 % réalisés dans des conditions de marché très difficiles, Metacade semble prêt à devenir un acteur majeur de la GameFi dans les années à venir.

#2 Binance (BNB) – Global CEX

Binance est un échange mondial de crypto-monnaies qui fournit une plateforme pour le trading de 600 monnaies numériques. Le jeton natif de la plateforme, BNB, a été créé pour financer le développement et fournir de la liquidité aux traders. Le jeton est utilisé pour payer les frais et peut également être utilisé pour acheter des biens et services en utilisant la carte de débit VISA Binace.

BNB est actuellement le 5e plus grand jeton par capitalisation boursière, et l’échange Binance est le 1er de tous les CEX par volume total échangé. Un CEX est un échange centralisé. Les CEX diffèrent des échanges décentralisés (DEX) en cela que tous les services de trading sont contrôlés par une entité centrale au lieu d’être contrôlés par des contrats intelligents et des teneurs de marchés automatisés, et tous les jetons sont maintenus dans des portefeuilles détenus par cette entité centrale au lieu d’être détenus par des personnes.

Le jeton BNB a des caractéristiques uniques. L’offre est déflationniste, en ce sens qu’aucun jeton ne peut plus être émis, et il possède également un mécanisme de combustion qui réduit continuellement l’offre en circulation au fil du temps.

Initialement, BNB disposait de 200 millions de jetons. Depuis la création du projet en 2017, Binance a brûlé un pourcentage de tous les frais sur une base trimestrielle. En juillet 2022, presque 20 % de l’offre totale a été brûlée, et l’offre en circulation se situe désormais à environ 160 millions de BNB. Ce processus continuera jusqu’à ce que 50 % de l’offre d’origine soit brûlée.

Les CEX fournissent un service utile aux détenteurs de crypto. Il existe une gamme de services de trading disponibles, y compris les produits dérivés, les prêts, les mises en jeu et les emprunts. Binance étant le CEX le plus important, il attire plusieurs millions d’utilisateurs et a le potentiel de continuer à croître alors que l’industrie poursuit son développement.

Si CEX Binance continue de croître , tu peux être sûr que de plus en plus de personnes achèteront BNB pour profiter des avantages offerts par la plateforme. Combiné avec la tokenomique unique du jeton, y compris son mécanisme de combustion, cela a un résultat prometteur à long terme sur le prix de BNB. Avec l’augmentation de la demande et la réduction continue de l’offre, le prix est destiné à augmenter.

#3 Polygon (MATIC) – Les dApps à grande échelle

Polygon est une plateforme décentralisée qui met Ethereum à l’échelle. Le réseau dispose d’une solution de mise à l’échelle innovante appelée Matic Plasma, qui permet d’augmenter le débit des transactions et de réduire les frais. Matic Plasma utilise des chaînes latérales pour aider à réduire les frais élevés d’Ethereum et, ce faisant, crée une meilleure expérience utilisateur pour les applications décentralisées (dApps) dans l’écosystème Web3.

Étant donné que Polygon est une solution de mise à l’échelle de couche 2 pour Ethereum, il possède un certain nombre de caractéristiques techniques clés. Construit au-dessus de la couche 1 d’Ethereum, l’écosystème Polygon a le même niveau de sécurité élevé qu’Ethereum. Grâce à sa solution de chaîne latérale innovante, il peut fournir une finalité plus rapide et offrir des frais de transaction proches de 0, qui servent à améliorer la convivialité de la blockchain Ethereum standard.

Le jeton natif du réseau Polygon est MATIC. Il est utilisé pour les frais de transaction et pour sécuriser le réseau avec des récompenses pour les validateurs. L’ offre maximale se monte à 10 milliards de MATIC et le nombre de jetons actuellement en circulation est de 8,7 milliards.

MATIC améliore l’expérience utilisateur sur les plateformes créées sur Ethereum – la plus grande infrastructure pour les applications décentralisées sur Web3. Comme il peut traiter un grand nombre de transactions à faible coût, Polygon est utilisé comme le réseau de choix pour de nombreux jeux blockchain prometteurs.

La GameFi repose sur les économies numériques pour fournir de la liquidité aux récompenses Play-to-Earn. Ces économies traitent un grand nombre de transactions dès leur conception, et Polygon est parfaitement adapté pour fournir ce service en raison de son expérience utilisateur optimisée.

Les jeux blockchain peuvent offrir des avantages uniques aux joueurs, et le domaine devrait continuer à se développer grâce à la vaste industrie du jeu. Dans cette perspective, MATIC représente un investissement important pour l’avenir, car il fait partie intégrante d’un réseau appelé à attirer un grand nombre d’utilisateurs dans les années à venir.

#4 LooksRare (LOOKS) – Marché NFT

LooksRare est une plateforme basée sur la blockchain qui permet la création, la collecte et le trading d’art numérique et d’autres objets de collection. C’est un nouveau marché NFT lancé en janvier 2022. La plateforme est le foyer des meilleures collections d’œuvres d’art numériques, dont Bored Ape Yacht Club (BAYC) et CryptoPunks.

