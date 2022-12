Une grande question préoccupe tout le monde dans la cryptomonnaie à l’approche de décembre 2022. Le marché à la baisse du bitcoin est-il terminé ? L' »hiver de la cryptomonnaie » est-il en train de dégeler à temps ? Si c’est le cas, les habitants de l’ archipel crypto de Porto Rico pourraient chanter « Feliz Navidad » avec un enthousiasme particulier cette année ! À notre avis, les traders qui obtiennent certaines des meilleures cryptos à acheter dès maintenant dans cette liste passeront une bonne année s’ils les conservent.

Le bitcoin (BTC) a connu un calme étrange dans les marchés pendant cinq mois consécutifs, de juin à octobre. La fluctuation des cours du bitcoin sur les bourses de crypto-monnaies, habituellement très instable, a cédé la place à la plus longue série de transactions du bitcoin dans une fourchette de prix aussi étroite depuis 2020, à partir de cet été, après une chute vertigineuse du prix record de 68 000 $ atteint en décembre 2021 par la crypto-monnaie vedette.

C’est comme le calme avant la tempête.

Le marché des altcoins, en pleine expansion, et ses nombreux projets naissants connaissent une évolution similaire à celle du bitcoin. ( J’ai hâte de te parler de l’un d’entre eux sur cette liste des meilleures cryptos à acheter à bas prix en décembre . Elle a le potentiel d’exploser en 2023). Les bitcoiners et les observateurs du marché des crypto-monnaies sont impatients de voir si la crypto la plus ancienne et la plus dominante du monde en termes de capitalisation boursière va se redresser, capituler à nouveau, ou continuer à étendre sa série de la fourchette des 20K $.

Si tout semble calme avec les crypto-monnaies en ce moment, il est vraiment étrange qu’il s’agisse d’un faux sentiment de calme, avec tant d’activités pour développer et commercialiser des produits utilisant les caractéristiques et les avantages de la blockchain. C’est ce calme serein qui précède la tempête, selon la vision de l’auteur, et à la fin de ce document, tu seras probablement d’accord sur les informations et les idées présentées.

La plupart des bitcoins (BTC) restent rentables malgré la chute de 65 % du prix sur un an.

Malgré la baisse de 60 %, 90 % ou 99 % des crypto-monnaies par rapport à l’apogée de la dernière vague de crypto-monnaies, il y a près de 12 mois, et le fait que les prix semblent gelés, le secteur ne souffre pas autant qu’il n’y paraît. Ce n’est pas le cas lorsque l’on analyse certaines données pour réfléchir à ce qui se passe à un niveau plus approfondi que le prix quotidien.

Ainsi, un peu plus de la moitié des bitcoins existants sont actuellement détenus avec un bénéfice non réalisé, bien que le prix du bitcoin (BTC) ait baissé de 65 % à un an d’intervalle, le 27 octobre 2022. Les marchés des cryptos ont déjà vécu cela plus d’une fois.

C’est comme lorsque le prix du BTC a chuté de 17 000 à 3 000 dollars. À ce moment-là, 86 % des personnes qui le détenaient à 17 000 $ ne l’ont jamais vendu . Ceux qui ont vendu pendant la période de folie de la fin de l’année dernière ont très bien fait. Ceux qui détiennent encore des bitcoins en octobre 2022 et peuvent les vendre pour 20 000 $ s’ils le souhaitent s’en sortiront bien. Et la crypto-monnaie O.G. fonctionne comme annoncé pour eux en servant de protection contre l’inflation.

Perspectives des marchés des crypto-monnaies pour décembre et le quatrième trimestre 2022

Alors, comment s’annonce l’achat de crypto en décembre? Pas trop cher. Les prix des crypto-monnaies ont baissé de 50 %, 75 %, 90 % et 95 % par rapport aux prix records précédents. Alors que les prix sont restés stables toute l’année après la dernière phase de hausse, les autres pays se sont mis à adopter et à utiliser les crypto-monnaies plus sérieusement que jamais.

