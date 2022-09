L’une des critiques les plus couvertes d’Ethereum depuis sa création en 2015 a été sa consommation d’énergie gigantesque.

Bien qu’il ne soit pas aussi lourd que Bitcoin, il consomme néanmoins 0,2 % de l’électricité mondiale et est responsable de 20 % à 39 % de la consommation d’électricité de la crypto-monnaie dans son ensemble (Bitcoin revendique entre 60 % et 70 %).

Aujourd’hui et à l’avenir, cette consommation d’énergie a chuté de 99,95 % suite à la réussite de la fusion. C’est un exploit incroyable.

Qu’est-ce que le jeton Ethereum PoW ?

Les mineurs devront donc trouver une autre pièce à miner. Cependant, certains s’accrochent à l’espoir qu’un fork d’Ethereum maintienne le consensus de validation du Proof-of-Work qui leur permettra de continuer à miner.

Le jeton PoW sera reçu par largage aérien aux détenteurs d’Ethereum, son prix variant considérablement au cours des derniers jours. Culminant à 60 $, il se négocie actuellement à 18 $.

Comment fonctionne le minage d’Ethereum ?

Les mineurs d’Ethereum ont jusqu’à présent utilisé des ordinateurs puissants appelés ASIC pour valider les transactions. Avec le jalonnement, cela n’est plus nécessaire, ce qui signifie que leurs moyens de subsistance sont remis en question. Beaucoup sont passés à d’autres crypto-monnaies afin de continuer à les exploiter, et l’effet de cela peut être vu dans le taux de hachage de ces autres crypto-monnaies.

Le taux de hachage est une mesure de la puissance de calcul sur un réseau et est un indicateur de sécurité clé – plus le taux de hachage est élevé, plus la sécurité est élevée, car plus de mineurs doivent vérifier les transactions. Pour Bitcoin, le taux de hachage a atteint un niveau record la semaine dernière.

Zoomons sur cette année.

Cela montre que le taux de hachage a ouvert l’année à environ 170 EH/s, mais se situe maintenant au nord de 200 EH/s (et a atteint 280 EH/s plus tôt cette semaine). Et ce, malgré la chute du prix du Bitcoin de 40 000 $ à moins de 20 000 $.

Ethereum classique

Plus intéressant, cependant, est la hausse du taux de hachage observée sur Ethereum Classic. Cela a été drastique, passant d’environ 50 TH/s la semaine dernière à plus de 300 TH/s. Cela indique que les mineurs d’Ethereum passent à la variante classique avec leur équipement – un changement beaucoup plus facile que ce qui serait nécessaire pour passer à Bitcoin.

En effet, d’autres pièces ont également vu leur taux de hachage augmenter – Monero, Ravencoin, Ergo, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pour les mineurs qui n’ont pas opté pour des alternatives, ils espèrent que l’alternative Ethereum PoW s’imposera. Sinon, ils se retrouveront avec des ASIC coûteux et aucun cas d’utilisation réel, maintenant qu’Ethereum est une preuve de participation et ne génère plus de revenus de mineur.