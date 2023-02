Les meilleures plateformes de staking crypto pour gagner des revenus passifs en 2023

Les investisseurs en crypto-monnaies peuvent bénéficier de services financiers ingénieux grâce aux applications décentralisées et aux réseaux blockchain. Non seulement les crypto-monnaies représentent des opportunités d’investissement lucratives, mais les utilisateurs peuvent également staker pour obtenir un rendement passif. Cela peut stimuler le rendement global de l’investissement et fournir un revenu passif à quiconque, partout dans le monde.

1. Metacade (MCADE)

Metacade pourrait être la meilleure plateforme de staking crypto à l’avenir. Le projet prend en charge de nombreux jeux crypto différents et semble destiné à devenir un projet majeur dans le secteur du GameFi.

En plus d’offrir un vaste potentiel de gains aux utilisateurs grâce à plusieurs fonctionnalités clés, Metacade propose le staking aux détenteurs de tokens MCADE. Les stakers peuvent gagner un revenu passif sur un investissement à long terme à fort potentiel, ce qui fait du staking MCADE une méthode lucrative pour gagner un revenu passif.

Les utilisateurs pourront gagner des tokens en montant de niveau dans leurs jeux préférés grâce au système Play2Earn, en partageant des conseils et des astuces grâce à la fonctionnalité unique Create2Earn, et même en testant les nouveaux jeux proposés sur la plateforme grâce à la fonctionnalité Work2Earn de Metacade. En plus de la bêta en tant qu’offre Work2Earn, un site d’offres d’emploi en cryptos sera créé en 2024, offrant à la communauté Metacade la possibilité de postuler pour des carrières dans le Web3.

Avec des retours sur investissement très élevés possibles pour le token MCADE couplés à une variété d’autres façons dont les utilisateurs de Metacade peuvent gagner, Metacade est sans aucun doute l’une des meilleures plateformes de staking crypto pour un revenu passif à long terme.

>>> Vous pouvez participer à la presale de Metacade ici <<<

2. Polygon (MATIC)

Polygon pourrait être une des meilleures plateformes de staking crypto pour des revenus passifs en raison de ses récompenses généreuses et de sa popularité auprès des développeurs de logiciels. Il s’agit d’une solution de mise à l’échelle de niveau 2 pour Ethereum qui sécurise son réseau en permettant aux nœuds de validation de staker des tokens MATIC. Cela permet un traitement rapide des transactions et un débit de transactions plus élevé par rapport au niveau 1 d’Ethereum.

MATIC offre entre 10% et 14% aux nœuds validateurs comme récompense pour le staking MATIC. Il s’agit d’un revenu passif en échange du soutien à l’infrastructure de la blockchain. Cela peut être un excellent moyen de générer plus de tokens MATIC pour les investisseurs à long terme dans le réseau Polygon.

Le réseau offre des outils utiles pour les développeurs et peut supporter des applications décentralisées ( dApps ) très performantes, ce qui en fait l’une des meilleures plateformes de staking crypto pour gagner un revenu passif.

3. Aave (AAVE)

Aave pourrait être la meilleure plateforme de staking crypto qui prend en charge les prêts numériques. Il s’agit d’une plateforme de finance décentralisée (DeFi) majeur qui prend en charge l’emprunt et le prêt d’actifs numériques. Les utilisateurs peuvent staker une grande variété de crypto-monnaies sur Aave dans une interface simple à utiliser, ainsi qu’emprunter des actifs numériques contre la garantie qu’ils ont fournie.

Polygon prend en charge Ethereum, Polygon, Avalanche, Arbitrum et d’autres blockchains. Les utilisateurs peuvent staker des actifs de n’importe quelle de ces chaînes pour obtenir un revenu passif. De plus, Aave permet un système de prêt personnalisé où les utilisateurs peuvent emprunter jusqu’à 97% de la valeur de leur collatéral.

Comme Aave est un protocole de prêt sur-collatéralisé, il est extrêmement solide dans différentes conditions de marché. Aave offre un service complet aux utilisateurs qui souhaitent profiter pleinement de l’expérience DeFi. Pour cette raison, il s’agit de l’une des meilleures plateformes de staking de crypto-monnaies.