Je ne suis pas le comptable ou le conseiller financier professionnel de ta famille. Et même si je l’étais, je ne suis pas un voyant ou un spécialiste des boules de cristal. Je n’ai pas toutes les informations ou toutes les réponses, et je ne sais pas exactement ce que le prix d’une crypto va faire à l’avenir. Ne prends donc pas mes avis dans cet article comme des promesses ou des garanties.

Cependant, je vais passer en revue certains des meilleurs arguments de traders haussiers et baissiers pour l’avenir de l’industrie de la crypto au cours de la prochaine année et de la prochaine décennie. Et je fournirai des sources pour documenter les faits et informations utiles qui appuient ces opinions. Tout ce que je demande, c’est de prendre tout ce que tu lis, y compris cet article, avec un peu de recul, de penser de manière critique pour toi-même, de faire tes propres recherches, et de continuer à lire et à apprendre sur la crypto.

Le premier investissement que tu peux faire est dans la connaissance, et c’est toujours à bas prix, pratiquement gratuit. L’apprentissage est aussi généralement une récompense en soi, alors reste humble et continue à t’informer sur d’autres cryptos aussi, pas seulement sur ma liste ici des meilleures cryptos à acheter en ce moment à bas prix en décembre 2022.

Prévisions Crypto du marché en baisse

La crypto-monnaie peut sembler à première vue être au milieu d’une sorte de chute libre menaçante pour l’existence en 2022. Les critiques les plus sévères de la classe d’actifs numériques, comme Peter Schiff d’Europacific Capital, ont été enhardis par la rectification massive après la dernière explosion des prix des crypto-monnaies pour affirmer à nouveau qu’ils pensent que le bitcoin et d’autres crypto-monnaies pourraient faire banqueroute .

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué comme on dit. En effet, les crypto-monnaies ont donné lieu à une liste incroyablement amusante de « Nécrologie de Bitcoin » qui n’ont pas bien vieilli à travers les vicissitudes du secteur des crypto-monnaies en plein essor.

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré récemment que les crypto-monnaies étaient une « chaîne de Ponzi décentralisée ». Peter Brandt, de la société de commerce international Factor LLC, a également déclaré que le bitcoin pourrait faire banqueroute. Même cet article BTC haussier sur le Motley Fool, qui vante l’intérêt d’investir dans le bitcoin en utilisant la méthode des achats périodiques par sommes fixes, avertit que le bitcoin « pourrait faire banqueroute ».

Bien entendu, les crypto-monnaies pourraient faire banqueroute. C’est possible. Mais évoquer cette possibilité dans une discussion serait comme mentionner à votre ami(e) que son ou sa fiancée pourrait tuer des gens à coup de hache. Bien sûr, cela fait partie des possibilités, et il en va de même pour JPMorgan, qui pourrait faire banqueroute, comme Kmart ou Enron. Mais cela ne signifie pas que c’est probable, ni même qu’il y a une raison sérieuse pour que quelqu’un ait une théorie du pourquoi et du comment cela pourrait arriver.

Le bitcoin, qui approche des 14 ans, est aussi bien implanté et sécurisé que Facebook (maintenant Meta) l’était à 14 ans – il y a tout juste 4 ans, en 2018, lorsqu’il occupait la tête de la liste des sociétés publiques en termes de capitalisation boursière, et que personne ne pouvait imaginer le monde sans lui. La capitalisation boursière du bitcoin est déjà supérieure, et de loin, à celle de Meta aujourd’hui, même avec les 5 ans d’avance de Meta. Et les marchés des altcoins ne font que commencer à chercher un projet aussi important que celui du bitcoin.

Voici cinq crypto-monnaies dont la tendance est à la hausse dans les années à venir, si ce n’est dans les prochains mois.

