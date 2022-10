Points clés à retenir

L’intérêt de la crypto-monnaie se retrouve au plus bas de l’année au Royaume-Uni, en baisse de 82 % par rapport à l’année dernière.

D’autre part, 30 % des Britanniques ont acheté, ou connaissent quelqu’un qui a acheté des crypto-monnaies.

Ce nombre continue d’augmenter régulièrement – il est le plus élevé depuis le début de l’enregistrement des résultats en 2019.

La corrélation entre le prix de Bitcoin et l’intérêt de Google pour la crypto-monnaie est extrêmement élevée à 0,72 (1 indique une corrélation parfaite, 0 indique aucune corrélation).

Les données suggèrent que l’intérêt s’apaisera jusqu’à ce que l’action positive sur les prix du Bitcoin revienne, mais l’adoption générale augmente tout de même.

Les marchés baissiers écrasent les prix, nous le savons tous.

Mais la chute des rendements a-t-elle également étouffé l’intérêt pour la crypto-monnaie ? Nous avons examiné l’intérêt des crypto-monnaies au Royaume-Uni pour voir si nous pouvions découvrir des modèles.

L’intérêt pour les crypto-monnaies atteint son plus bas niveau de l’année

Alors que la crypto-monnaie s’est effondrée l’année dernière, passant d’un niveau record de près de 69 000 $ à un niveau situé juste en dessous de 20 000 $, l’intérêt a suivi.

En fait, en regardant les tendances de recherche Google, l’intérêt au Royaume-Uni continue de baisser, pour atteindre son plus bas niveau depuis 2020.

Le volume de recherche, comme indiqué dans le graphique ci-dessous, a chuté de 82 % depuis le record absolu de novembre dernier. La réduction progressive en dehors de quelques pics s’ajoute au niveau d’inquiétude – des chiffres récents suggèrent que cette tendance pourrait bien continuer à baisser.

Le nombre de propriétaires de crypto-monnaies britanniques est en hausse

Sur une note plus positive, le nombre de Britanniques possédant une crypto-monnaie ou qui connaissent quelqu’un qui possède une crypto-monnaie est à un niveau record, atteignant 30 %.

Cela reflète la tendance à long terme de l’adoption de la crypto-monnaie et de son passage dans la conscience dominante. Cela pourrait également être dû au fait que le crash est si grave qu’il a généré de nombreux gros titres, avec plus de personnes conscientes de ceux qui les entourent qui ont acheté de la crypto-monnaie (et donc subissent probablement de lourdes pertes).

L’intérêt britannique pour la crypto-monnaie est fortement corrélé au prix du Bitcoin

Cela soulève la question évidente – dans quelle mesure le prix de Bitcoin est-il corrélé au niveau global d’intérêt pour la crypto-monnaie ?

La réponse est… très corrélée. En fait, mathématiquement parlant, la corrélation entre les deux variables est de 0,72 au cours de la dernière année, ce qui, considérant 1 comme une corrélation parfaite de « 100 % », est tout à fait remarquable.

J’ai tracé le prix du Bitcoin par rapport au volume de recherche de Google sur le graphique ci-dessous, qui montre cette forte corrélation de manière visuelle.

Conclusion

En conclusion, le graphique final montre – si ce n’était pas évident – pourquoi l’intérêt pour la crypto-monnaie a chuté cette année.

Le prix du Bitcoin est en baisse de 72 % par rapport à novembre dernier, avec un intérêt pour la crypto-monnaie en baisse de 82 % selon Google. Ce n’est pas une coïncidence – tout le monde aime un marché haussier, et une fois que l’argent facile cesse d’être gagné, ceux qui y sont destinés à la spéculation disparaissent.

D’autre part, ces données montrant que la propriété de la crypto-monnaie et la sensibilisation générale restent à la hausse témoignent du fait que, malgré l’effroyable action des prix et la récente baisse d’intérêt, la crypto-monnaie continue de se généraliser davantage.