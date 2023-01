Metacade peut-il éviter le grand crash des crypto-monnaies ?

La chute de FTX a apporté des problèmes des crypto-monnaies de 2022. La crypto-monnaie est une classe d’actifs à haut risque et à haut rendement, et le fiasco de FTX a mis en évidence des faiblesses dont l’industrie peut tirer des leçons.

Malgré l’effondrement de FTX, Web3 continue de se développer. De tout nouveaux projets tels que Metacade (MCADE) reflètent le niveau d’innovation que l’on peut trouver dans cet espace. Lis la suite pour savoir pourquoi MCADE pourrait être le meilleur investissement de l’année.

Le grand crash des crypto-monnaies : 2022 est une année à oublier

Après un crash de cryptomonnaie majeur en 2022, les investisseurs commencent à se demander où pourrait se trouver le creux du marché baissier. Le bitcoin (BTC) a déjà perdu plus de 75 % de sa valeur, tandis que de nombreuses altcoins, dont Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB) et Avalanche (AVAX), ont subi une réduction de 90 % de leur prix depuis la formation de leur sommet historique en 2021.

Le crash des crypto-monnaies a eu des effets néfastes sur certains acteurs majeurs du marché. Ainsi, FTX, le deuxième plus grand marché d’échange centralisé (CEX) de l’époque a annoncé sa faillite dans le contexte de la chute des prix et a fait chuter encore plus l’ensemble du marché après avoir fait faillite en novembre 2022.

La chute de FTX a été causée en grande partie par la mauvaise gestion de la trésorerie par Sam Bankman-Fried (SBF) et le détournement des fonds des utilisateurs par Alameda Research, qui était un fonds spéculatif sous le contrôle de SBF.

Après la découverte de la faillite de FTX et Alameda au début du mois de novembre, FTX a interrompu les retraits de ses clients. En conséquence, toutes les crypto-monnaies détenues sur la plateforme ont été perdues, et on ne sait pas actuellement si les utilisateurs reverront un jour leurs actifs numériques. Il s’agit d’un terrible rappel des risques liés à la centralisation, en particulier dans un secteur où les directives réglementaires ne sont pas claires.

Le crash des crypto-monnaies a fait plusieurs victimes majeures, la majorité étant des plateformes de conservation sous direction centralisée. FTX, Celsius Network , Three Arrows Capital, Voyager, et même l’écosystème Terra, dans une certaine mesure, sont autant de rappels que la conservation autonome est, de loin, le moyen le plus sûr pour les investisseurs de détenir des actifs numériques pendant un crash des crypto-monnaies.

Les marchés baissiers ne durent pas éternellement, et Metacade pourrait être la meilleure affaire du moment.

Malgré le crash des crypto-monnaies et le marché baissier en cours, il y a encore plusieurs millions d’investisseurs à travers le monde qui cherchent à acheter pendant que les prix sont bas. L’un des meilleurs achats en ce moment est Metacade , il s’agit d’un tout nouveau projet avec une hype grandissante, et il peut entièrement éviter le crash du marché des crypto-monnaies.

Metacade a récemment annoncé le début de la presale de ses tokens, avec 140 000 000 MCADE vendus au cours des premières semaines. Les investisseurs ont investi plus de 1,7 million de dollars dans la phase bêta, et des rendements importants sont prévus pour cette nouvelle plateforme GameFi.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est la première salle d’arcade gérée par la communauté et le plus important projet blockchain de ce type. La plateforme proposera de nombreux jeux d’arcade Play2Earn ( P2E ) différents, allant des titres classiques aux nouveaux jeux développés spécifiquement pour l’arcade métavers.

Visant à devenir un hub social pour les utilisateurs de Web3, Metacade attire déjà un public important. Les utilisateurs peuvent découvrir les dernières tendances, apprendre des conseils et des astuces pour une variété de jeux de blockchain, et obtenir de nombreuses opportunités de gains directement sur la plateforme.

Comment fonctionne MCADE ?

Le token MCADE permettra d’entrer dans l’arcade, où les joueurs pourront progresser à travers des niveaux infinis dans une gamme de jeux P2E. Metacade organisera également des tournois, où les joueurs pourront s’affronter pour tenter de gagner des prix importants payés en tokens MCADE.

Metacade introduit également un mécanisme Create2Earn, qui récompense sa communauté pour le partage d’informations et la création de contenu sur la plateforme. Il peut s’agir d’alpha, de critiques de jeux, d’idées et d’interactions avec d’autres utilisateurs, qui génèrent tous des récompenses en tokens pour le créateur du contenu.

La fonction Work2Earn est une autre méthode pour gagner un revenu en crypto monnaie sur Metacade. Les utilisateurs peuvent accéder à des offres d’emploi rémunérées, allant du travail à court terme à des postes à temps plein dans des entreprises Web3. Metacade vise à soutenir les utilisateurs qui veulent démarrer une carrière dans la blockchain.

Metacade change (littéralement) la donne

Metacade est une entreprise créée par des joueurs, pour des joueurs. L’un des objectifs de l’équipe est de soutenir l’avenir des jeux sur blockchain, le programme Metagrants étant un moyen d’encourager les développeurs à innover dans ce domaine.

La communauté votera pour décider des nouveaux jeux auxquels elle aimerait le plus jouer. Les jeux gagnants recevront un financement initial via les Metagrants et seront lancés dans le Metacade, ce qui permettra d’introduire de nouveaux jeux dans le monde du Web3 et de faire évoluer l’industrie du jeu vers la décentralisation.

MCADE pourrait-il valoir 5 dollars en 2023 ?

Metacade commence à se développer, malgré la capitulation de FTX et le crash des crypto-monnaies de 2022. Le projet sort rapidement de sa phase bêta et le token MCADE sera bientôt introduit sur les marchés d’échange décentralisés ( DEX ), ce qui pourrait encore accroître sa portée.

Les experts prédisent une action de prix explosive après que le marché se soit remis du crash des crypto-monnaies. D’ici 2025, la valeur de MCADE pourrait atteindre 5 dollars, soit un gain de 250x par rapport à la fin de la presale.

MCADE vaut-il la peine d’être acheté ?

La presale de MCADE est une excellente opportunité d’investissement. Le token a été lancé à seulement 0,008 $, et le prix augmente progressivement jusqu’à 0,02 $ pendant la presale. La crise de FTX n’a pas eu d’effet sur la demande de MCADE pendant la phase bêta, et le token devrait être vendu lors de chaque phase de financement prochaine.

Pour obtenir le meilleur prix possible pour MCADE, les investisseurs doivent être rapides. La presale se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi, et le prix augmentera lorsque chaque phase sera épuisée. Metacade semble être l’un des rares projets capables d’éviter le marché baissier, ce qui en fait un investissement précieux pour tout portefeuille.