Les meilleures ICO à investir en Février 2023 selon Reddit

Une Initial Coin Offering (ICO) est un moyen pour les projets de générer des fonds pour les aider à se lancer. Elles sont régulièrement utilisées dans le monde de la crypto, permettant aux entreprises de créer de la publicité et d’attirer des investissements et des utilisateurs sur leur plateforme. Les ICO sont généralement soutenues par un white paper décrivant les plans de la plateforme, tandis que les investisseurs peuvent espérer réaliser des bénéfices sur leur investissement initial au fur et à mesure que le projet progresse.

Voici les meilleures ICOs à ajouter à votre portefeuille de crypto-monnaies en Février 2023 :

Metacade (MCADE) FightOut (FGHT) RobotEra (TARO) Wombat Exchange (WOM) CryptoCitizen (CCASH) Heroes of Mavia (MAVIA) WeSendIt (WSI) Kryptview (KVT)

1. Metacade

Metacade est une nouvelle application basée sur la blockchain qui connaît une grande popularité pendant sa phase de presale. Ce hub de jeu communautaire est une arcade de jeu métavers qui recrée l’excitation d’une arcade vidéo du monde réel depuis le confort du domicile des joueurs. La plateforme propose un vaste éventail de jeux de type « play-to-earn » (P2E) pour attirer les joueurs occasionnels, tandis que ceux qui apprécient leur expérience de jeu peuvent davantage participer à des tournois.

Le P2E n’est qu’une des nombreuses possibilités de gagner un revenu passif pour les utilisateurs de la communauté. Par ailleurs, la stratégie à plusieurs niveaux permettra à Metacade de prendre la tête de l’industrie du GameFi grâce à son initiative de financement innovante, les Metagrants, pour aider les développeurs à créer de nouveaux titres. De plus, un site d’offres d’emploi vise à faire correspondre les meilleurs talents créatifs du Web3 à des opportunités de carrière passionnantes dans le secteur.

Pourquoi acheter MCADE ?

Le token natif de Metacade, MCADE, a récemment lancé sa presale et épuisé sa phase bêta en un peu plus de trois semaines, avec un million de dollars récoltés. Avec neuf étapes de presale qui verront la valeur de MCADE passer de son prix bêta de 0,008 $ à 0,02 $ d’ici la fin de la presale, les premiers investisseurs peuvent espérer un rendement de 2,5 fois au cours des prochaines semaines.

Cette possibilité de faire des profits pendant le marché baissier actuel et le potentiel de croissance à long terme de la plateforme GameFi révolutionnaire de Metacade font de Metacade l’une des meilleures ICO pour les investisseurs qui cherchent à élargir leur portefeuille de crypto-monnaies.

>>> Vous pouvez participer à la presale de Metacade ici <<<

2. FightOut (FGHT)

FightOut est une application basée sur la blockchain qui récompense les utilisateurs qui mènent un mode de vie actif et équilibré, avec des récompenses disponibles dans la monnaie de l’application, REPS, pour la réalisation d’entraînements et de défis. Des badges sont disponibles pour les utilisateurs à long terme, et d’autres récompenses de revenu sont disponibles pour les utilisateurs qui aident à développer la communauté.

Mieux encore, les utilisateurs peuvent utiliser les tokens FGHT pour acheter des REPS dans l’application, puis échanger des abonnements, des NFT, des marchandises et même des adhésions à des salles de sport FightOut réelles, qui commenceront à apparaître dans les grandes villes du monde.

Pourquoi acheter FHGT ?

FightOut a attribué seulement 10% de l’offre globale de tokens aux marchés cryptographiques, ce qui signifie qu’il y aura probablement une bataille entre les investisseurs qui ont manqué la presale pour mettre la main sur FGHT. Les actifs rares sont toujours très demandés, et la faible offre signifie que FGHT va probablement exploser.

La valeur de 0,016 $ de la presale de FightOut étant attachée à 90 % des 10 milliards de tokens de presale disponibles, les investisseurs qui achètent FGHT maintenant pourraient obtenir des rendements intéressants lorsque la monnaie sera mise en circulation.

3. RobotEra (TARO)

RobotEra est un autre jeu P2E basé sur la blockchain dans lequel les joueurs utilisent les tokens TARO natifs pour acheter des parcelles de terrain et des robots afin de reconstruire la planète Taro, basée sur le métavers, après sa destruction. Le jeu offre aux joueurs plusieurs possibilités de gagner de l’argent grâce aux améliorations apportées aux terrains et aux robots, qui peuvent ensuite être vendus.

