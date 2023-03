Les prédictions pour Avalanche sont positives, mais est-ce que la presale de Metacade est un meilleur investissement ?

À la recherche du meilleur investissement crypto pour 2023 ? Avalanche attire beaucoup d’attention ces dernières semaines, mais les investisseurs les plus avisés se tournent plutôt vers la presale de Metacade. Dans cet article, vous découvrirez où les experts placent leurs prévisions de prix pour Avalanche pour 2023 et pourquoi les investisseurs affluent vers Metacade pour avoir une chance de récolter des gains significatifs.

Avalanche (AVAX) est un solide concurrent d’Ethereum.

Avalanche (AVAX) rivalise avec Ethereum en offrant une grande capacité de traitement et des vitesses de transaction ultra-rapides grâce à son mécanisme de consensus innovant Avalanche. Il est conçu pour être la solution privilégiée des dApps et des protocoles DeFi. Avalanche peut traiter jusqu’à 6 500 transactions par seconde (TPS) et peut être mis à l’échelle jusqu’à des millions de TPS en utilisant des sous-réseaux.

L’AVAX, le token d’Avalanche, joue un rôle crucial dans la sécurisation du réseau et dans le processus de staking et de rewards. Les rewards d’Avalanche, par exemple, sont actuellement à un niveau de 8,96% ( Staking Rewards ), ce qui a aidé à attirer des milliers d’utilisateurs sur son réseau.

Un rapport récent de Messari a démontré ce fait. Il indique que les transactions quotidiennes d’Avalanche ont augmenté de 85% au quatrième trimestre de 2022, tandis que les coûts moyens des transactions ont chuté de manière impressionnante de 26,8% du troisième au quatrième trimestre, ne coûtant que 0,10 $ par transaction. Cela représente une fraction d’Ethereum et a contribué à pousser les prévisions de prix d’Avalanche à la hausse pour le reste de 2023.

Prévisions de prix pour Avalanche (AVAX)

Alors que de nombreuses prévisions du prix du token Avalanche pour 2023 envisageaient initialement une évolution au-delà de la barre des 30 $, soit environ le double de son prix actuel de 15,70 $, les analystes ont commencé à projeter que les investisseurs AVAX pourraient réaliser des gains beaucoup plus importants. Plusieurs prévisions de prix pour Avalanche se situent maintenant à 56 $ pour la fin de l’année, tandis que certains pensent même qu’il pourrait atteindre son point historique le plus haut de 2022 d’environ 103 $.

Cette cible est ambitieuse mais certainement réalisable. Si ces prévisions pour Avalanche se révèlent exactes, les investisseurs d’aujourd’hui pourraient réaliser des gains de plus de 550%.

Le token Metacade (MCADE) s’enflamme en presale

Malgré les prévisions positives sur le prix du token Avalanche, de nombreux investisseurs ont choisi de se tourner vers la presale Metacade . Cela vient après une FOMO significative en prévision de plusieurs inscriptions sur des exchanges de renom une fois que la presale de MCADE prendra fin.

Les investisseurs sont enthousiasmés par Metacade pour sa plateforme communautaire qui vise à devenir une référence dans l’univers P2E grâce à ses fonctionnalités exceptionnelles. Il offre une interaction en temps réel avec des gamers et des crypto-addicts partageant les mêmes idées, des espaces pour découvrir des alphas GameFi exceptionnels, un système de récompenses pour les utilisateurs, et même une arcade virtuelle complète.

Toutes ces fonctionnalités ont attiré l’attention des communautés plus larges de la crypto-monnaie et du gaming. L’une d’entre elles, connue sous le nom de Metagrant, a conduit certains à qualifier Metacade comme l’une des presales les plus prometteuses de 2023. Ce programme offrira aux développeurs de jeux la possibilité de faire leur percée et pourrait propulser Metacade au rang de star pour le grand public.

Le processus est simple : les développeurs soumettent leurs propositions de jeux à un concours Metagrant pour que les détenteurs de MCADE votent. L’idée gagnante est financée par Metacade et bénéficie du soutien d’une base de fans fidèles. Les développeurs peuvent obtenir des commentaires sur leurs jeux de leurs fans les plus fervents en utilisant l’environnement Metacade et héberger le jeu final dans son arcade virtuelle pour que tout le monde puisse y jouer.

D’autres fonctionnalités, comme une section d’offres d’emploi et une organisation autonome décentralisée (DAO), toutes deux lancées en 2024, ont résonné auprès des investisseurs souhaitant investir dans une plateforme décentralisée offrant une valeur maximale à ses utilisateurs. Le potentiel de Metacade à bénéficier considérablement de l’effet de réseau et à exploser pratiquement du jour au lendemain a conduit les investisseurs à se précipiter sur la presale de MCADE, atteignant 15m $ dans sa dernière phase.

Prédiction de prix Metacade (MCADE)

En conséquence, de nombreux experts se montrent exceptionnellement optimistes quant à MCADE après ses performances phénoménales en presale. Alors que le token terminera sa presale à 0,02 $, de nombreuses prédictions estiment que le token pourrait grimper à 0,20 $ avant la fin de l’année.

Les analystes prévoient que MCADE pourrait atteindre 0,50 $ alors que le marché P2E s’accélère, offrant aux investisseurs des rendements de 2 400 %, surpassant largement ceux d’AVAX en 2023.

Metacade (MCADE) semble être le meilleur investissement

Bien qu’Avalanche bénéficie d’une croissance et de prévisions de prix impressionnants, il est difficile d’ignorer le potentiel phénoménal de la presale Metacade . Avec une multitude de fonctionnalités passionnantes, en particulier le programme révolutionnaire Metagrant, Metacade se positionne pour devenir un leader dans l’espace P2E.

Maintenant est le moment de saisir l’opportunité et d’acheter vos premiers tokens MCADE avant qu’ils n’arrivent sur les exchanges et potentiellement décollent dans la stratosphère. Ne manquez pas cette chance, cela pourrait être l’un des tokens les plus rentables de 2023 !