4. Polkadot (DOT)

Polkadot pourrait être la meilleure plateforme de staking crypto pour les investisseurs qui souhaitent soutenir les solutions d’interopérabilité pour les projets Web3. Il s’agit d’une solution blockchain de niveau 0 qui aide à rendre les blockchains de niveau 1 entièrement interopérables. Pour ce faire, Polkadot introduit des parachains et une solution de pontage sécurisée, qui peuvent contribuer au lancement d’un véritable Web3.

Le Web3 a été freiné par la difficulté de relier des actifs entre des réseaux de blockchains indépendants, car les chaînes de niveau 1, comme Avalanche, Ethereum et Bitcoin, ne sont généralement pas conçues pour interagir. Polkadot résout ce problème et peut aider les développeurs à déployer des dApps sur n’importe quelle blockchain Ethereum Virtual Machine (EVM).

Le staking des tokens DOT peut produire un rendement annuel allant jusqu’à 14%, ce qui en fait l’une des plateformes de staking crypto les plus lucratives disponibles. C’est un pari fort sur l’avenir de l’interopérabilité, et le revenu passif fourni par la plateforme de staking de crypto de Polkadot en fait l’une des meilleures options de Web3.

5. Avalanche (AVAX)

Avalanche est une blockchain de niveau 1 importante et l’une des meilleures plateformes de staking crypto pour les investisseurs qui ont la patience de conserver leurs tokens sur le long terme. Le réseau utilise un mécanisme de consensus unique qui l’aide à fournir un grand débit de transactions à un faible coût pour ses utilisateurs.

Avalanche peut également soutenir le développement de dApps, car il est compatible avec EVM. Elle utilise le langage de programmation Solidity et le même type de smart contracts que les autres grandes blockchains de niveau 1, ce qui signifie qu’elle est bien adaptée à un avenir de blockchain interopérable.

L’investissement dans AVAX peut produire un rendement de plus de 10 %. Pour les investisseurs à long terme dans AVAX, cela peut être un excellent moyen de maximiser le potentiel de rendement. Pour cette raison, AVAX est l’une des meilleures plateformes de staking crypto pour un revenu passif.

6. Tezos (XTZ)

Tezos pourrait être la meilleure plateforme de staking crypto, permettant aux investisseurs qui le souhaitent de gagner un revenu passif et de soutenir le développement des dApps. Il s’agit d’une blockchain de niveau 1 qui utilise un mécanisme de consensus proof of stake , ce qui signifie que les stakings sur la blockchain Tezos aident à soutenir directement l’infrastructure.

En staking XTZ, les utilisateurs deviennent des nœuds de validation pour vérifier les transactions de la blockchain. Ce processus est automatique, simple et ne coûte rien au validateur en dehors des tokens stakés. En échange du service fourni à la blockchain, les validateurs peuvent gagner un revenu passif de 5 à 6 % de leur mise totale.

XTZ est une importante blockchain de niveau 1 qui traite les transactions de manière sûre, rapide et peu chère. Elle peut également soutenir le développement de dApps, ce qui en fait l’une des meilleures plateformes de staking crypto disponibles pour gagner un revenu passif.

7. Cosmos (ATOM)

Cosmos est une des meilleures plateformes de staking de crypto sur le marché actuel. Il s’agit d’une des 50 premières crypto-monnaies par sa valeur et peut soutenir le développement de dApps. Les transactions utilisant ATOM sont rapides, car l’écosystème Cosmos est une solution blockchain hautement évolutive.

Le staking ATOM sécurise les transactions sur le réseau, car les validateurs peuvent recevoir un rendement de 10 % sur leurs tokens. Cela peut contribuer à maximiser les rendements pour les investisseurs à long terme dans ATOM. Cosmos a un potentiel élevé de rendements futurs, ce qui signifie que le staking peut produire un revenu passif important grâce à la combinaison du rendement annuel des tokens et du retour sur investissement en valeur fiat.

