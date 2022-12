Les retraits affluent de Binance, CZ met en garde contre la route « cahoteuse » à venir

Points clés à retenir

Binance est une fois de plus dans le vif du sujet.

Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde fait face à une augmentation sans précédent des retraits de sa plateforme. Plus de 3 milliards de dollars de fonds ont fui la plate-forme la semaine dernière, selon les données de la chaîne.

Cela fait suite à plusieurs histoires qui ont effrayé les investisseurs. Le premier était le rapport selon lequel des accusations criminelles pourraient être portées contre le PDG Chengpeng Zhao, en relation avec une enquête de plusieurs années sur le blanchiment d’argent.

Ensuite, il y a eu l’arrêt des retraits de la pièce stable USDC, qui était dû à une sortie étonnamment élevée en dehors des heures d’ouverture des banques (les swaps ont dû être acheminés via des banques basées à New York). Les retraits de l’USDC ont depuis repris normalement, avec un temps d’arrêt total d’environ 8 heures.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Mais la véritable raison du flot de retraits est que l’effondrement spectaculaire de FTX, pour lequel l’ancien PDG Sam Bankman-Fried a été arrêté lundi, a rompu la confiance dans l’industrie de la cryptographie.

Ce n’est pas nécessairement juste pour les entreprises honnêtes, mais c’est logique. Les clients doivent d’abord prendre soin d’eux-mêmes, et il est logique de se retirer maintenant jusqu’à ce que la poussière retombe, car il n’y a vraiment aucun inconvénient à le faire.

L’adresse officielle de preuve de réserves de Binance montre que les sorties de Bitcoin ont également augmenté de manière significative au cours des dernières 48 heures :

Binance ne n’aide pas non plus avec sa mauvaise tentative de preuve de réserves, qui n’a rien fait pour apaiser les inquiétudes de l’industrie. Les divulgations ne montrent pas les passifs, ce qui signifie qu’elles sont redondantes lorsqu’il s’agit d’évaluer correctement si tous les actifs sont adossés.

L’inquiétude suscitée par l’arrêt des retraits de l’USDC et le manque de transparence avec la preuve des réserves a finalement été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase en termes de confiance, et les investisseurs ont afflué pour effectuer des sorties.

Bien sûr, les fonds qui sortent sont parfaitement acceptables. Autrement dit, en supposant que tout est au-dessus du bord, pour lequel il n’y a aucune raison de croire que ce n’est pas le cas. Néanmoins, le fait que les clients ne puissent pas se vérifier et doivent faire confiance à la parole d’un PDG n’est pas vraiment rassurant.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022