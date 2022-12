Metacade vs Apecoin : MCADE devrait dépasser APE en 2023

L’Apecoin était l’une des crypto-monnaies les plus médiatisées à la fin de la dernière période du marché haussier. Elle fait toujours partie des 50 projets les plus importants en termes de valeur marchande . Mais en 2023 et au-delà, il y a de fortes chances que toutes les prévisions de prix de l’Apecoin soient dépassées par MCADE.

Nous allons t’expliquer pourquoi ta prévision du prix de l’Apecoin peut être trop élevée. Continue ta lecture !

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est une plateforme d’arcade virtuelle et un hub communautaire qui accueillera les meilleurs jeux de GameFi et P2E et les tout nouveaux titres, à l’instar de Steam pour les jeux PC. Avec autant de titres différents en préparation, chacun y trouvera son bonheur et ses jeux préférés. C’est en partie ce qui rend le projet si prometteur.

Une autre raison de l’optimisme entourant le projet Metacade est son engagement envers la communauté. Il sert la communauté en ouvrant de nombreuses voies pour gagner des revenus en ligne, comme les jeux P2E, le staking, les tirages au sort et même les tournois compétitifs.

De plus, Metacade accordera des financements via les Metagrants aux développeurs en herbe de la communauté ayant de grandes idées. Ces subventions feront l’objet d’un vote de la communauté afin que les utilisateurs aient davantage leur mot à dire sur l’évolution de Metacade et des jeux P2E. Grâce à cette approche, il y aura toujours de nouveaux jeux amusants à essayer sur la plateforme, avec une raison précieuse de revenir.

Metacade aura plus de succès que l’Apecoin : voici pourquoi

Maintenant que nous avons expliqué ce qu’est Metacade, voyons pourquoi notre prévision du prix de Metacade est plus élevée que notre prévision du prix de l’Apecoin. Voici quatre facteurs à prendre en compte lorsque tu évalues ta propre prévision du prix de l’Apecoin pour l’avenir.

Metacade attire un public très diversifié

Ce qui rend Metacade vraiment spécial, c’est l’inclusion d’une variété de titres de jeux Web3 différents sur une seule plateforme. La plupart des plateformes ne proposent qu’un seul jeu aux utilisateurs. Et par conséquent, si tu n’aimes pas ce jeu, il n’a aucune raison de poursuivre ton implication sur la plateforme en question.

Tandis que la bibliothèque florissante de titres sur la plateforme Metacade offre aux utilisateurs une liste toujours plus longue de bonnes raisons de s’engager toujours plus sur la plateforme, étant donné le nombre de jeux différents qui y sont proposés. Cela offre un soutien inestimable au projet, puisque cette approche permet de maintenir des niveaux d’utilisateurs quotidiens élevés et à assurer donc une croissance à long terme.

L’Apecoin a un intérêt limité

Une chose à garder à l’esprit lors de ta prévision du prix de l’Apecoin est que le projet est une extension de la collection NFT du Bored Ape Yacht Club. Cette collection NFT est l’une des plus populaires sur le marché, mais c’est aussi l’une des plus largement ridiculisées dans la communauté crypto.

De nombreux amateurs de crypto-monnaies n’apprécient pas Bored Ape Yacht Club et ses détenteurs. Il est peu probable que ces personnes s’engagent un jour sérieusement dans l’Apecoin, et cela pourrait freiner le projet à l’approche de 2023.

Metacade ne se limite pas aux jeux vidéo

En tant que plateforme, Metacade ne se contente pas de donner accès aux meilleurs jeux. C’est aussi un lieu d’activité sociale, où les amis peuvent passer du temps ensemble et où chacun peut se faire de nouveaux amis. Les personnes qui souhaitent travailler dans le domaine du Web3 pourraient un jour trouver leur premier emploi, en effectuant des tâches telles que le test de jeux et la gestion de communautés.

Metacade peut ainsi devenir une sorte de place communautaire virtuelle, offrant un espace social important pour l’avenir du métavers. Son potentiel va bien au-delà du secteur des jeux.

L’Apecoin est trop dépendant

Apecoin servira de monnaie native au projet de métavers Otherside de Yuga Labs. C’est pourquoi l’Apecoin a réussi à conserver une valeur marchande relativement élevée.

Cependant, si un problème survient avec Otherside, comme le fait de ne pas avoir beaucoup d’utilisateurs au lancement ou de subir des retards, l’Apecoin en souffrira sans aucun doute. Il en va de même pour l’écosystème du Bored Ape Yacht Club en général, comme nous l’avons évoqué dans la partie précédente.

Cela signifie que l’Apecoin est trop dépendant d’autres projets pour réussir seul. Il existe de nombreux risques associés à un investissement dans cette monnaie, uniquement en raison de ce risque de chute. Il est important de garder cela à l’esprit lorsque tu fais une prévision du prix de l’Apecoin.

Metacade (MCADE) : sans aucun doute la meilleure opportunité d’investissement

Compte tenu de tout ce qui a été couvert jusqu’à présent dans cet article, il est facile de comprendre pourquoi les prévisions de prix d’Apecoin sont inférieures à celles de MCADE. Metacade offre non seulement une vaste gamme d’avantages sur sa plateforme, mais également un public potentiellement énorme du secteur du jeu en plein essor. De toute évidence, une plateforme avec une grande variété d’expériences de jeu est beaucoup plus susceptible d’attirer et de fidéliser les utilisateurs à un taux beaucoup plus élevé qu’une expérience à titre unique.

Metacade vient de lancer sa presale avec une offre de 125 MCADE pour 1 $ investi, et ce prix augmentera progressivement jusqu’à offrir 50 MCADE pour 1 $ d’ici la fin de la presale. Ne tarde donc pas à explorer ce projet au potentiel prometteur : Metacade et son jeton MCADE pourraient devenir l’un des meilleurs investissements de 2023 et au-delà. Les investisseurs devraient s’y intéresser rapidement. Plus tôt un investissement solide est réalisé, plus grand est le potentiel de profit. Alors ne perd pas de temps !