Metacade – La plus grande arcade GameFi crypto en presale en ce moment

On voit rarement des projets avec un potentiel si innovant qu’il pourrait perturber une industrie de de 200 milliards de dollars . Il est encore plus rare de trouver ce projet en phase de presale de crypto-monnaies, où les investisseurs ont la possibilité d’acquérir des tokens à des prix réduits avant que la valeur n’explose.

Metacade semble être l’une de ces opportunités, avec de plus en plus d’investisseurs avisés qui profitent de la presale, comme le montre le projet qui a fait un incroyable de 4,5 millions de dollars en seulement 10 semaines.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade prévoit de développer une plateforme de jeux d’arcade « play-to-earn » (P2E) dans le métaverse, qui va révolutionner le jeu en donnant les bénéfices de l’industrie du jeu aux joueurs eux-mêmes, en leur permettant de se connecter avec leurs amis et de jouer à leurs titres de jeu préférés dans un seul et même centre communautaire de jeu.

Cette arcade P2E va devenir la plus grande dans l’ensemble du monde crypto, ce qui placerait Metacade en tête pour bénéficier d’un énorme avantage de réseau et obtenir une part importante de l’espace crypto grandissant.

Comment fonctionne Metacade ?

Actuellement en presale de crypto, Metacade se centre sur la fantastique arcade P2E mais présente également un large ensemble de fonctionnalités complémentaires. L’idée centrale sur la plateforme est celle des récompenses, avec de nombreuses possibilités pour les utilisateurs de gagner des tokens pour des contributions différentes.

Les utilisateurs sont récompensés non seulement pour avoir joué à des jeux dans l’arcade P2E, mais aussi avec des jeux compétitifs et des tournois, permettant à ceux qui aiment le défi de se défier à la communauté des joueurs pour avoir la chance de gagner des prix et des récompenses en tokens. Les utilisateurs qui contribuent à la plateforme, par exemple en fournissant des alphas ou en écrivant des critiques de jeux, peuvent également gagner des récompenses qui incitent les utilisateurs pour aider à améliorer et à développer la plateforme au fil du temps.

L’utilisation des récompenses de cette manière signifie que le projet est susceptible de connaître une forte adoption au fur et à mesure de la mise en ligne de sa stratégie, créant ainsi un dynamisme important pour le projet avec une utilisation importante. Une fois cette base d’utilisateurs en place, le projet bénéficiera de l’effet de réseau, ce qui favorisera la fidélisation des utilisateurs et assurera la croissance du projet.

Le projet fonctionne avec le token d’utilité MCADE, qui est essentiel dans le fonctionnement de la plateforme. Non seulement MCADE est essentiel au système d’arcade et de l’accès à la plateforme pour les utilisateurs, mais c’est aussi la monnaie du projet. Les tokens sont utilisés pour tout, de l’achat de merch à l’inscription à des tournois, ce qui garantit qu’au fur et à mesure que l’adoption se développe, la demande de MCADE augmentera..

Les MCADE peuvent également être stackés, ce qui signifie que les détenteurs suffisamment patients pour attendre l’augmentation du prix au fil du temps peuvent également gagner un revenu passif. Ils peuvent mettre en gage temporairement leurs tokens pour contribuer à la sécurité de la plateforme.

Une autre innovation importante est l’initiative Metagrants, qui donne aux détenteurs de MCADE la possibilité de voter sur les projets proposés à la communauté par des développeurs de jeux talentueux. Les votes des détenteurs de MCADE déterminent quels projets sont financés et ensuite publiés sur la plateforme, ce qui signifie qu’ils ont une influence directe sur l’orientation future de la plateforme.

MCADE peut-il valoir 1 $ ?

Avec le haut potentiel de Metacade, il n’est pas surprenant que l’on parle déjà de la hausse du prix des tokens MCADE, malgré le fait qu’il s’agisse d’une presale de crypto-monnaie.

Bien qu’un dollar puisse sembler une énorme augmentation par rapport aux prix de la presale, si Metacade peut s’assurer ne serait-ce que 2 % des 200 milliards de dollars du marché des jeux, le prix de MCADE serait de 2 dollars, soit 250 fois plus que le prix des tokens pendant la phase bêta de la presale !

Metacade est-il un bon investissement ?

Metacade s’annonce déjà comme un candidat solide pour le meilleur investissement Crypto au cours de l’année 2023, le projet regorge d’intérêts et de potentiel. Les investisseurs voulant s’impliquer devront agir rapidement, car la presale de crypto Metacade ne semble pas durer longtemps.