Les marchés de la crypto-monnaie se rallient mais les dégâts restent importants

Points clés à retenir

Bitcoin est en hausse de près de 50 % par rapport à ses plus bas niveaux, mais il est toujours en baisse de plus des deux tiers par rapport à ses sommets historiques.

Certaines mesures en chaîne montrent à quel point le rallye pâlit par rapport à la chute précédente.

Les nouvelles positives de l’industrie restent rares, alors que le marché se prépare à accueillir la nouvelle politique de taux d’intérêt, qui sera révélée lors de la réunion du FOMC mercredi.

Commençons par une devinette. Quel profit/perte avez-vous réalisé si un actif que vous possédez augmente de 47 %, après avoir chuté de 77 % auparavant ?

La réponse est une perte macabre de 67 %.

C’est la situation difficile à laquelle sont confrontés les investisseurs Bitcoin qui ont acheté la pièce lorsqu’elle était à des sommets historiques, à la fin de l’année 2021. Alors que les marchés ont démarré l’année de manière scintillante, il est important de ne pas perdre de vue l’essentiel.

Les humains ont cependant la mémoire courte. Avec Bitcoin en hausse de près de 50 % par rapport à ses plus bas qui ont suivi l’effondrement de FTX , les marchés de la crypto-monnaie ont à nouveau ce sentiment vertigineux à leur sujet. C’est incroyable ce que l’espoir peut faire pour les gens, hein ? Et par espoir, je veux dire espérer que les taux d’intérêt redescendront.

La Réserve fédérale contrôle le prix du Bitcoin

J’ai écrit un article la semaine dernière sur la façon dont ce dernier rallye, s’il montre quelque chose, prouve simplement une fois pour toutes à quel point Bitcoin se négocie en tant qu’actif à risque extrême.

Bitcoin a été écrasé l’année dernière alors que les banques centrales du monde entier sont devenues bellicistes pour la première fois de l’existence de Bitcoin. L’argent bon marché de la dernière décennie n’étant plus disponible et les rendements élevés disponibles sur d’autres investissements tels que les bons du Trésor, les actifs à haut risque se sont effondrés.

Le secteur de la technologie, également notoirement sensible aux taux d’intérêt, a licencié des employés à gauche, à droite et au centre – Meta, Salesforce, Twitter, Google, et la liste continue.

Cette dernière reprise survient maintenant alors que l’inflation commence à se calmer, avec l’espoir renouvelé que la douleur de la politique monétaire étouffante prendra, en fait, un jour fin.

Le marché reste ravagé

Alors que l’image semble sans aucun doute plus rose qu’il y a deux mois, le marché de la crypto-monnaie est toujours dans un monde rempli de douleur.

Les faillites continuent d’affluer – consulter le dossier sur Genesis de la semaine dernière – alors qu’il existe de nombreux autres catalyseurs potentiels de baisse alors que le marché continue de plonger dans le désordre chaotique de Sam Bankman-Fried : DCG présente toujours beaucoup d’incertitude, par exemple.

Alors que les prix évoluent bien, il n’y a pas de nouvelles particulièrement bonnes pour expliquer ce rallye. Comme je l’ai dit, tout est dans la macro et les investisseurs gardent les yeux fixement rivés sur la Réserve fédérale.

Quelques graphiques brossent un bon tableau de la douleur toujours présente sur les marchés. Malgré la récente reprise, le marqueur de profit net réalisé, qui est une mesure en chaîne calculée en comparant le prix des pièces récentes déplacées au prix auquel elles se déplaçaient précédemment, montre à quel point le récent rallye pâlit par rapport à l’ampleur de la chute de l’année dernière.

En vérité, il n’est pas nécessaire de compliquer les choses. Malgré les fanfaronnades des récits de « couverture » et des « investissements non corrélés » qui ont eu cours pendant la pandémie de COVID, il est aussi clair que Bitcoin se négocie actuellement sur les attentes en matière de taux d’intérêt.

Le tableau ci-dessous est peut-être le plus important concernant toutes les crypto-monnaies au cours des deux dernières années.

Ce petit rebond à la fin pourrait s’inverser très rapidement en fonction de l’évolution des choses lors de la prochaine réunion de la Fed. Cela pourrait également faire le contraire si les choses finissaient par être plus bellicistes que ce que le marché a actuellement prévu.

Quoi qu’il en soit, il est clair ce qui fait bouger les marchés en ce moment.