LooksRare offre un large éventail de fonctions et d’outils pour aider à découvrir de nouvelles pièces et participer à des enchères en ligne. La plateforme prend également en charge la création de jetons non fongibles (NFT), qui peuvent être utilisés pour représenter tout type d’objet de collection sur la plateforme LooksRare. C’est une plateforme flexible qui fournit un service utile aux passionnés de NFT.

LOOKS est le jeton natif de la plateforme LooksRare. Il a un certain nombre de cas d’utilisation clés. Parmi ceux-ci figurent des pourcentages élevés de récompenses pour les traders qui ont mis des NFT en vente sur la plateforme.

L’offre maximale de LOOKS est de 1 milliard de jetons. Le nombre actuel de jetons en circulation est d’environ 47 % de ce montant, soit 470 millions. Selon le whitepaper de LooksRare, l’offre totale de jetons LOOKS sera prête à atteindre son maximum 2 ans après le lancement de la plateforme LooksRare, soit début 2024.

LooksRare offre un système incitatif plus profitable aux utilisateurs qui vendent des NFT. Si un collectionneur d’art numérique veut vendre un NFT de l’une des collections prises en charge sur la plateforme, il peut gagner des récompenses toutes les 10 minutes. Au fil du temps, ces récompenses s’accumulent et les vendeurs peuvent gagner un pourcentage élevé d’APY pour avoir choisi la plateforme au lieu des marchés NFT alternatifs.

Les œuvres d’art numériques devraient voir leur popularité augmenter dans les années à venir. De plus, LooksRare prend en charge l’achat et la vente de tout type de NFT. Ainsi, alors que la technologie NFT est de plus en plus adoptée dans les domaines du jeu et de la blockchain, le jeton LOOKS pourrait vraiment bien fonctionner dans les années à venir.

#5 Avalanche (AVAX) – Technologie DAG

Avalanche est une plateforme blockchain qui permet aux utilisateurs de créer, de transférer et de maintenir des actifs numériques. C’est une blockchain de couche 1 avec un protocole de consensus unique et innovant basé sur l’Algorithme de Consensus Avalanche-Algo (ACE). Ce mécanisme utilise un graphe acyclique dirigé (DAG) pour parvenir à un consensus, ce qui permet au réseau de traiter un grand nombre de transactions tout en dépensant moins d’énergie que les alternatives de preuve de travail (PoW) ou de preuve d’enjeu (PoS).

Avalanche prend en charge un large éventail de fonctions, dont les contrats intelligents, les applications décentralisées (dApps) et la tokenisation. Le réseau Avalanche est très évolutif, avec la possibilité de traiter jusqu’à 4 500 transactions par seconde (TPS). C’est un logiciel open source accessible à tous, qui peut être utilisé ou auquel contribuer, et représente une alternative sécurisée et conviviale aux écosystèmes d’extraction de blocs.

AVAX est le jeton natif d’Avalanche. Les jetons AVAX sont utilisés pour sécuriser le réseau en offrant des récompenses aux validateurs, ainsi que pour les frais de transaction lors de l’envoi de monnaie numérique pair-à-pair.

Il y a actuellement 300 millions de jetons AVAX en circulation, l’offre maximale étant de 720 millions d’AVAX. Au fil du temps, les jetons restants seront débloqués et ajoutés à l’offre en circulation.

Avalanche est une blockchain de la nouvelle ère qui offre une expérience utilisateur améliorée par rapport aux systèmes hérités. Le réseau open source est très évolutif, hautement sécurisé et décentralisé, ce qui signifie que le protocole Avalanche a résolu le trilemme de la blockchain.

En offrant une compatibilité de contrat intelligent, ainsi que des frais à faible coût et des TPS élevées, Avalanche peut devenir un foyer d’activité blockchain à l’avenir. AVAX est parmi les 20 meilleures crypto-monnaies par capitalisation boursière, avec un prix actuellement inférieur à 14 $ après avoir atteint un sommet historique de presque 150 $. Le jeton devrait à nouveau atteindre ces sommets au fil du temps.

Diversifier ton portefeuille

L’hiver crypto 2022 a été sombre pour de nombreux investisseurs. Certains grands projets, comme LUNA et FTT, ont complètement capitulé. Le point positif dans ces conditions difficiles est que la technologie blockchain est très résistante. De nombreux projets innovants continuent de se développer, quelle que soit l’évolution du prix, et ils pourraient tous réaliser des gains importants durant le prochain marché haussier.

Metacade vient de lancer sa phase de presale, et avec tant de valeur dans le conduit de projets, les investisseurs ont tenu à s’engager. Pour le moment, tu peux obtenir 125 MCADE par dollar, ce qui équivaut à 0,008 $ par jeton. Le prix est sur le point de monter à 0,02 $, et cela avant que le jeton ne soit émis au public plus tard cette année.

Les projets décrits dans cet article ont tous un potentiel élevé, chacun offrant des solutions innovantes dans une variété de secteurs blockchain différents. Si le crash de 2022 nous a appris quelque chose, c’est bien qu’un portefeuille diversifié est essentiel pour compenser l’instabilité des marchés. Les 5 jetons énumérés ici vont des CEX aux marchés décentralisés, de la couche 1 à la couche 2, et un joyau à fort potentiel s’il est investi à ses débuts.

