Les meilleures altcoins pour 2023 qui pourraient te rapporter gros

Les meilleurs altcoins réalisent souvent des gains importants pour les investisseurs. Pour tirer le meilleur parti du potentiel de revenu, il est toujours préférable d’acheter des altcoins au cours de leurs premiers stades ; cependant, il existe également des altcoins établis qui semblent être d’excellents investissements au cours des prochaines années.

Voici les cinq meilleures altcoins pour 2023 :

Metacade (MCADE) Litecoin (LTC) The Sandbox (SAND) XRP (XRP) ChainLink (LINK)

1. Metacade (MCADE)

Metacade est la première arcade gérée par la communauté et la plus grande arcade décentralisée au monde, ce qui en fait le meilleur altcoin pour 2023. La plateforme offre un gameplay à la fois occasionnel et compétitif, permettant aux joueurs de gagner des récompenses en crypto-monnaies en jouant à divers titres de style arcade.

Basé sur la blockchain Ethereum, Metacade offre une fonctionnalité avancée de Play2Earn (P2E). Les joueurs ont davantage de contrôle sur leur expérience de jeu et peuvent voter sur les nouveaux jeux conçus pour Metacade grâce à son programme Metagrants. Le programme Metagrants, qui récompense les développeurs de jeux qui soumettent les idées de jeux les plus populaires à la communauté de Metacade, devrait accorder sa première subvention au second semestre 2023.

Metacade offre quelques avantages supplémentaires aux utilisateurs et diverses façons de gagner un revenu en crypto-monnaie sur la plateforme. La fonction Work2Earn aidera la communauté Metacade à lancer une carrière dans Web3, car les joueurs peuvent accéder à des offres d’emploi auprès des partenaires de Metacade pour des missions de courte durée et des postes en freelance.

Les joueurs peuvent également accéder aux nouveaux titres avant leur lancement officiel grâce aux rôles de bêta-test de la plateforme. La communauté peut fournir un retour d’information aux développeurs de jeux tout en jouant aux nouveaux titres, en découvrant et en signalant tout bug à corriger avant le lancement.

La fonction Create2Earn de Metacade récompensera les membres de la communauté qui apportent des contributions utiles aux autres membres. Les récompenses sont obtenues en publiant des critiques de jeux, en partageant l’alpha de GameFi et en interagissant avec d’autres utilisateurs, Metacade ayant pour objectif de devenir un hub central pour les joueurs de blockchain au fil du temps.

Pourquoi acheter MCADE?

Le token MCADE a lancé dernièrement sa presale, qui a été un grand succès. Au début de la phase bêta de Metacade, 140 millions tokens ont été vendus, ce qui a permis de réunir 1.12 millions de dollars de financement pour construire la plateforme Metacade.

Metacade pourrait devenir l’une des plateformes GameFi les plus utilisées, avec une prévision de prix à long terme de plus de 1 $ soit une augmentation de 50x par rapport à la fin de la presale. Les premiers investisseurs pourraient réaliser de gros gains, c’est pourquoi il s’agit du numéro un des meilleurs altcoins pour 2023 et après.

2. Litecoin (LTC)

Le deuxième meilleur altcoin pour 2023 est le Litecoin, une crypto-monnaie créée à partir d’un fork du Bitcoin. Il est souvent considéré comme étant la monnaie d’argent comparé à l’or du Bitcoin, offrant une grande partie des mêmes fonctionnalités mais avec une meilleure évolutivité.

Le Litecoin peut atteindre la finalité d’un bloc en 3,5 minutes, ce qui est nettement plus rapide que les dix minutes du Bitcoin. Le projet se présente comme la deuxième crypto-monnaie la plus populaire, car sa fonction principale est d’envoyer de l’argent sur Internet en utilisant une blockchain sécurisée, transparente et sans confiance.

Contrairement aux autres blockchains, Litecoin ne soutient pas le développement d’applications décentralisées (dApps). Le token LTC a pour seul objectif d’être un moyen d’échange pour les particuliers et les commerçants du monde entier.

