Metacade pourra-t-il rejoindre Decentraland en tant que l’un des jeux de métavers les plus populaires de 2023 ?

Le secteur du jeu vidéo va connaître des changements importants à mesure que les métavers se généralisent. Des jeux de métavers populaires comme Decentraland et The Sandbox ont déjà rassemblé des fans conquis et des centaines de milliers de dollars de transactions au sein des jeux. Mais un nouvel entrant, Metacade, prévoit un succès similaire alors que les jeux de métavers atteignent un succès encore inégalé.

Dans cet article, nous allons voir la façon dont Decentraland est un des jeux de métavers les plus populaires et pourquoi Metacade pourrait suivre le mouvement.

Qu’est-ce que Decentraland ?

Decentraland est un monde virtuel 3D basé sur la blockchain Ethereum. Dans ce monde, des parcelles de LAND (terrains) sont vendues sous forme de NFT sur la place de marché Decentraland, que les joueurs utilisent pour construire ce qu’ils veulent : jeux, casinos, hôtels, salles de réunion, etc. Les joueurs utilisent des avatars personnalisables pour interagir avec les autres et le monde qui les entoure.

Ce qui rend Decentraland si unique, c’est l’aspect décentralisé de sa plateforme. Aucune entité ne possède ou ne gère Decentraland, ce qui signifie que la communauté est essentielle pour décider de tous les aspects de son monde virtuel.

Pourquoi Decentraland est l’un des jeux les plus populaires du métavers ?

Une créativité quasi illimitée

Dans Decentraland, il y a le Builder . Il permet à chacun de faire preuve de créativité et de créer des scènes sur son terrain à l’aide d’objets prédéfinis, et même d’importer des sons et des textures pour développer véritablement sa vision. Ces objets se trouvent dans des packs d’actifs, qui fournissent des modèles permettant aux utilisateurs de réaliser toutes les expériences graphiques qu’ils souhaitent. Les joueurs peuvent également construire des objets à partir de rien et les vendre sur le Marché pour en tirer un bénéfice.

Les utilisateurs tirent profit de leurs créations

La décentralisation de Decentraland signifie notamment que les joueurs sont propriétaires de leurs créations et en tirent profit. Horizon Worlds de Meta , un jeu de métavers similaire et populaire, encourage fortement le contenu généré par les utilisateurs, mais ne renvoie pratiquement aucun des bénéfices qu’il en retire à ses créateurs.

Plutôt que de prendre la part des créateurs et de ne rien leur donner en retour, Decentraland permet aux joueurs de s’approprier et de monétiser leurs créations, en les récompensant directement pour le temps et les efforts qu’ils consacrent à la communauté.

L’économie du métavers

Les caractéristiques de propriété décrites ci-dessus ont créé une économie opérationnelle au sein de Decentraland. Les utilisateurs peuvent payer pour des biens et des services virtuels, acheter des LAND (terrains) sur lesquels ils peuvent construire et acquérir des vêtements uniques grâce au jeton de Decentraland, (MANA). Decentraland est donc devenu l’un des métavers les plus populaires, avec des centaines, voire des milliers, d’expériences élaborées et détenues par les joueurs.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un centre communautaire virtuel conçu pour l’avenir des jeux de métavers. C’est un lieu où les passionnés de Web3 se rendent pour se plonger dans la culture GameFi et métavers, avec des espaces pour discuter en temps réel, découvrir les jeux de métavers les plus populaires, et apprendre comment gagner plus avec Play2Earn.

Comme Decentraland, Metacade envisage d’être complètement décentralisé. Pour y parvenir, Metacade redonne du profit aux joueurs grâce à un système de récompenses innovant, au développement de jeux à la base et à une salle d’arcade virtuelle construite par la communauté.

Comment Metacade peut devenir l’une des plateformes de jeu les plus populaires du métavers ?

La communauté avant tout

La priorité de Metacade est sa communauté. La décentralisation du Web3 signifie que les espaces communautaires centralisés se font rares, ce qui crée des difficultés d’accès pour les nouveaux joueurs qui veulent suivre la révolution des jeux. Metacade réunit en un seul espace tout ce que vous pouvez souhaiter savoir sur GameFi, avec un système d’évaluation complet, des classements et la création de contenu qui rend les jeux de métavers accessible à tous.

Augmentez vos revenus de jeu

Pour inciter la communauté à partager ses idées et les meilleures pratiques, Metacade prévoit de rémunérer les utilisateurs avec son jeton MCADE natif chaque fois qu’ils font un feedback ou qu’ils publient une des GameFi alpha les plus populaires. De plus, Metacade veut créer un environnement de test où les développeurs paient pour les commentaires de la communauté. Les frais payés par les développeurs sont directement versés aux bêta-testeurs et à la trésorerie, plutôt qu’à un dirigeant de studio.

Le financement des meilleurs titres avec Play2Earn

En 2023, Metacade envisage de donner son premier Metagrant. Pour gagner un Metagrant, les développeurs doivent présenter leurs idées à la communauté Metacade. Les utilisateurs votent pour voir leur idée préférée remporter un financement et un soutien. À terme, Metacade prévoit de remplir sa salle d’arcade virtuelle avec des dizaines de titres conçus aux côtés et avec le soutien de la communauté.

Faut-il acheter Decentraland ou Metacade ?

Decentraland est incontestablement l’un des jeux de métavers les plus populaires, avec un énorme potentiel à long terme. Mais si vous souhaitez participer au décollage, Decentraland a malheureusement déjà pris le large.

Cependant, la croissance rapide des jeux de métavers représente une opportunité intéressante pour Metacade. Au fur et à mesure qu’elle se développe, la plateforme de Metacade et le jeton MCADE ont de grandes chances de s’imposer. Cela pourrait conduire à des gains exceptionnels au cours des prochaines années si vous êtes l’un des premiers investisseurs avec la vision de Metacade. Si vous recherchez le projet ayant le plus de potentiel, optez pour Metacade.

