Les milliardaires perdent des milliards sur les marchés de crypto-monnaies – Les experts prédisent que Metacade va exploser

Les milliardaires de la crypto font partie de ceux qui ont le plus souffert du crash crypto de 2022, avec des milliards de dollars perdus sur leurs investissements. Les marchés ont été affectés par la faillite d’une série de grands noms de la crypto, tels que Luna et FTX, et les économies mondiales étaient en difficulté en raison de difficultés variées. Les milliardaires de la crypto n’ont pu qu’être spectateurs de la baisse de leurs gains presque du jour au lendemain.

Ces événements ont affecté la confiance des investisseurs, mais la bonne nouvelle pour les milliardaires cryptos et ceux qui cherchent à faire leurs premiers pas dans l’investissement en crypto est que certains projets peuvent encore offrir des gains potentiels importants. L’un d’entre eux est la nouvelle plateforme de jeu blockchain, Metacade.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est la première plateforme de jeux d’arcade metaverse au monde qui exploite la technologie blockchain pour offrir aux joueurs la plus grande gamme de titres de play to earn (P2E) à venir dans le metaverse. Le projet vise à rassembler les fans de gaming en un lieu central, à créer une communauté avec des personnes partageant les mêmes idées, tout en permettant aux joueurs et aux fans de GameFi de déterminer l’orientation future de la plateforme.

La fonctionnalité P2E est le principal attrait pour attirer les fans de jeux dans le hub. Contrairement à de nombreuses autres plateformes metaverses qui ne comptent que sur un seul titre pour attirer les joueurs, la bibliothèque de jeux complète de Metacade a de quoi satisfaire tous les joueurs. Qu’il s’agisse d’un joueur occasionnel qui souhaite battre ses amis dans un duel de « beat-’em-up » traditionnel à la Streetfighter ou d’un joueur de tournoi sérieux, tous ceux qui participent peuvent gagner des récompenses en crypto.

Comment fonctionne Metacade ?

MCADE est la monnaie fonctionnant avec la plateforme Metacade. Elle est à la base de toutes les parties du projet, fournissant les fonds qui alimentent les portefeuilles des joueurs et donnant ce qui est nécessaire pour positionner Metacade comme leader de la révolution des jeux metaverses.

Les revenus sont générés par plusieurs moyens, certains provenant de la communauté et d’autres de sources extérieures. Les membres de Metacade peuvent investir des tokens MCADE en stakant pour participer à des tournois en ligne et à des concours sort afin de partager des cagnottes lucratives dans le cadre du programme Compete2Earn, et en jouant à des titres payants comme ils le feraient dans une salle d’arcade réelle.

Le financement externe provient de la publicité sur le hub, de la vente d’espace à d’autres développeurs de jeux pour qu’ils lancent des jeux sur Metacade par le biais de leur programme launchpad, et à partir du premier trismestre 2024, en permettant aux entreprises Web3 de publier les opportunités de développement de carrière les plus intéressantes sur leur site d’emplois dans le cadre de l’initiative innovante Work2Earn.

Parallèlement, la communauté peut accéder à d’autres sources de revenus en plus du système mejeur de P2E. L’une d’entre elles est la réussite aux tournois Compete2Earn, tandis qu’une autre est la plateforme Create2Earn, où les utilisateurs sont récompensés en crypto pour leurs interactions sociales avec le hub. Plus ils créent de contenu, plus ils gagnent grâce à des contributions telles que des critiques de jeux, le partage de connaissances et la participation à des chats en direct.

Metacade : L’innovation GameFi

L’une des idées les plus innovantes qui suscite l’intérêt pour Metacade est le système révolutionnaire Metagrants, qui devrait permettre à la plateforme d’atteindre de nouveaux sommets tout en soutenant le secteur Web3 par la promotion et l’investissement dans de nouvelles idées.

Les développeurs sont encouragés à soumettre des idées de nouveaux jeux exclusifs dans un groupe, sur lequel les détenteurs de tokens MCADE peuvent voter. Les idées les plus populaires se voient accorder un financement de la trésorerie de la plateforme pour concrétiser les idées des développeurs. Le programme sera lancé au troisième trimestre 2023, et le premier titre sera lancé au premier trimestre 2024.

Le programme Metagrants offre à la communauté Metacade une plus grande autonomie dans la détermination de l’orientation du hub. Il ouvre l’accès à certains des meilleurs et des plus excitants nouveaux titres de Web3, avec des jeux entièrement approuvés par la communauté qui seront sur l’arcade de la plateforme.

Est-ce que MCADE vaudra $1 en 2023 ?

Grâce à l’engouement suscité par Metacade lors de sa presale, un montant important de $6,7m a été collecté en seulement 12 semaines. Ce chiffre continue d’augmenter à mesure que les investisseurs affluent vers MCADE, ce qui en fait potentiellement l’un des meilleurs investissements crypto de l’année.

Le prix du MCADE est actuellement de $0,014 et augmentera jusqu’à atteindre 0,02 $ à la fin de la presale. Les prévisions sont qu’une fois que MCADE sera sur les marchés, l’intérêt pourrait exploser. Avec les investisseurs en presale qui conservent leurs biens pour voir quels gains peuvent être réalisés et les nouveaux investisseurs qui se bousculent pour mettre la main sur l’offre restante, les prévisions selon lesquelles le MCADE franchira la barrière de 1 $ en 2023 ne sont pas irréalistes.

Acheter MCADE maintenant : Le meilleur investissement GameFi de 2023

À $0,014, MCADE semble sous-évalué, même en tenant compte des conditions du marché baissiers actuelles. La stratégie bien conçue, combinée au vaste potentiel à long terme de Metacade, signifie qu’il pourrait être une opportunité d’investissement intéressante en 2023.

Bien qu’investir dans MCADE ne remplace pas rapidement les milliards perdus en crypto, il représente un excellent investissement crypto pour tout investisseur.