Contrairement à certains titres GameFi qui nécessitent des connaissances en codage pour que les utilisateurs puissent exploiter pleinement le potentiel du jeu, les outils de création de RobotEra sont faciles à utiliser et permettent aux joueurs de toute expérience de construire, personnaliser et améliorer leurs ressources. L’environnement de jeu riche comprend des effets 3D dynamiques, une interaction avec l’utilisateur et un système de multivers qui permet l’interconnexion avec d’autres mondes et communautés.

Pourquoi acheter TARO ?

TARO est actuellement dans sa phase de presale, qui comporte trois étapes. Le prix augmente à chaque étape, commençant à 0,02 $ à l’étape 1 avant de passer à 0,025 $ à l’étape 2 et enfin à 0,032 $ à la troisième et dernière étape.

Les investisseurs qui s’engageront dans la première étape auront réalisé un profit de 60 % sur leur investissement initial à la fin de la presale, avant l’ouverture des marchés. Avec les tokens de jeu qui ont prouvé qu’ils conservaient leur valeur pendant les périodes de marché morose en raison des récompenses des joueurs offertes et de l’expérience utilisateur plus diversifiée, TARO est un excellent investissement de portefeuille de crypto en Février 2023.

4. WombatExchange (WOM)

Défini par son white paper comme un » stableswap multi-chain » hébergé sur la chaîne Binance, WombatExchange est un nouveau marché d’exchange de crypto-monnaies qui permet aux acteurs du marché d’échanger des stablecoins tout en générant un rendement grâce au coin staking et en subissant des niveaux minimaux de slippage.

L’interface conviviale fait de WombatExchange un excellent point d’entrée pour les traders novices dans les exchanges de crypto-monnaies. En outre, le pool de liquidités disponible signifie que les utilisateurs ne sont pas tenus de détenir plusieurs monnaies stables.

Pourquoi acheter WOM ?

La monnaie native de WombatExchange, WOM, est une ICO séduisante qui donnera aux détenteurs un accès aux droits de vote sur les propositions de gouvernance de la plateforme et à la liquidité des stablecoins. Le marché a déjà capté l’imagination et l’investissement de plusieurs grandes entreprises, dont Hailstone Ventures et Shima Capital.

Pendant ce temps, le compte Twitter de Wombat Exchange approche les 70 000 followers et connaît une croissance rapide, ce qui en fait l’une des meilleures ICO pour les investisseurs à la recherche de nouvelles possibilités dans le monde des crypto-exchanges.

5. CryptoCitizen (CCASH)

CryptoCitizen est une autre offre de jeux métavers qui propose des fonctionnalités free-to-play et P2E dans un monde avec un scénario. La plateforme dispose d’une vaste audience potentielle en étant un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) avec une gamme diversifiée de possibilités de jeu qui comprennent un jeu de tir, un jeu de course, et fournissant une arène de combat classique 1v1.

Les utilisateurs gagnent le token CCASH natif en relevant des défis et en améliorant leur « classement de citoyen », ce qui leur donne également la possibilité d’accéder aux NFT.

Pourquoi acheter CCASH ?

CryptoCitizen a déjà suscité une réaction enthousiaste dans le monde du jeu, avec plus de 200 000 préinscriptions pour sa phase d’Alpha Test. Il a été présenté à la Gamescom 2022 et a déjà été entièrement alloué à trois presales de CCASH par Polkastarter, Firestarter et Seedify.

Avec une offre maximale de 1 milliard de tokens CCASH et seulement 1,2 % de tokens mis en circulation lors de la cotation de CCASH sur les marchés boursiers, la fureur déjà soulevée et la rareté des tokens sur les marchés boursiers ouverts font de CCASH l’une des meilleures ICO à acheter pour les investisseurs précoces.

6. ByePix (EPIX)

ByePix est une plateforme basée sur le Web3 qui combine plusieurs éléments passionnants dans un seul centre facile à utiliser. Les attraits comprennent des applications DeFi, des NFT, des titres P2E et un écosystème entièrement fonctionnel qui répond à tous les besoins des joueurs. Par exemple, les joueurs peuvent recevoir des récompenses sous forme de tokens pour avoir accompli des tâches dans « Gem Hunters », l’un des premiers titres P2E de la plateforme.

