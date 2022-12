Il n’y a rien de pire que lorsqu’un film captivant se termine par une fin décevante. Vous quittez le cinéma en vous sentant trompé, un goût amer persistant dans la bouche.

En ce qui concerne la crypto-monnaie, l’année 2022 semble avoir une fin parfaite. Cela n’a pas été un film heureux, il faut le dire. Les marchés se sont effondrés cette année, les scandales ont été nombreux et l’expression « Chapitre 11 » est devenue inconfortablement banale.

Et maintenant, nous le clôturons avec une collection de NFT Donald Trump qui attire l’attention des médias grand public. La collection a dépassé les 7 000 ETH en volume, soit 8,5 millions $ au moment de la rédaction. Le prix plancher de la collection a commencé en dessous de 100 $ mais est maintenant proche de 400 $.

La collection de Trump a chuté ce mois-ci, 45 000 objets de collection qui ressemblent à des cartes à collectionner sportives. Ils présentent l’ancien président dans toutes sortes de positions différentes, comme se tenir devant Mout Rushmore avec le visage de Trump ajouté, ou tenir un fusil en tenue militaire avec un chien à ses côtés.

Mais le succès apparent du projet a conduit de nombreuses personnes à approfondir le projet, avec des résultats amusants. L’utilisateur de Twitter @NFTherder a remarqué qu’une quantité suspecte de NFT les plus rares de la collection était thésaurisée par un portefeuille de créateurs.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022