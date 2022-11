Suite à un article que nous avons écrit sur l’adoption de la crypto-monnaie au Royaume-Uni, nous avons préparé celui-ci qui aborde un peu plus profondément dans les villes britanniques qui possèdent le plus de crypto-monnaies et quelle est la variance à travers le pays.

L’investisseur britannique moyen en crypto-monnaie a dépensé 473 £

Dans l’ensemble, un Britannique sur trois à travers le pays possède une crypto-monnaie, selon l’enquête de VoucherCodes.

Le montant moyen dépensé en crypto-monnaie est de 473 £. Ce ne sont pas des montants qui impactent beaucoup la vie, mais pour certains, les dépenses sont nettement plus élevées.

5 % des Britanniques ont dépensé plus de 2 000 £ pour investir dans les crypto-monnaies. De toute évidence, les marchés ont été gris cette année. Le récent effondrement de FTX n’est que le dernier coup de marteau porté à une industrie qui a lutté toute l’année.

Cela signifie qu’une grande partie de ces investisseurs britanniques sont probablement dans le rouge, avec des prix sur le marché des crypto-monnaies en chute libre depuis le sommet historique de Bitcoin de près de 69 000 $ en novembre 2021.

Londres, première ville crypto, Belfast deuxième

Londres ouvre la voie avec un investissement moyen de 777 £.

Il n’est pas surprenant que Londres, étant la plaque tournante financière du Royaume-Uni – ou peut-être même la plaque tournante de l’Europe dans son ensemble – soit en tête du peloton.

Un investissement de 777 £ est bien au dessus de la moyenne de 473 £. Belfast est peut-être plus remarquable en deuxième position, la ville d’Irlande du Nord dépensant en moyenne 699 £ – pas trop loin de Londres.

La ville galloise de Cardiff complète le top trois, déboursant en moyenne 572 £ sur la crypto-monnaie.

Newcastle dépense moins dans les crypto-monnaies

À l’autre extrémité de l’échelle se trouve Newcastle, avec un investissement de 230 £ en moyenne, le plus bas de l’enquête.

La ville du Nord (qui possède la plus grande équipe de football du monde, selon ce journaliste totalement impartial) dépense plus de 50 % de moins que la moyenne britannique, et près de 70 % de moins que les Londoniens.

Avec la façon dont les prix évoluent, il semble que les Geordies aient fait le bon choix. Les autres villes qui dépensent en dessous de la moyenne sont Liverpool, Brighton, Leicester et Sheffield.