Plus de 2000 boutiques et autres détaillants acceptent le LTC pour les paiements, car il s’agit d’une méthode fiable pour le traitement des transactions peer-to-peer depuis sa création en 2011. Litecoin est l’une des premières crypto-monnaies, créée deux ans seulement après le minage du bloc de base du Bitcoin.

Pourquoi acheter des LTC ?

Le cœur de l’équipe derrière le projet Litecoin est composé de développeurs expérimentés aux carrières distinguées, Charlie Lee étant le fondateur. L’équipe continue à développer l’écosystème Litecoin dans le but de faire du LTC une méthode de paiement alternative au BTC, mieux adaptée à une utilisation quotidienne.

Le bloc d’extension Mimblewimble (MWEB) a été mis en service sur le réseau Litecoin au début de l’année 2022, ce qui a été présenté comme la plus grande amélioration de la blockchain depuis son lancement. Cette mise à niveau améliore l’évolutivité de Litecoin et peut aider LTC à devenir une crypto-monnaie semblable à l’argent liquide.

Le prix du LTC est actuellement de 62,59 $. Il a atteint un sommet historique de plus de 400 $ et a le potentiel de dépasser 1000 $ en valeur avec le temps. Au niveau de prix actuel, LTC est l’un des meilleurs altcoins pour 2023 car il est très prometteur pour l’avenir de la finance décentralisée (DeFi).

3. Sandbox (SAND)

Le Sandbox est le troisième meilleur altcoin pour 2023. Le projet est un jeu de métavers à monde ouvert qui permet aux utilisateurs de développer leurs propres expériences de jeu. Les joueurs peuvent acheter, vendre et créer des actifs numériques qui peuvent ensuite être monétisés dans le monde du jeu Sandbox.

Le projet donne la priorité au contenu généré par les utilisateurs ( UGC ), qui constitue la base du jeu. En permettant aux utilisateurs de créer leurs propres jeux dans Sandbox, la portée et l’échelle du paysage virtuel évoluent constamment. Les utilisateurs peuvent explorer ce paysage et participer à une multitude de divertissements différents, ainsi que gagner des tokens crypto dans des jeux P2E que d’autres utilisateurs ont créés.

Sandbox offre une boîte à outils permettant aux utilisateurs de créer des jeux avec des règles personnalisables. Cela permet à quiconque de devenir un développeur de jeux avec peu ou pas d’expérience en programmation, ce qui peut contribuer à stimuler le niveau général d’innovation de GameFi avec le temps.

Tous les jeux peuvent être créés en tant que NFT et vendus sur la marketplace de la plateforme à l’aide de tokens SAND. Les SAND peuvent également être utilisés pour acheter d’autres actifs de jeu, tels que des améliorations de personnages et d’autres objets uniques. Le niveau de personnalisation que les joueurs peuvent obtenir en jouant à Sandbox est l’une des principales raisons de sa popularité.

Pourquoi acheter Sand ?

Sandbox est l’un des jeux blockchain les plus utilisés, le token SAND étant régulièrement le premier projet métavers en termes de valorisation boursière. Le gameplay a été comparé à Minecraft, le jeu PC le plus acheté de tous les temps.

La popularité de l’UGC en tant que fonctionnalité de gameplay se reflète dans les premiers succès de Sandbox. Avec le temps, le projet devrait prendre de la valeur à mesure que le secteur plus large des GameFi gagne en popularité auprès des utilisateurs grand public.

SAND vaut actuellement 0,403797 $, en baisse par rapport à son sommet historique de 7,50 $. Le token a le potentiel d’augmenter considérablement sa valeur au fil du temps, ce qui en fait l’un des meilleurs altcoins pour 2023.

4. XRP (XRP)

Le quatrième meilleur altcoin pour 2023 est XRP : une crypto-monnaie décentralisée qui peut fournir des liquidités instantanées pour les règlements internationaux. Ripple, la société mère de la crypto-monnaie XRP, a formé d’importants partenariats avec des institutions financières afin de développer des solutions pour les transactions mondiales utilisant des actifs numériques de diverses manières.

