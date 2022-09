Alors que l’adoption de Bitcoin n’a cessé d’augmenter, l’attention s’est tournée vers ce que les entreprises le détiennent dans leurs bilans. Devenue une pratique courante avec l’achat très médiatisé de Tesla l’année dernière, un flux lent mais régulier d’entreprises a acheté Bitcoin dans l’espoir qu’il s’appréciera à long terme, tout en offrant des avantages de diversification.

Nous voulions évaluer quelles entreprises publiques détenaient le plus de Bitcoin, nous nous sommes donc penchés sur les données.

Recherchez MicroStrategy sur Wikipédia et vous verrez la description de l’entreprise comme « informations décisionnelles, logiciels mobiles et services basés sur le cloud ».

En réalité, il s’agit d’une société holding Bitcoin.

En parcourant leur bilan, nous pouvons voir que leurs revenus l’an dernier étaient de 510 millions $. Pendant ce temps, ils détiennent actuellement cinq fois cette valeur – 2,5 milliards $ – sur leur bilan sous forme de Bitcoin, après un autre achat cette semaine de 301 Bitcoins.

Le co-fondateur Michael Saylor est l’homme qui anime la vision, et ses réflexions sur Bitcoin frôlent parfois le culte religieux.

« Bitcoin est un essaim de cyber frelons au service de la déesse de la sagesse, se nourrissant du feu de la vérité, devenant de plus en plus intelligent, plus rapide et plus fort derrière un mur d’énergie cryptée ».

Galaxy Digital Holdings vient ensuite au classement, bien qu’avec des avoirs d’une valeur de seulement 750 millions $, leur participation est trois fois plus petite que MicroStrategy.

Il est logique que la société de services financiers ait beaucoup de Bitcoin – elle est spécialisée dans les actifs numériques, ce qui signifie que, contrairement à MicroStrategy, son activité est connectée à la plus grande crypto-monnaie du monde.

En troisième place se trouve Voyager Digital avec 232 millions $ de Bitcoin.

Peut-être que Voyager, plus que tout autre, symbolise à quel point les marchés ont été mauvais cette année pour Bitcoin. Le prêteur de crypto-monnaies a déposé une demande de mise en faillite en juillet après que la crise de contagion a entraîné une vague de retraits alors qu’il n’avait pas assez de liquidités pour les honorer.

Tesla a choqué le marché en achetant un grand nombre de Bitcoins, d’une valeur de 1,5 milliard $, l’année dernière. Cependant, ils ont annoncé dans des documents trimestriels plus tôt cette année qu’ils avaient vendu 75 % des pièces et que les pièces restantes ne représentent actuellement que 200 millions $.

Cela ne représente qu’environ 0,05 % de l’offre totale, la décision de vendre étant à l’origine motivée par des préoccupations environnementales autour de l’exploitation minière de Bitcoin, qui est évidemment important pour le constructeur de véhicules électriques.

Pour ce que ça vaut, Elon Musk a déclaré en mars qu’il ne vendrait pas personnellement ses Bitcoins (ni Ethereum ou Doge). Là encore, l’homme le plus riche du monde dit beaucoup de choses sur Twitter, je pense qu’il est juste de le dire.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022