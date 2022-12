Avec la blockchain ajoutant de nouveaux projets presque quotidiennement, il peut être difficile de décider lesquels offrent aux investisseurs des rendements solides.

Pour vous aider, nous avons fait toutes les recherches pour que vous n’ayez pas à le faire. Notre liste des meilleurs ICO à venir détaille les caractéristiques et les avantages de chaque projet – parfait pour tout investisseur cherchant à capitaliser sur des prix bas lors d’une nouvelle offre de pièces.

Découvrons comment les revenus potentiels de ces offres initiales de pièces pourraient profiter à votre portefeuille d’investissement aujourd’hui.

Les meilleurs ICO à venir en 2022

Métacade (MCADE) Hedera (HBAR) Protocole NEAR (NEAR) Kryptview (KVT) O-MEE (OME) WeSendit (WSI) Sous-requête (SQT) SeaCoast (CÔTE) Service Social (SSE) Mavia (MAVIA)

Top 10 des nouveaux ICO de crypto-monnaies dans lesquels investir en 2022 examinés

Metacade est le premier du genre sur le Web3 – un hub confortable pour les joueurs et les membres de la communauté pour se réunir, profiter de la compagnie de l’autre, jouer à divers jeux cryptographiques et potentiellement récolter des récompenses d’investissement.

Au lieu d’avoir tous vos œufs dans le même panier en investissant dans le succès ou l’échec d’un seul titre de projet/jeu comme vous auriez habituellement à le faire ailleurs, ici plusieurs projets sont hébergés sous un même toit, offrant aux investisseurs des options plus diversifiées.

La meilleure partie étant que peu importe le genre qui attire votre attention au jour le jour, il y aura toujours quelque chose d’agréable qui vous attendra à l’intérieur.

Investir dans les jetons MCADE est la clé pour débloquer une économie de jeu en pleine croissance et profiter de récompenses exclusives.

Commencez tôt, prenez de l’avance – vous pourriez récolter de sérieux retours sur investissement au fur et à mesure que Metacade décolle. Non seulement cela, mais c’est aussi un lieu de rencontre virtuel où les joueurs peuvent établir des liens et créer ensemble des projets incroyables.

Metacade est le sujet de conversation de la ville dans l’espace du Web3, et leur plate-forme promet de révolutionner la façon dont les joueurs trouvent des opportunités.

Avec son ascension fulgurante en tant que l’un des principaux projets de 2022, Metacade s’est mérité une place au numéro 1 sur notre liste des jetons de crypto-monnaie les plus excitants en ce moment.

Vous pouvez participer à la prévente de jetons Metacade ici.

2. Hedera (HBAR)

Hedera fournit une plateforme de blockchain révolutionnaire permettant aux particuliers et aux organisations de donner vie à leurs idées les plus créatives.

Ses diverses utilisations – du service de jetons aux contrats intelligents en passant par la création et la gestion de NFT – contribuent à stimuler le développement d’applications décentralisées sur les domaines du Web2 et du Web3.

L’outil HCS habilite les utilisateurs en leur fournissant une fonction d’horodatage précise utile pour créer des projets à l’épreuve du temps qui restent à l’abri des tentatives de manipulation ou de falsification des données.

Libérer le plein potentiel du réseau de Hedera nécessite la propriété de son jeton natif, HBAR. Cette crypto-monnaie économe en énergie offre aux utilisateurs une protection contre les attaques malveillantes et est utilisée pour payer les frais de transaction des applications.

En tant que l’un des ICO cryptographiques les plus prometteurs qui devrait bientôt être lancé sur Coinbase, investir dans cette pièce unique pourrait être très gratifiant.

3. Protocole NEAR (NEAR)

Le protocole NEAR inaugure une nouvelle ère d’Internet, permettant aux utilisateurs d’accéder facilement aux applications décentralisées.

Avec sa blockchain de couche 1 innovante et son mécanisme de mise à l’échelle unique, cette plate-forme permet aux développeurs de créer rapidement des dApps avec des résultats optimaux – révolutionnant la façon dont nous utilisons la technologie.

NEAR est la boîte à outils ultime pour les développeurs, fournissant aux codeurs avertis ou aux débutants tout ce dont ils ont besoin pour créer des applications de Web3.0 avec facilité et efficacité.

Avec de puissants outils CLI et des SDK simples à portée de main, les utilisateurs peuvent rédiger des contrats intelligents dans la langue de leur choix – aucun Solidity ou Vyper difficile à apprendre n’est nécessaire.

Si une aide est nécessaire en cours de route, il existe une documentation gratuite complète avec des didacticiels prêts ainsi que des appels quotidiens offerts par NEAR lui-même pour une assurance supplémentaire.

