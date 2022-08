Le prix du jeton Wing Finance a augmenté ces derniers jours, surtout depuis le jeudi 28 juillet. Le prix a grimpé en flèche pour atteindre un sommet au-dessus de 53 $ le vendredi 29 juillet avant de chuter à son prix actuel de 16,69 $. Le jeton WING a gagné environ 167,8 % au cours des 7 derniers jours et il est toujours haussier.

Néanmoins, les investisseurs estiment que la hausse des prix de la semaine dernière indique que le jeton WING pourrait atteindre des sommets plus élevés dans les prochains jours. Après tout, il se négocie actuellement à plus du triple de son prix du 27 juillet, soit il y a environ cinq jours.

Pour aider les investisseurs et les traders qui souhaitent profiter du jeton Wing Finance, surtout maintenant qu’il a chuté de son sommet de vendredi, Coinjournal a créé ce bref article pour identifier les meilleurs endroits pour acheter des jetons WING.

Pour en savoir plus, continuez à lire.

Wing Finance, communément appelée Wing, est une plate-forme décentralisée basée sur le crédit qui est conçue pour le prêt de crypto-actifs et la communication inter-chaînes entre les projets de financement décentralisé (DeFi).

Il vise à rendre les services de prêt cryptographiques plus inclusifs via un module d’évaluation de crédit qui élimine le besoin d’utiliser des garanties lors de l’emprunt. Il permet également la création de nouveaux projets blockchain.

Wing utilise une gouvernance décentralisée (DAO) couplée à un mécanisme de contrôle des risques pour développer une relation entre les créanciers, les emprunteurs et les garants. Cela a augmenté le nombre de projets utilisant la plate-forme et a également accru l’accessibilité aux services de prêt et d’emprunt cryptographiques pour les utilisateurs.

Wing a réussi à résoudre le problème de surdimensionnement qui afflige l’industrie de la DeFi en utilisant le Wing DAO. Le DAO a construit un protocole de DeFi basé sur le crédit qui s’exécute sur la blockchain Ontology (ONT) et il permet également aux utilisateurs de participer aux processus de prise de décision, d’exploitation et de conception de produit.

Si vous recherchez une crypto-monnaie qui a montré des signes de décollage dans les prochains jours, en particulier à la suite de la récente crise du marché de la crypto-monnaie, alors Wing Finance pourrait être un bon choix.

Néanmoins, vous devez être prudent car le marché de la crypto-monnaie est extrêmement volatil, comme on vient de le voir avec WING au cours du week-end où son prix est passé à plus de 53 $ et a plongé en dessous de 20 $ en l’espace de cinq jours.

Une majorité pense que Wing Finance, la hausse de vendredi n’était qu’un échauffement et qu’elle pourrait être sur le point de décoller, en particulier suite à la hausse de l’activité sur la plate-forme Wing.

La plate-forme Wing a récemment lancé le Wing NFT Pool et annoncé l’événement conjoint Wing x Flamingo et la mise à jour du largage de NFT Wing Polkapets.

Tous les regards sont tournés vers un prix cible de 60 $ avant la fin de cette semaine.

🚨UPGRADE ANNOUNCEMENT #Wing Flash Pools are undergoing an upgrade from 3:00 am on 1st August for optimization of $WING distribution model. 🙌

Users will be informed when the upgrade is complete.#DeFi pic.twitter.com/cSvGoRyAy0

— Wing (nft.wing.finance💙) (@Wing_Finance) August 1, 2022