Cosmos est une blockchain multi-chaîne, ce qui signifie que les développeurs peuvent créer des sidechains personnalisés sur le réseau. Avec sa capacité à prendre en charge les dApps, cela peut stimuler la demande globale d’ATOM dans les années à venir. Dans l’ensemble, ATOM est une opportunité de revenu passif et lucratif et l’une des meilleures plateformes de staking de crypto disponibles.

8. Algorand (ALGO)

Algorand est populaire auprès des investisseurs respectueux de l’environnement, ce qui en fait l’une des meilleures plateformes de staking crypto disponibles aujourd’hui. Il s’agit d’une blockchain nouvelle génération qui peut prendre en charge un grand nombre d’utilisateurs, car le réseau peut traiter les transactions en crypto-monnaies à grande vitesse et à faible coût.

Algorand est également l’une des blockchains les plus écologiques du Web3, affichant une neutralité carbone nette. Son débit de transaction élevé signifie que les dApps sur Algorand peuvent servir un nombre important d’utilisateurs sans perdre en performance, ce qui en fait une option intéressante pour les développeurs de blockchain.

Le staking d’ALGO peut produire un rendement de 5 à 6 %. Comme la blockchain a un fort potentiel d’action future sur les prix, cela peut aider les investisseurs à réaliser un revenu passif important. Pour cette raison, Algorand est l’une des meilleures plateformes de staking crypto à l’heure actuelle.

9. Cardano (ADA)

Cardano est considéré comme l’une des meilleures plateformes de staking crypto pour gagner un revenu passif en raison de sa forte valeur et de la vitesse potentielle des transactions. Il s’agit d’une blockchain proof-of-stake qui récompense les validateurs de blocs avec des récompenses en crypto-monnaies, ce qui en fait une option lucrative en tant que plateforme de staking.

L’écosystème Cardano accueille un nombre grandissant de dApps. ADA fait désormais partie du top 10 des crypto-monnaies en termes de valeur boursière, en raison des capacités de haute performance de la blockchain elle-même. Le réseau recevra bientôt une mise à niveau grâce à la solution de mise à l’échelle Hydra layer-2, qui portera à 1 million le nombre de transactions par seconde pouvant être traitées par Cardano.

Les investisseurs ADA peuvent gagner entre 4 % et 8 % de rendement, et il n’y a pas non plus de période de blocage. Il s’agit d’une excellente option pour quiconque cherche à gagner un revenu passif, car le rendement peut être combiné au rendement des investissements pour maximiser le retour sur investissement à long terme.

10. Ethereum (ETH)

Ethereum, l’un des grands projets de l’industrie crypto, est également l’une des meilleures plateformes de staking crypto. Après la “ Merge ”, Ethereum est devenu une blockchain proof-of-stake, ce qui signifie que les transactions sont désormais vérifiées par les stakers. Pour rejoindre l’écosystème Ethereum, n’importe qui peut staker 32 ETH et commencer à gagner des récompenses quotidiennement.

La plateforme de staking de crypto Ethereum produit un rendement de 4 à 10 % pour les validateurs de blocs. Alors que l’ETH est la deuxième crypto-monnaie la plus valorisée en bourse, cela représente une excellente option pour quiconque cherche à gagner un revenu passif.

Ethereum reste le plus grand écosystème Web3, soutenant plus de 2000 projets blockchain indépendants. C’était la première blockchain complète de Turing et la première blockchain à soutenir le développement de dApps, ce qui lui confère une immense valeur dans le monde du Web3.

Metacade est-il la meilleure plateforme de staking de crypto-monnaies ?

La plateforme Metacade sera bientôt opérationnelle et commencera à offrir la plus grande sélection de jeux d’arcade play-to-earn à la communauté Web3. Pour l’instant, MCADE est en presale, ce qui donne aux investisseurs une grande opportunité d’acheter les tokens à bas prix.

MCADE a été lancé à seulement 0,008 $ par token mais monte déjà à 0,02 $ pendant la presale. Il faut vite acheter MCADE avant qu’il ne soit trop tard, car ce projet GameFi a un immense potentiel de rendements futurs et est l’une des meilleures plateformes de staking crypto sur Web3 en ce moment.