4. Kryptview (KVT)

Avez-vous entendu parler de Kryptview, la nouvelle crypto-monnaie qui révolutionne le marché de la crypto-monnaie ? Cette plate-forme de recherche pour gagner de l’argent garantit précision et transparence en permettant aux utilisateurs de donner leur avis sur les jetons numériques.

Elle offre une opportunité unique aux participants de gagner des récompenses simplement en fournissant des avis sur différentes entreprises de cette industrie non réglementée – une chance sans précédent de s’impliquer dans la technologie blockchain.

Êtes-vous à la recherche d’une opportunité d’entrer au début d’une révolution axée sur la blockchain ? Kryptview pourrait être votre réponse.

Cette plate-forme innovante est conçue pour fournir aux investisseurs en cryptographie des informations transparentes et objectives sur les projets potentiels de crypto-monnaie – éliminant tout doute sur la légitimité et empêchant les escroqueries de profiter des utilisateurs de confiance.

Pour ceux qui contribuent à un contenu de qualité (qui peut même inclure leur propre évaluation des prix), une compensation est également disponible en pièces KVT.

Il n’y a jamais eu de chemin aussi simple vers le succès – rejoignez Kryptview aujourd’hui et assurez-vous d’avoir toujours une longueur d’avance en matière d’investissement.

5. O-MEE (OME)

O-MEE est une ICO innovante lancée en 2022 qui apporte une puissante combinaison de médias sociaux et de marché NFT pour aider les créateurs à gagner de l’argent avec leurs œuvres numériques.

Les développeurs de contenu peuvent tirer pleinement parti de la plate-forme O-MEE, avec des outils tels que des modèles d’abonnement et des hubs privés, ainsi qu’un accès aux opportunités de monétisation sur le marché NFT avec la puissance des jetons $OME.

Bienvenue sur le Web3.0 : là où la créativité rencontre la récompense financière.

6. WeSendit (WSI)

WeSendit apporte la technologie blockchain au grand public avec sa nouvelle plate-forme cryptographique, rendant les transferts de fichiers volumineux sûrs et faciles.

Connaissant déjà le succès dans 150 pays avec 3,5 millions d’utilisateurs, WeSendit continue de révolutionner le partage de données en permettant aux membres premium l’anonymat complet de leurs fichiers et en incitant à l’utilisation grâce à des jetons de récompense provenant d’un pool d’activités.

En détenant des jetons WSI, vous pouvez accéder à la distribution de 45 millions de pièces après leur vente publique.

Ce n’est pas tout cependant; après cette publication, WeSendit permettra aux investisseurs de profiter du jalonnement jusqu’à 200 % d’APR. Participez à l’un ou aux deux et gagnez de grosses récompenses avec WSI.

7. SubQuery (SQT)

Pour les développeurs qui cherchent à créer des applications décentralisées, SubQuery est la boîte à outils tout-en-un parfaite.

Conçu pour être utilisé sur des plates-formes populaires telles que Polkadot, Substrate et Avalanche, il prend en charge un « service de données décentralisé » avec un « Hero Course » simple guidant les utilisateurs à chaque étape de la création de leurs dApps – pas besoin de systèmes backend complexes.

Assurez-vous de ne pas manquer cette ressource incroyable.

Le prochain ICO de SubQuery présente une opportunité passionnante pour les investisseurs de prendre une longueur d’avance et d’acheter des jetons avant que le projet ne prenne son envol.

Un peu moins de 9 % de l’offre totale de SubQuery est à gagner, l’USDC étant accepté comme paiement à un taux fixe de 0,0275 $ par jeton – alors ne manquez pas cette excellente occasion de vous lancer tôt.

8. SeaCoast (COAST)

SeaCoast révolutionne la plate-forme de cryptographie, offrant aux utilisateurs plus qu’un simple échange d’actifs numériques.

Ce réseau de nouvelle génération espère « symboliser la côte » en fournissant des informations sur certaines des régions les plus pittoresques de la nature, y compris des connaissances liées à nos côtes et à nos océans.

En partageant du contenu géolocalisé avec d’autres membres, les utilisateurs peuvent être récompensés par des jetons $COAST qui sont ensuite « ancrés » dans le fonds SeaCoast pour des avantages supplémentaires. Avec un tel éventail de cas d’utilisation, SeaCoast pourrait devenir l’un des projets les plus en vogue de la cryptographie à ce jour.

