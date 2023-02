Metacade peut-il mener sur le rallye du marché baissier ?

Après le rallye marché haussier fou de 2021, l’ hiver crypto a malheureusement frappé avant 2022, et il est difficile de dire combien de temps cela va durer. Les investisseurs avisés savent que, même si l’intérêt pour la crypto est un peu plus faible, le marché baissier est en fait le moment idéal pour accumuler des projets solides et utiles afin de tirer le meilleur parti du prochain marché haussier. Des gains sont donc possibles dans un rallye du marché baissier.

Metacade est un nouveau projet considéré par les groupes d’investissement comme l’un des meilleurs choix pour réussir à partir de 2023, et avec des résultats de presale prometteur qui ont permis de lever 4,9 millions de dollars en seulement 10 semaines, beaucoup se demandent à juste titre si Metacade pourrait être un projet capable de mener sur le rallye du marché baissier.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une révolution dans le domaine des jeux Web3. Le projet a déjà commencé sa grande ambition de développer la plus grande plateforme de jeux arcade play to earn (P2E) du métavers. Le projet attire notamment grâce au whitepaper complet publié avant la presale, qui détaille les plans pour développer un vaste écosystème de fonctionnalités autour de l’arcade P2E, en suscitant d’énormes niveaux d’engagement et en bouleversant le gaming au passage.

En tirant parti de la plus grande bibliothèque de jeux, le projet se place comme leader pour bénéficier d’un dynamisme important en 2023. À cela s’ajoute l’impact positif de beaucoup d’autres fonctionnalités qui constituent le succès de l’écosystème.

L’une des principales fonctionnalités est un système de récompenses innovant qui s’intègre dans l’expérience de l’utilisateur. En plus de gagner des récompenses en jouant à des jeux dans l’arcade P2E, les utilisateurs peuvent bénéficier de différents styles de jeu avec des tournois compétitifs. Les utilisateurs peuvent également faire pause dans le jeu et continuer à gagner de l’argent en contribuant à la richesse du contenu de la plateforme. Ceci grâce aux activités telles que la rédaction de critiques de jeux et le partage d’alpha afin de récompenser les utilisateurs qui contribuent à l’amélioration de la plateforme, ce qui entraînera une augmentation du nombre d’utilisateurs, avec ou sans l’hiver crypto.

Comment fonctionne Metacade ?

Metacade possède beaucoup de fonctionnalités interconnectées et, afin de tirer le meilleur parti de la plateforme, le projet utilise son token, MCADE. Il permet non seulement les systèmes de récompense, mais sert également de moyen d’échange sur la plateforme. Ainsi, des activités telles que l’achat de merch ou la participation à des tournois sont facilitées par le token, dont l’utilité est considérable.

L’utilité du token Metacade a été développée de manière très conviviale pour les investisseurs, notamment en prenant en charge un système de staking pour que les détenteurs de MCADE puissent placer leurs tokens. Les investisseurs potentiels bénéficient ainsi de conditions d’investissement idéales, car si la valeur du token augmente inévitablement avec le temps, ils peuvent percevoir un revenu passif en attendant que le projet utilise leurs tokens pour sécuriser le réseau.

Ce haut niveau d’utilité des tokens est l’une des raisons pour lesquelles le projet a été présenté comme capable de mener une reprise du rallye du marché baissier, étant donné que l’utilité entraînera une augmentation du prix avec le token nécessaire, que l’industrie soit au milieu d’un hiver crypto ou non.

Les Metagrants sont une fonctionnalité essentielle attirant également l’attention, ils permettent aux développeurs de jeux de présenter leurs projets de jeu à la communauté Metacade pour être évalués. Les détenteurs de MCADE pourront utiliser leurs tokens pour avoir leur mot à dire sur l’affectation des financements de la plateforme, ce qui permettra non seulement d’améliorer la qualité du catalogue de jeux, mais aussi de fidéliser les utilisateurs grâce à un engagement élevé.

Metacade est-il un bon investissement ?

Le projet a compris la nécessité d’être autonome à long terme et a par conséquent déjà trouvé beaucoup de possibilités de revenus différents qui aideront à faire évoluer le projet au fil du temps. C’est intéressant pour les investisseurs car cela montre qu’il existe un plan clair pour générer des revenus afin de développer la croissance de la plateforme par le réinvestissement.

MCADE démontre clairement un haut niveau d’utilité, on peut donc s’attendre à ce que le prix augmente en fonction de l’utilisation de la plateforme. Étant donné que de nombreuses caractéristiques du projet sont conçues pour créer un haut niveau d’engagement, il n’est pas surprenant que MCADE ait été si bien accueilli et qu’il ait suffisamment de potentiel pour s’imposer comme leader dans le rallye du marché baissier.