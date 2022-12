Les spécialistes prédisent que Metacade pourrait tripler son prix en presale

Metacade est une toute nouvelle plateforme de métavers qui connecte les amateurs de play-to-earn avec des opportunités passionnantes dans le monde du Web3 et de la GameFi. Avec son jeton natif MCADE qui vient de commencer son opération de presale, de nombreux investisseurs s’attendent à des gains importants.

Le projet lui-même est bien positionné pour réussir dans le Web3 et a des plans pour une grande expansion. Metacade englobe plusieurs domaines clés de l’avancée technologique tout en offrant une gamme d’avantages aux membres de la communauté. En résumé, Metacade a une large offre qui peut servir à d’innombrables personnes et les traders avides affirment que le jeton MCADE pourrait potentiellement tripler de valeur dans les semaines à venir. Mais dans quelle mesure Metacade peut-il se développer ? Il est temps d’y jeter un coup d’œil !

GameFi : repousser les limites des jeux vidéo

Le terme GameFi est une combinaison de « jeu » et de « finance », un nouveau domaine débloqué par la technologie blockchain. De plus, la combinaison du jeu et du gain est rendue possible par la génération de liquidités durables au sein des économies de jeu. C’est quelque chose que les jeux traditionnels ne peuvent tout simplement pas commencer à égaler.

La GameFi est un secteur en pleine expansion de la technologie blockchain. Les marketplaces intégrées constituent la base d’une économie de jeu entièrement fonctionnelle où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des actifs numériques pour accéder à des fonctionnalités de jeu et à des objets personnalisables. C’est également un espace où les joueurs peuvent gagner de l’argent tout en jouant.

De nos jours, nous constatons qu’un nombre croissant de développeurs innovants choisissent de créer leurs jeux on-chain. À l’avenir, on peut s’attendre à ce que l’industrie de la GameFi se développe encore plus. À l’heure actuelle, les jeux représentent une industrie de plusieurs milliards de dollars et plus de 3 milliards d’individus dans le monde se définissent comme des joueurs. Désormais, ils peuvent tous accéder à des titres qui offrent des récompenses sous forme de monnaie numérique.

Étant construit sur la blockchain, le processus d’achat et de vente est un générateur de liquidités naturel pour les plateformes GameFi. Ces liquidités peuvent être utilisées pour rémunérer les joueurs pour le temps qu’ils passent dans le jeu. Que les récompenses en jetons soient obtenues en améliorant leurs compétences, en progressant dans les niveaux ou en battant leurs adversaires, l’aspect » play-to-earn » est une proposition extrêmement attrayante pour les joueurs du monde entier.

L’intérêt de la réalité virtuelle

Actuellement, le métavers est un centre de développement technologique. Toute une série de mondes virtuels sont en cours de construction, certains étant conçus pour les loisirs et d’autres pour le travail. Ils sont principalement créés pour accueillir des jeux massifs à monde ouvert qui immergent totalement les joueurs dans des environnements numériques spectaculaires.

Les jeux sur blockchain et les métavers fonctionnent de pair. Les actifs numériques auto-détenus offrent un plus grand niveau de contrôle aux utilisateurs et le métavers lui-même offre aux utilisateurs un niveau d’immersion jamais atteint auparavant. Ces caractéristiques se combinent pour créer des paysages presque réels où les joueurs peuvent explorer, s’aventurer et, grâce à la technologie blockchain, gagner de l’argent.

Metacade est un projet qui semble prêt à dominer ce futur domaine. La plateforme Metacade est en train de construire un métavers tentaculaire qui offre une gamme de jeux de style arcade play-to-earn ainsi que des avantages uniques. Le projet est fondamentalement axé sur la communauté et vise à fournir une multitude de services utiles qui peuvent contribuer à étendre le monde de la GameFi et du Web3.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) exactement ?

Metacade est une plateforme Web3 qui se positionne comme le point d’accès unique aux jeux P2E et Web3. Il s’agit d’une sorte d’arcade en ligne pour les amateurs de crypto-monnaies. Bien sûr, au lieu d’avoir un seul titre de jeu, Metacade va héberger toute une gamme de jeux. Plus intéressant encore, certains de ces jeux seront conçus et développés par les utilisateurs de Metacade.