Entrez au lancement du projet ambitieux de SeaCoast. En participant à leur prochain ICO avec aussi peu que 100 € (102 $), les investisseurs peuvent recevoir des NFT exclusifs et avoir une chance de faire partie de cet écosystème numérique qui ne devrait pas être achevé avant 2025.

Préparez-vous à vous lancer dans la crypto-monnaie – inscrivez-vous maintenant.

9. Social-Service (SSE)

Libérant la liberté financière à travers le monde, Social-Service est un projet de crypto révolutionnaire destiné à révolutionner la façon dont nous utilisons les services P2P et la technologie blockchain.

La plate-forme cherche à relier les réseaux sociaux avec des entreprises de partage de ressources qui offrent des « opportunités mutuellement bénéfiques » sans transactions monétaires.

Avec sa structure décentralisée permettant une utilisation dans n’importe quel pays du monde, il sera bientôt lancé – d’abord via « Pre-ICO » cette année avant d’entrer sur le territoire complet de l’ICO en 2023.

De plus, les mois à venir verront une version bêta de leur application prête pour la sortie officielle de l’année prochaine – cela pourrait-il être un pas de géant dans notre approche de l’économie ?

Alors qu’il ne reste que quelques semaines pour profiter de la phase pré-ICO, plus de 108 000 jetons $SSE ont déjà été achetés pour l’écosystème des services sociaux.

Ce projet unique n’a pas encore révélé tous ses détails, mais il vaut certainement la peine d’être suivi alors que nous entrons en 2023 – un ICO que vous ne voudrez pas manquer.

10. Mavia (MAVIA)

Gamers, préparez-vous à entrer dans un monde comme jamais auparavant. Mavia est le prochain jeu AAA « blockchain based builder » de 2022.

Les joueurs peuvent créer leurs propres bases dans le jeu et en conquérir d’autres avec une guerre stratégique inspirée de Command & Conquer.

Les joueurs victorieux gagneront des $ RUBY – le jeton natif révolutionnaire de Mavia qui récompense les utilisateurs pour un jeu habile et leur propose diverses améliorations et défis dans le jeu.

De plus, ils peuvent l’utiliser dans le métaverse lui-même, ce qui en fait l’une des monnaies numériques les plus polyvalentes disponibles aujourd’hui.

Mavia prend rapidement de l’ampleur alors que l’anticipation grandit pour son lancement au quatrième trimestre 2022. Avec un marché NFT intégré et la possibilité de diffuser des batailles en direct, ils ont promis une expérience unique en son genre qui ne manquera pas de surprendre lorsqu’elle arrivera sur le marché.

Dans quelques semaines, Mavia ouvrira sa vente de jetons et ses ventes de terrains virtuels – alors assurez-vous de ne pas manquer cette opportunité unique.

Qu’est-ce qu’un ICO ?

Investir dans un ICO est une opportunité unique d’accéder à la vente pré-publique de crypto-monnaies. Contrairement aux introductions en bourse, qui offrent des actions d’entreprises cotées en bourse, ceux qui investissent dans les ICO reçoivent à la place des jetons numériques.

2022 sera une année cruciale pour ces investisseurs car ils ont besoin de projets qui résolvent des problèmes urgents et prouvent que leurs rendements potentiels en valent la peine – transformant de bonnes idées en excellents investissements.

Le nouveau monde de la cryptographie et de l’ICO offre enthousiasme et innovation, car une grande variété de projets ne sont pas liés aux réglementations traditionnelles. Cela peut être une perspective attrayante pour ceux qui cherchent à lancer leurs propres efforts qui auraient autrement été entravés par des exigences bureaucratiques complexes.

Comment fonctionnent les ICO ?

Les ICO gagnent en popularité en tant que nouveau moyen innovant de financer des projets. Plutôt que de s’appuyer sur les banques ou les méthodes traditionnelles, toute personne disposant de la technologie et de l’expertise appropriées peut développer sa propre structure d’ICO – qu’il s’agisse de fournitures non plafonnées, de limites plafonnées ou de tout ce qui convient.

Les trois structures principales des ICO sont :

Prix du jeton prédéfini + offre plafonnée

Prix du jeton variable + offre plafonnée

Prix du jeton prédéfini + offre variable

Bien sûr, pour que ces initiatives réussissent, elles ont besoin d’investisseurs, donc un marketing avisé devient également un facteur clé ; des collaborations avec les principales agences ICO jusqu’à l’engagement sur les réseaux sociaux.

Intéressé à investir dans une crypto-monnaie prometteuse ? Le processus est simple. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un projet qui correspond à vos objectifs, de vous inscrire sur le site Web du projet et d’acheter des jetons via son échange. Dès que ceux-ci sont acquis, stockez-les en toute sécurité dans un portefeuille de crypto-monnaies jusqu’à ce qu’il soit mis en vente – puis préparez-vous pour une opportunité de marché potentielle.

