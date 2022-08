Points clés à retenir

L’intérêt pour la crypto-monnaie, selon les données de Google, est de 16,6 % inférieur cette année par rapport à la moyenne mondiale de 2021.

La chute du prix du Bitcoin cette année est de 52,7 %, tandis que les licenciements et les liquidations ont également frappé l’industrie.

La plus forte baisse d’intérêt concerne les Pays-Bas, avec une baisse de 37 %, suivis de l’Irlande et de la Nouvelle-Zélande.

La République centrafricaine va à l’encontre de la tendance, avec un taux d’intérêt de 592 % après que son propre gouvernement a annoncé que Bitcoin aurait cours légal en avril.

D’autres pays africains – le Maroc et le Kenya – emboitent le pas, avec des sauts impressionnants de 61 % et 55 % respectivement d’intérêt par rapport à l’année dernière.

L’intérêt des pays en développement pour la crypto-monnaie est resté plus ferme que celui du monde développé, de nombreux pays ayant augmenté cette année malgré le ralentissement.

Le marché de la crypto-monnaie a fortement baissé en 2022. Le prix du Bitcoin – qui n’est pas étranger à la volatilité – est actuellement inférieur de 52 % au niveau de 47 700 $ auquel il s’échangeait au jour de l’An.

Mais il n’y a pas que les prix qui ont fléchi. Nous avons vu des liquidations d’acteurs majeurs alors que la contagion a tourbillonné – notamment l’effondrement de l’ancienne pièce du top 10 Luna et la spirale de la mort de sa pièce stable UST en mai, mais aussi des dépôts de bilan pour les prêteurs de crypto Celsius et Voyager Digital, pour n’en nommer que quelques-uns.

Malheureusement, les licenciements ont également balayé l’industrie. Rien de plus prestigieux que Coinbase, qui a licencié 18 % de son personnel (1 110 employés), quelques mois seulement après avoir dépensé des millions pour une publicité du SuperBowl.

Nous étions donc curieux – l’intérêt a-t-il diminué dans le monde entier cette année en réponse à l’hystérie du marché haussier qui touche à sa fin ? Si oui, quels sont les intérêts des pays pour la crypto-monnaie qui ont le plus diminué ?

L’intérêt pour les crypto-monnaies chute de manière significative en 2022

La baisse d’intérêt à travers le monde est de 16,6 %, une baisse assez brutale. Le pire pays est les Pays-Bas, avec une baisse vertigineuse de 37 %, suivis de leurs homologues européens, l’Irlande, avec une baisse de 30 %, et la Nouvelle-Zélande, avec une chute de 28 %.

Notamment, les États-Unis sont les prochains avec une baisse de plus de 26 % par rapport au volume de recherche de 2021. Les États-Unis étant toujours à l’origine d’une si grande partie des volumes du marché, cela symbolise à quel point le marché est différent aujourd’hui par rapport à l’année dernière, contextualisant les licenciements et l’effondrement des prix que nous avons vus.

Fait intéressant, les pays les plus résilients en termes d’intérêt pour la crypto-monnaie sont principalement des pays en développement – le Maroc, le Kenya, le Sri Lanka, le Nigeria et la Colombie se classent tous parmi les pays où l’intérêt a réellement augmenté. Pour le Maroc et le Kenya, les deux pays africains ont connu des sauts de 61 % et 55 % respectivement.

L’intérêt au cours du dernier mois a encore baissé

Le marché baissier s’est vraiment accéléré depuis mai, lorsque Terra a fait faillite, et par conséquent, les derniers mois ont été brutaux. En examinant les chutes en juillet seulement par opposition à l’ensemble de 2022, la chute est encore pire. La moyenne mondiale montre qu’il y a 63 % de recherches de crypto-monnaie en moins ce mois-ci par rapport à la moyenne de 2022.

La Nouvelle-Zélande, l’Espagne, le Venezuela et, ce qui est assez surprenant, les États-Unis et le Canada, sont tous parmi les pays qui connaissent la plus forte baisse d’intérêt. Les recherches aux États-Unis ont chuté de 59 %, le Canada juste derrière avec 58 %.

Le Salvador

Le président salvadorien Nayib Bukele tweete souvent que son gouvernement « achète à la baisse » lorsque Bitcoin s’effondre. Il semble que les citoyens de son pays, où Bitcoin a cours légal depuis l’année dernière, ne soient pas du même avis.

Selon les tendances de recherche de Google, l’intérêt pour Bitcoin a encore diminué en juillet au Salvador que dans tout autre pays, par rapport aux chiffres de 2021. Une baisse d’une certaine forme est à prévoir, étant donné l’augmentation inévitable des recherches lorsque Bukele l’a annoncé comme ayant cours légal en 2021, mais une baisse de 63 % est préoccupante et met en évidence à la fois l’effet néfaste du marché baissier et les défis de l’intégration du population à Bitcoin au Salvador.

Dans l’ensemble, l’intérêt au cours de 2022 dans son ensemble a chuté de 17,9 % par rapport à 2021, ce qui n’est pas aussi brutal que la chute de 64 % de juillet – mais reste une chute importante.

République centrafricaine

Il y avait une nation en dehors des graphiques ci-dessus à des fins d’échelle. Et c’est parce que la République centrafricaine fait exploser ces chiffres. L’intérêt pour la crypto en juillet 22 a augmenté de 715 % en juillet 22 (592 % pour 2022 dans son ensemble) par rapport aux chiffres de 2021.

C’est, bien sûr, parce qu’ils sont devenus la deuxième nation à déclarer Bitcoin comme ayant cours légal en avril. Non seulement cela, mais ils sont allés encore plus loin – en annonçant la tokenisation des riches ressources du pays (diamants, uranium, pétrole) avec une crypto-monnaie nouvellement lancée « Sango Coin ».

Pourtant, parmi les pays les plus pauvres du monde, et avec seulement 10 % d’entre eux ayant accès à Internet, la question de savoir si c’est une initiative prudente est une histoire pour un autre jour.