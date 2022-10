La majorité des adresses Bitcoin sont désormais sous l’eau

Bitcoin a été l’une des classes d’actifs ayant l’accélération la plus rapide de l’histoire.

Se négociant à des fractions de centime il y a 14 ans, il a atteint près de 69 000 $ l’an dernier.

C’est dans ce contexte de gains scandaleux qui montre à quel point il est remarquable que la majeure partie de l’offre de Bitcoin soit désormais déficitaire. En comparant le prix actuel du Bitcoin au prix auquel les pièces de chaque adresse ont été déplacées pour la dernière fois, seules 49,4 % des adresses sont dans le vert.

Mis à part quelques brèves visites en dessous de 50 % en septembre, c’est la première fois depuis la pandémie de COVID de mars 2020 que la majorité des adresses Bitcoin sont dans le rouge.

L’émotion

Il y a peut-être une leçon de FOMO ici.

Il est étonnant de voir combien d’argent a été versé sur les marchés de la crypto-monnaie pendant la pandémie, avec la crypto-monnaie se frayant constamment une place dans la couverture médiatique, les salons de discussion Zoom et la conscience dominante, et que la majeure partie du réseau est maintenant sous l’eau.

Un zoom arrière sur la création de Bitcoin en 2010 montre comment le prix a vraiment augmenté ces dernières années – ainsi que le nombre d’adresses faisant un profit qui ont chuté par la suite lorsque les mauvais jours sont arrivés.

Cela ne nous montre pas vraiment quelque chose que nous ne savions pas déjà, mais je pense néanmoins que cela souligne à quel point ce marché baissier a été brutal. En repensant au marché baissier de 2018, le fond a été atteint lorsque les adresses réalisant du profit sont tombées en dessous de 40 %.

En mars 2020, bien qu’il s’agisse d’un mois extrêmement aberrant compte tenu de l’arrivée réelle du COVID, nous sommes tombés en dessous de 45 %.

Dans ce contexte, nous devons aller un peu plus loin ici. Mais quel est exactement ce contexte ? Je pense en fait que les métriques des hivers cryptographiques précédents ici sont en grande partie hors de propos. La crypto-monnaie a trop évolué pour être comparée à l’époque où la liquidité était si rare et où Bitcoin était confiné aux coins les plus reculés d’Internet. Ce n’était pas un actif financier courant, et j’hésite donc à trop tirer de l’étude de ces périodes.

Deuxièmement, les cycles précédents ne se sont pas accompagnés d’un marché baissier sur l’ensemble des actifs financiers. Le marché boursier a enregistré des gains imparables depuis 2009, année où Satoshi Nakamoto a essentiellement inventé la crypto-monnaie lorsqu’il a publié le livre blanc Bitcoin.

Permettez-moi donc d’être très clair : la crypto-monnaie n’a jamais existé tant qu’il y a eu un marché baissier, ou – oserais-je le dire – une récession. Dans cet esprit, les comparaisons avec les cycles précédents doivent être faites avec prudence. Il ne s’agit pas simplement d’attendre pour rebondir inévitablement.

C’est peut-être exactement ce qui va se passer. Qui sait, mais ce que je veux dire, c’est qu’un tel optimisme aveugle est déplacé. Il s’agit d’un environnement sans précédent pour la crypto-monnaie.

Et compter plus d’adresses déficitaires montrent à quel point nous sommes tombés.