Comment trouver les nouveaux ICO à venir

Les investissements dans les crypto-monnaies sont en plein essor, ce qui permet aux investisseurs de découvrir plus facilement que jamais de nouveaux ICO potentiels.

Que vous soyez un investisseur novice ou chevronné, il existe de nombreuses façons d’identifier la prochaine grande opportunité dans le monde de la cryptographie – de la surveillance des articles de blog et des forums à la participation à des événements.

Quelle que soit votre stratégie, découvrir les prochaines ventes de jetons n’a jamais été aussi accessible.

Utilisez les médias sociaux : les passionnés de crypto-monnaies ont la chance de disposer d’une multitude de ressources pour informer leurs investissements. Twitter et Reddit fournissent des mises à jour en temps réel inégalées sur les nouveaux projets, tandis que les chaînes YouTube proposent des discussions engageantes et objectives sur les prochaines offres initiales de pièces de crypto-monnaie (ICO). Rester informé est essentiel pour tout investisseur en crypto-monnaies.

Gardez une trace avec un calendrier ICO : Le calendrier ICO de CoinMarketCap offre un aperçu passionnant de l’avenir de la crypto-finance. Il offre un aperçu complet des offres initiales de pièces à venir, y compris leurs dates de lancement et de conclusion prévues ainsi que les objectifs de financement de chaque projet. Investir via les ICO nécessite une recherche approfondie – mais avec cet outil précieux à votre disposition, vous serez prêt à prendre des décisions éclairées sur les projets qui méritent votre attention.

Plateformes ICO : si vous souhaitez investir dans des ICO et des IDO, de nombreuses ressources sont disponibles. Des sites Web dédiés fournissent des informations sur les opportunités qu’ils offrent et effectuent des vérifications KYC approfondies pour donner des notes aux investissements potentiels en fonction de leur taux de réussite projeté.

Les nouvelles pièces ICO, sont-elles un bon investissement ?

Les préventes de crypto-monnaies et le lancement de ICO peuvent faire partie du portefeuille d’un investisseur, mais cela vaut-il vraiment le risque ? Avant de décider de sauter dans le train de la monnaie numérique, tenez compte de ces facteurs : rendements potentiels, protection juridique et transparence. Avec une analyse réfléchie, vous pourriez vous retrouver à la pointe des opportunités d’investissement lucratives.

Accès à de nouveaux cas d’utilisation passionnants

Investir dans des ICO peut aider les investisseurs avisés à accéder à des jetons précieux susceptibles de perturber le marché de la cryptographie. Un excellent exemple de cela est le projet ambitieux de Battle Infinity, qui tente d’unir six idées distinctes impressionnantes dans un seul écosystème propulsé par le métaverse – quelque chose qu’aucune autre blockchain n’a encore réalisé.

Potentiel de rendements énormes

Les ICO offrent une opportunité unique aux investisseurs, avec le potentiel de récolter d’immenses récompenses si le projet qu’ils ont choisi réussit. Ne coûtant qu’une fraction de ce qui sera possible plus tard, ces investissements le rendent accessible à presque tous ceux qui cherchent à ajouter du piquant et un gain financier à leur portefeuille.

Les jetons cryptographiques offrent aux investisseurs une chance d’entrer aux débuts de projets potentiellement lucratifs. EOS est une étude de cas qui montre tout ce qui est possible en matière de retours – leur ICO 2017 a vu les premiers utilisateurs quadrupler leur argent en douze mois.

Générer des revenus passifs

Le monde de la cryptographie n’a jamais été aussi lucratif. Que ce soit par le jalonnement, l’agriculture de rendement ou les récompenses fiscales passives sur des projets « statiques », les investisseurs peuvent désormais récolter des flux de revenus réguliers uniquement pour la détention de jetons. Et avec de nombreuses pièces ICO offrant également des opportunités de jeu P2E (joueur à entité) passionnantes qui offrent des rendements encore plus généreux – il n’y a pas de meilleur moment pour rejoindre la révolution de la monnaie numérique et commencer à encaisser.

Meilleurs ICO à venir – Réflexions finales

Les investisseurs gardant un œil attentif sur le marché, 2022 devrait être une année intéressante en termes d’offres initiales de pièces. Parmi les dix projets exceptionnels annoncés cette semaine se trouve Metacade, qui a déjà fait des vagues parmi les premiers adopteurs et promet des opportunités passionnantes pour ceux qui sont prêts à prendre des risques.