En plus d’offrir une gamme de titres play-to-earn au sein de Metacade, le projet offre des opportunités de gains uniques aux utilisateurs. Metacade vise à encourager la croissance continue du secteur de la GameFi en encourageant une approche communautaire pour aborder les derniers jeux play-to-earn.

En d’autres termes, les utilisateurs peuvent partager leurs connaissances sur leurs jeux préférés, par exemple des conseils sur la façon d’améliorer les performances ou de maximiser le potentiel de gain. Ensuite, Metacade récompensera les utilisateurs qui partagent et s’engagent avec la communauté.

Rôles particuliers dans la GameFi

La communauté Metacade a également accès à des opportunités d’emploi uniques. Certains des meilleurs jeux GameFi en devenir publieront des annonces de tests dans le métavers de Metacade, à la recherche de passionnés de GameFi et de natifs du Web3 pour rechercher des bugs et fournir des commentaires.

Il s’agit d’une occasion unique d’accéder aux jeux les plus prometteurs avant leur lancement officiel. La communauté Metacade pourra jouer à ces titres et gagner des jetons MCADE en récompense du service qu’elle rend aux équipes de développement des jeux.

Stimuler l’innovation

Metacade a également intégré une fonctionnalité qui permettra aux meilleurs innovateurs de la GameFi de lancer leurs créations dans le monde du Web3. Le financement fait partie intégrante du processus de développement. Pour que les jeux atteignent leur plein potentiel et concrétisent pleinement les idées de base que les joueurs veulent voir, le financement initial est crucial.

Le programme Metagrants a été conçu pour aider les développeurs de jeux dans ce contexte. Les membres de la communauté décideront des propositions de jeux dont ils aimeraient le plus assister au développement et pourront voter pour un gagnant qui recevra une subvention dans le cadre du programme. De cette manière, la communauté Metacade influencera directement l’avenir de l’industrie de la GameFi en établissant des relations précoces avec des développeurs innovants et en leur donnant un coup de main pendant le processus de développement.

Pourquoi le potentiel de Metacade (MCADE) est-il si élevé ?

À l’heure actuelle, le jeton MCADE est sous-estimé – considérablement sous-estimé. Le jeton vient de commencer sa presale, les premiers investisseurs ont donc une excellente occasion de réaliser des gains importants à mesure que le métavers révolutionnaire se développe.

Le projet a pris une place importante à l’intersection de secteurs technologiques en constante expansion. Entre 2016 et 2021, le nombre total de détenteurs de crypto-monnaies est passé de moins de 5 millions à près de 300 millions . Il s’agit d’une multiplication par 59 en seulement 5 ans.

Au cours de cette période, le secteur a connu des améliorations technologiques majeures dans certains domaines clés. Les écosystèmes dApp tels que Ethereum et Solana ont amélioré la vitesse des transactions, ce qui favorise massivement l’avenir du Web3. Metacade cherche à servir les utilisateurs du Web3 de plusieurs manières clés, en reliant la communauté et en fournissant des récompenses en crypto-monnaie par la même occasion.

Prévision du prix de MCADE

Avec ses nombreuses fonctionnalités incroyables, le projet Metacade est en passe de devenir un acteur majeur du métavers. Qu’il soit question d’applications décentralisées innovantes ( dApps ), de développement technologique à travers le métavers ou de possibilités de gains exclusifs pour les joueurs grâce à une sélection de jeux de style arcade, le projet Metacade est vraiment très vaste.

Comme le jeton MCADE ne fait que commencer sa presale, les investisseurs en crypto-monnaies du monde entier sont impatients de s’impliquer. Les traders experts s’attendent à des gains compris entre 100 % et 200 %, certains affirmant qu’ils pourraient même dépasser ce chiffre. Une chose est certaine, le jeton MCADE est actuellement sous-estimé et il est mis en vente pour seulement 0,008 $ par jeton pendant la presale. Avec toute la valeur offerte, il pourrait rivaliser avec les plus grandes plateformes GameFi du monde entier dans les années à venir.