1. Metacade (MCADE) – La prochaine crypto qui explosera !

Metacade (MCADE) est un nouveau jeton de jeu DeFi qui se prépare à exploser, avec un lancement au premier trimestre sur trois des cinq principaux marchés centralisés de crypto-monnaies, et sur un ou deux DEX (marchés décentralisés). Metacade est actuellement en phase de presale pour son jeton utilitaire, MCADE, au quatrième trimestre 2022. Son objectif est d’être le premier hub communautaire pour les joueurs de blockchain afin qu’ils puissent profiter de tout ce que GameFi, Meta et le play-to-earn ont à offrir. Même si Metacade est en train de construire la première et la plus grande arcade numérique décentralisée, P2P et métavers du monde, ce n’est pas seulement un endroit pour jouer à des jeux. Il s’agira d’un forum communautaire, où les joueurs de DeFi pourront gagner de l’argent en partageant leurs connaissances. Le projet prévoit même des stages et des postes à pourvoir, qui seront financés par la trésorerie de la communauté MCADE.

>>> Vous pouvez participer à la prévente MCADE ici <<<

2. Bitcoin (BTC)

Le BTC et l’ETH ont terminé le mois d’octobre avec un petit regain important. De nombreux analystes ont souligné l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter comme étant la raison de cet engouement. (DOGE, la crypto préférée de Musk, a bondi à la suite de cette nouvelle.) Mais l’adoption par Google et Walmart est probablement la raison de cette hausse, et deux raisons pour lesquelles le bitcoin a une croissance importante et durable pour 2023.

3. BNB Coin (BNB)

BNB Coin va probablement en surprendre plus d’un par ses résultats en 2023. Solana, Polkadot et Cardano attirent beaucoup d’attention en tant qu’autres cryptomonnaies à contrats intelligents de deuxième génération de niveau 1 qui pourraient menacer la part de marché d’Ethereum. Mais l’écosystème de la Smart Chain de BNB est prêt à se développer à grands pas l’année prochaine. Ayant perdu environ la moitié de sa valeur depuis l’année dernière, BNB est dans la catégorie des bonnes affaires.

4. Filecoin (FIL)

Filecoin est un système de stockage de fichiers décentralisé qui permet aux membres de vendre de l’espace serveur pour stocker des fichiers sur un service d’hébergement de fichiers blockchain décentralisé et pair-à-pair. Il utilise la méthode de proof of space pour prouver que les « mineurs » stockent des fichiers pour les utilisateurs du stockage de fichiers de la blockchain. Les mineurs peuvent gagner de l’argent en louant de l’espace informatique supplémentaire. Les utilisateurs qui stockent des fichiers peuvent économiser de l’argent par rapport aux solutions traditionnelles de stockage de fichiers des entreprises. Il est passé d’un ATH de 55 $ à 5 $, c’est donc un achat de grande valeur en ce moment si tu crois qu’il survivra.

5. Zcash (ZEC)

Zcash est un altcoin très méconnu qui a un potentiel de croissance important. Au moment de la publication, elle n’était que la 58ème plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, avec 825 millions de dollars de capitalisation boursière. Cette crypto n’attire pas toute l’attention en tant que crypto de confidentialité, contrairement aux contrats intelligents et aux stablecoins, mais ses systèmes de pointe en matière de confidentialité ont une grande valeur.

En résumé

Il ne faut pas oublier que le jeton Metacade (MCADE) est sur le point de faire ses premiers pas sur les marchés de crypto-monnaies. L’équipe derrière ce projet est très intéressante, tout comme le type de retour sur investissement que des jetons similaires, comme Axie Infinity (AXS), ont obtenu pour les premiers investisseurs. Je pense que si tu as quelques gains supplémentaires à risquer pour un pari spéculatif sur un nouveau projet avec des possibilités importantes, il s’agit de l’une des meilleures cryptos à acheter en ce moment. Elle pourrait même être la prochaine crypto qui explosera. Mais tu peux aussi difficilement te tromper en étant engagé dans une stratégie long-terme sur le BTC.