Parmi les autres fonctionnalités de la plateforme figurent des parcelles de terrain virtuelles qui peuvent être achetées à l’aide de la pièce EPIX, cultivées et développées, avant d’être vendues pour un bénéfice net. Il est également possible de gagner de l’argent en accomplissant des tâches sociales dans le cadre de l’initiative Social2Earn de la plateforme et en investissant dans EPIX pour en tirer des bénéfices.

Pourquoi acheter EPIX ?

ByePix a généré un buzz massif avec des investissements importants de la part de sociétés de capital-risque réputées. Son objectif ultime est de défier les géants des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Bien que cela puisse sembler un défi de taille, ByePix a la possibilité d’améliorer le paysage des réseaux sociaux à long terme en rémunérant les utilisateurs pour leur contenu.

Cette approche innovante fait d’EPIX l’une des meilleures ICO à considérer pour les investisseurs à la recherche d’une opportunité cryptographique passionnante et susceptible de changer la donne.

7. WeSendIt (WSI)

WeSendit, un nouveau service de crypto-monnaie qui offre des options décentralisées de stockage en cloud et de partage de fichiers, a récemment annoncé sa nouvelle version WeSendIt 3.0, permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses sous forme de tokens chaque fois qu’ils envoient des données.

Ce token BEP-20 peut ensuite être échangé contre de la publicité, du stockage de données évolutif et des réductions sur les abonnements, d’autres récompenses étant disponibles grâce aux recommandations des clients à la plateforme.

Pourquoi acheter WSI ?

Conçue comme une alternative peu coûteuse aux options centralisées de partage de fichiers et de stockage de données proposées par des géants de la technologie tels qu’Amazon, Google et Microsoft, l’entrée de WeSendIt dans le monde de la cryptomonnaie s’appuie sur une expérience de plus de dix ans dans ce secteur. Au cours de cette période, elle a acquis plus de trois millions de clients dans 150 pays. WSI figure parmi les meilleures ICO à acheter en Février 2023.

Les tokens WSI ont déjà fait l’objet d’une vente privée avec succès en septembre 2022. La demande d’installations de stockage de données décentralisées ne faisant qu’augmenter dans les années à venir, WSI est une ICO dans laquelle il vaut la peine d’investir pour recevoir des bénéfices potentiels élevés.

8. Kryptview (KVT)

La nouvelle plateforme interactive » Research-to-Earn » de Kryptview est dédiée à la production et au partage de recherches sur les crypto-monnaies, les tokens et les plateformes. Les utilisateurs sont encouragés à interagir avec la communauté en gagnant des récompenses pour l’évaluation, l’analyse et la révision de projets de crypto-monnaies.

De plus, les utilisateurs peuvent offrir des » primes de recherche » aux actifs pour inciter les autres membres de la plateforme à effectuer des recherches sur cet actif, à fournir des informations et à générer potentiellement des revenus. La monnaie native KVT distribue les récompenses et soutient l’ensemble de l’écosystème.

Pourquoi acheter KVT ?

Plusieurs grands investisseurs en crypto-monnaies, dont The Blox et Matters, ont apporté leur soutien au projet, qui vise à devenir la première plateforme de ce type à s’imposer sur le marché des crypto-monnaies.

12,5 % de l’offre totale de KVT est offerte dans l’ICO, ce qui signifie que les premiers investisseurs peuvent récolter des profits potentiels lorsque KVT sera sur les marchés boursiers. Cela en fait l’une des meilleures ICOs actuellement disponibles, avec des récompenses potentielles disponibles à l’avenir grâce à son offre innovante et potentiellement leader sur le marché.

Résumé

Les ICOs sont un excellent moyen pour les investisseurs de faire des profits rapides et élevés sur leur argent en soutenant de nouveaux projets passionnants avant qu’ils n’arrivent sur le marché. Avec de nombreuses presales offrant des augmentations de valeur par étapes, il est vital de comprendre où la valeur peut être trouvée.

La stratégie riche et multidimensionnelle de Metacade, en plus de sa gamme exceptionnelle de titres P2E, en fait la meilleure opportunité d’investissement ICO en Février 2023. Avec la vente rapide de la phase bêta, et plus d’un million de dollars déjà collectés, MCADE semble prêt à exploser au fur et à mesure que la stratégie se concrétise avec la sortie de nouvelles fonctionnalités en 2023 et 2024.

Vous pouvez acheter les meilleurs tokens d’ICO chez eToro ici .