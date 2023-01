Les prévisions du prix de Metacade alors que les investisseurs craignent l’effondrement du marché Binance

Les investisseurs de BNB craignent que le marché de Binance ne résiste pas au marché baissier. Cependant, les investisseurs restent optimistes quant à l’avenir à long terme de Web3, et Metacade a été un projet essentiel qui amène de la positivité sur les marchés des cryptos.

La presale de MCADE a attiré des fonds à sept chiffres et la phase bêta a été épuisée en seulement trois semaines. Aujourd’hui, les investisseurs regardent à nouveau vers l’avenir.

Le marché Binance est menacé, et les investisseurs commencent à s’inquiéter.

Après l’effondrement de FTX en novembre, le marché boursier de Binance a réalisé un examen, “ proof of reserve ” pour montrer que les actifs numériques garantissaient entièrement les fonds des utilisateurs ; cependant, certains ont souligné une incohérence majeure dans le rapport final.

Les engagements en BTC de Binance étaient 245 millions de dollars plus importants que leurs réserves en BTC, ce qui signifie qu’une ruée vers les banques de type FTX pourrait causer des problèmes majeurs. Dans un tel cas, Binance pourrait être obligé de suspendre les retraits et de vendre d’autres actifs, ce qui aurait un impact négatif sur l’action des prix pour l’ensemble du marché crypto.

Après que Changpeng Zhao soit apparu sur CNBC pour discuter de la situation financière de Binance exchange, il est apparu que le PDG de Binance exchange était réticent à engager un cabinet d’audit du top 4 pour révéler les responsabilités. Cette hésitation a provoqué de la peur, de l’incertitude et du doute pendant le marché baissier de la crypto 2022.

Qu’est-ce que BNB ?

Binance (BNB) est une plateforme d’échange d’actifs numériques permettant de trader différentes crypto-monnaies. Les tokens BNB sont les tokens natifs du marché d’échange Binance et de la Binance Smart Chain – une blockchain de niveau 1 qui a été dérivée d’Ethereum tout en étant développée par le marché d’échange Binance.

Le BNB est utilisé pour faciliter les transactions sur Binance et payer les frais liés aux activités de négociation, tels que les frais de cotation ou de retrait. Le token BNB est également un élément essentiel de l’écosystème du marché Binance, permettant aux utilisateurs de recevoir des récompenses par le biais d’un programme de cash-back et de participer à des événements de vote communautaire.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est un projet de développement de la plus grande salle d’arcade de la blockchain. C’est le premier projet communautaire de ce type et il vise à devenir un hub central pour les utilisateurs de Web3 pour jouer, gagner, socialiser et apprendre tout ce qui concerne GameFi .

Metacade proposera divers jeux d’arcade et fusionnera ses titres classiques avec des fonctionnalités de type « play-to-earn ». De plus, les joueurs pourront participer à des tournois et accéder à plusieurs méthodes différentes pour gagner un revenu en crypto grâce à Metacade .

Après l’annonce du lancement de la presale du token MCADE, Metacade a suscité un niveau d’investissement important en un court laps de temps. La phase bêta de la presale a été épuisée en seulement trois semaines, Metacade ayant rapidement vendu 140 000 000 de tokens MCADE au prix de 0,008 $.

Comment fonctionne Metacade ?

Développé sur la blockchain Ethereum, Metacade est une plateforme de jeu complète qui offre des récompenses en crypto aux joueurs dans divers grands jeux d’arcade. De plus, les utilisateurs peuvent découvrir les dernières tendances GameFi, partager des critiques de jeux, et gagner des tokens MCADE pour contribuer à des informations utiles à la communauté.

Grâce à Metacade, les utilisateurs peuvent également démarrer une carrière dans le Web3. La plateforme mettra les joueurs en relation avec des opportunités d’emploi rémunéré et offrira des rôles de bêta-test à sa communauté, permettant aux joueurs de gagner des crypto tout en jouant à de tout nouveaux jeux basés sur la blockchain.

Metacade peut favoriser la croissance du secteur du GameFi grâce au programme Metagrants. Ce programme permettra aux utilisateurs de voter pour les meilleurs jeux blockchain émergents et de fournir un financement de démarrage pour soutenir le développement des jeux. Metacade est un projet GameFi tout-en-un qui offre une valeur significative à la communauté des jeux en crypto-monnaies.

Metacade est incontestablement la meilleure opportunité d’investissement.

Les investisseurs de BNB sont inquiets des récents commentaires de Changpeng Zhao et de ce qu’ils pourraient signifier pour l’avenir du marché Binance. En revanche, les premiers utilisateurs de MCADE sont de plus en plus enthousiastes quant à l’avenir.

MCADE est un tout nouveau token qui a un énorme potentiel à long terme. Les premiers participants à la presale ont une occasion rare de réaliser des gains de plus de 10x au cours des prochaines années, car le prix actuel de 0,01 $ semble sous-évalué.

Lorsque Metacade achèvera sa presale et lancera sa plateforme de jeu tout-en-un, il pourrait devenir l’une des plus grandes plateformes de jeu du Web3. À terme, le token MCADE pourrait valoir plus d’un dollar, soit une hausse importante de 50 fois par rapport à la fin de la presale.

Est-ce que MCADE vaut la peine d’être investi ?

Alors que les investisseurs de BNB sont inquiets, l’avenir semble certainement brillant pour Metacade. Metacade pourrait être la meilleure opportunité d’investissement pendant le marché baissier, et devrait devenir l’une des plus grandes plateformes de jeux disponibles.

Le token MCADE ne vaut actuellement que 0,01 $, et son prix passera à 0,02 $ à la fin de la presale. Les investisseurs n’ont qu’un temps limité pour accéder à MCADE à ce niveau de prix avant que Metacade ne soit épuisé. Comme tu peux le voir, Metacade semble certainement être un investissement solide, car les premiers investisseurs pourraient profiter de gains allant jusqu’à 50x au cours de 2023.

