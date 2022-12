La majeure partie de l’offre de Bitcoin est désormais déficitaire

Points clés à retenir

Bitcoin était la classe d’actifs la plus performante entre 2011 et 2021, mais l’année 2022 n’a apporté que de la douleur.

Après avoir augmenté de 14 fois depuis son creux pandémique de mars 2020 à son sommet historique en novembre 2021 de 68 739 $, Bitcoin a lutté dans un environnement à risque.

Le recul a été si sévère que la majorité de l’offre est en position déficitaire.

Quelle course cela a été pour Bitcoin .

Mais alors que nous fermons le chapitre de 2022, la fête s’est transformée en cauchemar pour la plupart. Littéralement, la plupart. Parce que la majorité de l’offre de Bitcoin, qui, au moment où j’écris, est de 19,24 millions de Bitcoins, est dans une position déficitaire.

J’ai déjà écrit sur cette tendance, et comme le montre le graphique ci-dessus, nous avons déjà vu plus de 50 % de l’offre dans une position déficitaire. Mais après un répit, le marché a recommencé à baisser après qu’un certain M. Bankman-Fried a été exposé au grand jour.

Mais c’est une statistique qui donne à réfléchir si l’on considère qu’au cours de la décennie entre 2011 et 2021, Bitcoin était la classe d’actifs la plus performante au monde. Explosant de quelques fractions de centime à près de 69 000 dollars l’an dernier, cela a rendu beaucoup de gens très, très riches.

Mais pour quiconque a acheté pendant la pandémie, l’histoire est probablement très différente. En étendant le graphique ci-dessus au cours de la décennie, les hauts et les bas sont évidents.

Environnement macro sans précédent pour Bitcoin

La seule chose qui est flagrante est que pour la première fois dans l’histoire de Bitcoin, il connaît maintenant un marché baissier dans l’économie au sens large.

Lancé en 2009, Bitcoin avait, jusqu’en 2022, connu l’un des marchés haussiers les plus longs et les plus explosifs de l’histoire financière. Les actifs à risque dans tous les domaines ont grimpé en flèche, le S&P 500 affichant un rendement de 7X depuis son point bas au milieu du grand krach financier jusqu’à son niveau de début de l’année 2022.

« Les scandales et les risques idiosyncratiques du secteur des crypto-monnaies ont été nombreux cette année. Néanmoins, malgré les événements torrides dans l’industrie de la cryptographie qui ont sans aucun doute aggravé les choses, Bitcoin a chuté en raison de l’environnement macro plus large, qui a tourné en dérision toute pensée selon laquelle Bitcoin n’est pas un actif à haut risque », a déclaré Max. Coupland, directeur de CoinJournal, lors de l’évaluation de l’évolution des prix de Bitcoin en 2022.

Sur cette note, lorsque l’on trace le niveau de prix de Bitcoin par rapport au S&P 500, tout semble sain. La seule chose est que j’ai coupé le tableau au début de l’année 2022.

Le graphique ci-dessous fait ensuite la même chose – trace le S&P 500 contre Bitcoin. Seulement cette fois, il se concentre sur 2022, montrant que le marché boursier et Bitcoin ont plongé.

Le récit « Bitcoin n’est pas corrélé » n’est plus

Bien sûr, le récit selon lequel Bitcoin n’est pas corrélé est complètement mort. Non seulement cela, mais la pensée erronée qui a conduit certains à conclure que Bitcoin est une couverture contre l’inflation s’est avérée insensée.

Il n’y a pas d’autre moyen de le dire – Bitcoin s’est négocié comme un actif à haut risque.

En fait, il s’est négocié comme un actif à si haut risque que non seulement il était l’actif le plus performant de la décennie entre 2011 et 2021, lorsque les marchés ont bondi et que tous ces actifs à risque ont imprimé des gains fulgurants, mais maintenant que nous vivons le revers de la médaille, il a fait pire que presque tout.

Il a reculé si sévèrement que les gains qui ont été vus pour dire que c’est le titre d’actif le plus performant ne suffisent plus à empêcher le fait que la majeure partie de l’offre est détenue par des investisseurs qui se retrouvent dans des positions déficitaires.