Le token XRP peut faciliter les transactions mondiales quasi instantanées à un coût presque nul pour l’expéditeur. Cela représente une amélioration majeure par rapport à la finance traditionnelle, qui prend généralement des jours pour confirmer les paiements transfrontaliers et facture une prime pour le traitement des transactions importantes.

Pour cette raison, XRP et d’autres actifs numériques pourraient améliorer le niveau d’efficacité des opérations financières traditionnelles. C’est cette utilité que promet Ripple, qui est à la base de ses partenariats avec de grandes institutions telles que JP Morgan, Santander et la Banque d’Angleterre .

Pourquoi acheter XRP ?

Le XRP fait l’objet d’un procès interminable avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L’affaire contre XRP vise à prouver que le token est une valeur mobilière et non une crypto-monnaie ; cependant, il est largement attendu que XRP gagne le procès et obtienne l’approbation réglementaire en tant que crypto-monnaie.

Le prix du XRP a probablement été retardé pendant le marché haussier de 2021 en raison de l’affaire en cours avec la SEC. XRP reste toujours dans le top 10 des crypto-monnaies à ce jour et a une capitalisation boursière de près de 20 milliards de dollars pendant le marché baissier.

L’affaire de la SEC devrait se terminer en 2023, XRP émergeant comme une crypto-monnaie légitime aux yeux des procureurs américains. La valeur de XRP pourrait augmenter en flèche après ce moment, ce qui en fait l’un des meilleurs altcoins pour 2023.

5. ChainLink (LINK)

ChainLink est le cinquième meilleur altcoin pour 2023. Il s’agit d’un oracle multichain qui enregistre les données de plusieurs blockchains, permettant une interopérabilité sécurisée entre différents réseaux et aidant les dApps à partager et à utiliser des données provenant de diverses sources off-chain.

Le protocole permet aux smart contracts d’être lus et déployés à travers différents écosystèmes de blockchain, et stocke les données off-chain dans un oracle construit on-chain, transparent et automatiquement mis à jour. L’oracle peut être utilisé pour partager instantanément des données qui peuvent être utilisées avec diverses applications, telles que les échanges décentralisés (DEX) et plus encore.

Les données off-chain enregistrées sur ChainLink permettent aux développeurs d’utiliser plus d’informations dans les smart contracts et d’augmenter la complexité des dApps. ChainLink est l’une des solutions oracle les plus utilisées, fournissant des services aux principales plateformes de crypto-monnaies, notamment Aave et Huobi.

Pourquoi acheter LINK ?

LINK est le token natif de l’écosystème ChainLink. Le token représente une participation au protocole, car les investisseurs peuvent l’acheter comme investissement, réserve de valeur ou pour envoyer de l’argent à travers le monde sur un certain nombre de blockchains différentes.

ChainLink prévoit également d’introduire le staking pour le token LINK, ce qui augmentera son utilité à l’avenir. Le service de staking fournira des récompenses passives aux validateurs pour la sécurisation de l’infrastructure du réseau.

Le cours de LINK est actuellement de 5,71 dollars, avec un sommet historique de plus de 50 dollars. Le token devrait récupérer ses précédents sommets et produire des gains importants au cours des prochaines années. Pour cette raison, c’est l’un des meilleurs altcoins pour 2023 au niveau de prix actuel.

Metacade : La meilleure altcoin pour 2023

Metacade est sans aucun doute, le meilleur altcoin pour 2023. Après avoir rapidement vendu 140 millions de tokens MCADE pendant la phase bêta, le token MCADE devrait vendre toutes les autres phases de la presale. L’événement verra le prix de MCADE passer de 0,008 $ à 0,02 $ par token, ce qui donne aux investisseurs un temps restreint pour s’impliquer au prix actuel de $0,01.

Le projet offre des fonctions uniques aux utilisateurs de Web3 et une multitude de méthodes différentes pour gagner un revenu payé en crypto. Metacade a le potentiel pour devenir l’une des plus grandes plateformes GameFi du moment, les investisseurs doivent donc être rapides pour acquérir le meilleur altcoin pour 2023 avant que la presale ne soit complète.

